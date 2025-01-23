Как ухаживать за вещами, чтобы они выглядели идеально

Даже если вы очень бережно относитесь к одежде, и стараетесь вести себя аккуратно, избежать появления пятен или неприятного запаха на ткани все равно не получится. Сегодня мы расскажем, как ухаживать за вещами, чтобы они всегда выглядели как новые, и при этом не тратить уйму денег на дорогущую бытовую химию.

Прием 1: Для ухода за кожаными вещами используйте очиститель для стекол

Прием 2: Для устранения желтизны и пятен крови используйте перекись водорода

Прием 3: Для очисти замши используйте пар, соду и нашатырный спирт

Прием 4: Для удаления пятен от соков и фруктов, используйте уксус, лимон и кипяток

Прием 5: Для того, чтобы избавиться от неприятного запаха, используйте кофейные зерна

Прием 6: Для стирки свитеров используйте шампунь для волос

Распылите очиститель на кожаную курткуКуртки, сумки, сапоги и прочие вещи из кожи со временем теряют свой блеск, становятся тусклыми и непрезентабельными. Кроме того, на них появляются загрязнения, которые портят внешний вид. Чтобы привести изделия в порядок, не нужно покупать специальное средство для ухода за кожей – вам понадобится лишь банальный очиститель для стекол.Распылите жидкость по поверхности, а затем тщательно протрите мягкой тряпкой из хлопка или микрофибры. Результат вас порадует – вещи будут выглядеть как новые. Кстати, этот лайфхак можно использовать для ухода не только за натуральной кожей, но и за искусственной.Еще одно средство, которое должно быть в вашем арсенале, если вы фанат кожаных вещей – касторовое масло. Смочите им ватный диск и пройдитесь по поверхности куртки или сумки. После такой обработки изделия будут смотреться более свежими, красивыми и опрятными.Перекись водорода поможет убрать пятна потаПерекись водорода должна быть в каждой квартире, но не только в качестве антисептика для дезинфекции кожи, но и для решения бытовых задач.Так, например, аптечное средство отлично справляется с застарелыми желтыми пятнами на белых вещах. И речь идет не только о пятнах пота, хотя с ними перекись тоже борется на раз-два. Если вы нашли в шкафу блузу, о которой ничего не слышали лет пять, и заметили, что от долгого лежания на полке ее воротник пожелтел, антисептик быстро приведет его в порядок. Просто налейте около 100 миллилитров перекиси на загрязненный участок, оставьте минут на 15-20, а затем прополощите одежду в теплой воде.Также антисептик быстро устранит пятна крови с ткани. Смочите в жидкости ватный диск и прижмите его к пятну, чтобы образовалась белая пена. Именно она «выест» загрязнение, и вещь станет как новая. Не волнуйтесь – сам материал от такой процедуры не пострадает. А вот свежую кровь убрать гораздо проще – нужно лишь подставить вещь под струю ледяной воды на пару минут, а затем отправить ее в стиральную машину.Почистите обувь щеткой.Замшевые вещи выглядят очень красиво, стильно, элегантно и добавляют образу особый шарм. Увы, через некоторое время материал становится жестким и начинает лосниться, соответственно, изделия перестают быть привлекательными. Чтобы вернуть им ухоженный внешний вид, воспользуйтесь помощью пара. Закипятите в кастрюле воду, подержите над ней замшевую вещь несколько минут, чтобы загрязнения размягчились, а затем почистите жесткой щеткой для одежды. Будьте готовы к тому, что процедуру придется повторить.Чтобы привести в порядок замшевые сапоги, смешайте соду и нашатырный спирт в пропорции 1:1, чтобы получилась кашица. Нанесите смесь на загрязненные участки и тщательно протрите поверхность (можете использовать для этого старую зубную щетку). В конце стряхните средство и пройдитесь по обуви щеткой.Нужно будет смешать уксус и лимонным сок.Этот лайфхак особенно подойдет мамам, у которых есть маленькие дети. Одежда ребенка пачкается с такой скоростью, что родители даже глазом моргнуть не успевают. Если вы в очередной раз заметили на ткани пятно от сока или пюре, не расстраивайтесь, а просто подключайте тяжелую артиллерию в виде уксуса и лимонного сока. Смешайте ингредиенты в пропорции 1:1, смочите в полученном растворе ватный диск и протрите им пятно, двигаясь от краев к центру. После этого отправьте одежду в барабан стиральной машины и запустите привычный режим стирки.Что касается следов от фруктов, то с ними справиться так же просто. Для этого вам понадобится обычный кипяток. Растяните ткань и направьте на нее струю горячей воды. Пары минут должно быть достаточно для того, чтобы пятно побледнело или и вовсе исчезло. Но учтите: такой способ подходит исключительно для вещей из хлопка, а вот остальные ткани кипяток может повредить.Фруктовые пятна с синтетических материалов удобно удалять нашатырным спиртом. Разведите одну столовую ложку в одном литре воды, залейте грязную вещь этим раствором и оставьте на час. По истечении времени положите одежду в стиральную машину.Посыпьте рубашку кофейными зернами.Если вы заметили, что любимая одежда стала неприятно пахнуть, и никакой парфюм не может перебить этот запах, советуем воспользоваться помощью обычных кофейных зерен. Постирайте одежду, положите ее в целлофановый пакет, добавьте горсть зерен и плотно завяжите его, чтобы получилась герметичная упаковка (для удобства можете взять зип-пакет). Оставьте вещь в таком виде на двое-трое суток, чтобы кофе за это время не только поглотил неприятные запахи, но и освежил ткань, подарил ей потрясающий аромат бодрящего напитка.Если же вы не можете ждать так долго, пока аромат исчезнет, постирайте одежду вместе с дегтярным шампунем. Да, он тоже пахнет достаточно специфично, но быстро выполаскивается, доставляя минимум хлопот. Советуем сушить вещи на открытом балконе или на улице, если есть такая возможность – тогда запах уйдет еще быстрее.Шампунь подходит для стирки шерстяных изделий.Зимой самой популярной и уютной одеждой становятся кофты и свитера. Согласитесь, всегда приятно завернуться в теплую, мягкую, нежную ткань, и ощутить максимальный комфорт. К сожалению, есть у таких вещей и явный недостаток – ухаживать за ними невероятно сложно. Материалы, которые используют для изготовления свитеров, очень капризные, и при неверном уходе они быстро изнашиваются и теряют свой привлекательный внешний вид.Самым бережным, деликатным и эффективным способом для ухода за свитерами и кофтами является обычный шампунь для волос. Добавьте в таз с теплой водой полколпачка шампуня (обратите внимание, что вода ни в коем случае не должна быть горячей, иначе шерстяная одежда станет на несколько размеров меньше), взбейте пену и опустите в него грязную вещь. Стирайте ткань мягкими, деликатными движениями, а в конце ополосните свитер в теплой воде. После такой процедуры он станет мягким и пушистым.