Лайфхаки для кухни, о которых впервые слышат даже всезнающие мамы

Так как на кухне хозяйкам невольно приходится проводить много времени, приходится придумывать различные ухищрения для того, чтобы ускорить процесс готовки и облегчить уборку. Если у вас все еще нет проверенных лайфхаков на эту тему, у нас есть хорошая новость –мы подобрали полезные хитрости, которые станут незаменимыми на кухне.

Лайфхак 1: Как избавиться от неприятного запаха?

Лайфхак 2: Как почистить грязную духовку?

Лайфхак 3: Как сделать подливу более густой?

Лайфхак 4: Как приготовить нежные и сочные котлеты?

Лайфхак 5: Как добиться красивой корочки на мясе?

Лайфхак 6: Как правильно растопить шоколад?

Пользуйтесь на здоровье!Налейте в пригоревшую сковороду уксус.К сожалению, неприятные ароматы преследуют нас повсюду, и кухня не является исключением. Запах из мусорного ведра, запах пригоревшего мяса или молока, запах свежей рыбы…Конечно, всегда можно поставить окно на проветривание, чтобы быстрее избавиться от амбре, но гораздо эффективнее будет воспользоваться помощью уксуса.Налейте несколько столовых ложек в подгоревшую посуду, поставьте ее на плиту и нагревайте жидкость до того момента, пока она полностью не испарится. Уксус за пару минут устранит неприятный запах. Кстати, он также поможет справиться с «ароматом» табака. Для этого налейте уксус в тарелку и оставьте в комнате на ночь.А чтобы в помещении витал приятный цитрусовый аромат, сделайте следующее: очистите кожуру с нескольких лимонов и апельсинов, положите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на плиту, включив медленный огонь. При желании можно добавить специи, например, гвоздику, корицу или кардамон. Пока шкурки будут кипеть, кухня будет наполняться волшебным пряным ароматом, который перебьет все неприятные запахи.Для чистки духовки понадобится аммиакЕсли вы часто пользуетесь духовкой, то знаете, насколько сложно отмыть ее от застаревшего жира и нагара. В идеале, нужно чистить ее после каждого использования, если вы заметили на стенках пятна, но давайте будем честными: так практически никогда никто не делает. Мы дожидаемся, пока духовка «обрастет» загрязнениями со всех сторон, а потом уже думаем, как привести ее в порядок быстро и с минимальными усилиями. К счастью, такой способ есть. Купите в аптеке аммиак, обработайте им проблемный места и оставьте на ночь. Утром возьмите губку и уберите загрязнения влажной губкой. Если останутся разводы, устраните их многоразовыми салфетками и средством для мытья посуды.Еще одно эффективное средство для чистки духовки – смесь соды и уксуса. Оно известно хозяйкам еще со временем СССР, и с тех пор не потеряло своей актуальности. Что нужно сделать? Смешайте полстакана соды с небольшим количеством воды, чтобы на выходе получилась густая паста. Добавьте в смесь несколько капель эфирного масла (оно не только добавит приятного аромата, но и устранит большую часть микробов) и нанесите на грязное дно и стенки.Оставьте пасту на ночь, а утром опрыскайте духовку раствором из уксуса и воды (смешивайте в пропорции 1:1). Кислота, которая входит в состав уксуса, вступит с реакцию с содой, начнется процесс пенообразования, и пригоревшие пятна «отойдут» от поверхности. Через полчаса уберите средство с помощью тряпки, а затем протрите дно и стенки влажной салфеткой из микрофибры.Добавьте в подливу пассированную муку.Готовили подливу, а она получилась слишком жидкой? Ничего страшного, это легко исправить. Есть несколько способов, которые помогут сделать заливку более густой. Самый простой и проверенный способ – мука. Ее можно использовать для корректировки любого непрозрачного соуса.Поставьте на плиту сковороду и дождитесь, когда она хорошо нагреется. Далее насыпьте слой муки около трех сантиметров и жарьте ее на маленьком огне, постоянно помешивая. Когда она приобретет красивый золотистый цвет, можете снимать с огня и добавлять в подливу. Еще один вариант – обжарить муку со сливочным маслом в соотношении 1:1. Так соус приобретет интересный сливочный привкус.Если не хотите добавлять никаких дополнительных ингредиентов, просто выпарьте подливу. Но помните, что в этом случае важно никуда не отходить от плиты и постоянно помешивать массу, пока она не приобретет нужную консистенцию. Таким образом вы сможете сохранить исходную калорийность, но с сахаром, солью и другими специями придется поработать, так как они концентрируются в остатке. Этот способ отлично подойдет для кетчупа, ткемали, сацебели. Но если в составе подливы есть компоненты, которые могут свернуться, лучше выбрать другой метод.Вместо яйца добавляйте панировочные сухариБольшинство хозяек добавляют в фарш куриное яйцо, так как белок служит связующим звеном для всех ингредиентов и не дает котлетам разваливаться в процессе жарки. Однако, в то же время, он лишает мяса мягкости, из-за чего готовые котлеты получаются жесткими. Опытные повара рекомендуют заменить яйцо панировочными сухарями. Они не хуже куриного белка скрепляют ингредиенты, но при этом котлеты будут нежными и сочными. Если же вы заметили, что после добавления сухарей фарш получился сухим, можно положить в него пару кусочков замоченного белого хлеба или налить немного молока.Еще один вариант, чем можно заменить яйцо – жареный лук. Мягкий, хорошо приготовленный, томленый, не подгоревший овощ также обладает вяжущим эффектом, если вмешать его в фарш. Перед тем, как добавлять лук, посмотрите на количество растительного масла – если его слишком много, слейте избыток, чтобы фарш не получился слишком жидким и жирным.Обратите внимание: Если вы используете для приготовления котлет качественный фарш с небольшим количеством жира, и в мясе, которое вы прокрутили в мясорубке, присутствует соединительная ткань, обладающая клейкими свойствами, можно больше ничего не добавлять. Важно будет лишь хорошо вымесить фарш, чтобы из него выделилось побольше клейковины.Подсушите мясо бумажным полотенцем перед обжариванием.Обжаривание мяса считается одним из самых простых процессов на кухне, однако к нему нельзя относиться снисходительно. Если вы хотите добиться красивой хрустящей корочки, важно следовать нескольким правилам. Перед тем, как класть кусочки на сковороду, их нужно подсушить бумажным полотенцем. После этого посыпьте их солью и лишь потом отправляйте на хорошо разогретую сковороду. Важно не переполнять посуду – на сковороде должно оставаться свободное пространство, чтобы мясо хорошо прожаривалось, а не тушилось.Если вы готовите мясо в духовке, тогда рекомендуем использовать следующую смесь для получения румяной корочки. В одной тарелке смешайте две столовых ложки соевого соуса, одну столовую ложку меда и чайную ложку крахмала. Нанесите «пасту» на почти готовое мясо или птицу и отправьте в духовку на 10 минут. По истечении времени еще раз помажьте кусочек и наслаждайтесь потрясающе красивым золотистым цветом.Залейте растопленным сливочным маслом кусочки шоколадаКазалось бы, банальный процесс, однако у многих он не получается, и шоколад приобретает далеко не ту консистенцию, которая нужна по рецепту. Чтобы не передержать его, воспользуйтесь простым лайфхаком от опытных кондитеров. Для начала растопите сливочное масло в микроволновке или на водяной бане, а затем залейте им шоколадные хлопья или плитку шоколада, разломанную на кусочки. Непрерывно помешивайте массу, пока она не станет однородной.