Истории логотипов известных кинокомпаний

Двадцатый век представляет, пять историй логотипов голливудских киностудий.
С чего начинается просмотр любого кинофильма? Правильно, логотипа кинокомпании, которая его создала. Сегодня существует множество компанией, какие-то из них молодые, какие-то уже заслужили приставку «легендарный». Так или иначе, зритель чаще всего не задумывается о том, что значит логотип, почему он именно такой и как он вообще появился. О символах пяти крупнейших кинокомпаний сейчас, собственно и пойдет речь.
1. Dreamworks
Логотип в современном виде.
Началось все с того, что в 1994 году вместе собрались: режиссер Стивен Спилберг, директор Диснея Джефри Кацберг и музыкальный продюсер Дэвид Гэффит. Вместе они решили создать новую киностудию. Первоначально логотип новоиспеченной компании хотели сделать при помощи компьютерной графики. На нем должен был быть изображен рыбачащий мужчина, однако художники убедили использовать традиционные методы рисовки.
Тот самый мальчик.
После того, как логотип был готов, один из художников создал альтернативный вариант. На нем рыбачащий на луне мужчина, был заменен на мальчика. Этот вариант безумно понравился Спилбергу. Мальчик, сидящий с удочкой на луне, к слову рисовался с сына Роберта Ханта, художника создавшего логотип.
2. Paramount Pictures
Современный логотип студии.
Данная компания была создана в 1912 году инвестором Адольфом Цукром и театральными магнатами братьями Фроманами. Логотип Paramount Pictures был создан художником Уильямом Хоткинсом, который предложил в качестве символа гору Бен-Ломонд, расположенную в штате Юта.
Вот та самая гора.
Именно там художник провел свое детство. Первоначально на логотипе было 24 звезды, каждая символизировала актера подписавшего контракт с компанией сразу после ее создания. Сейчас на логотипе всего 22 звезды, однако, почему произошли такие перемены – не известно.
3. Columbia Pictures
Современный логотип студии.
Эта компания была создана в 1924 году. Тогда же был создан и логотип с изображением женщины. Символизирует она – Америку. Первоначальный вариант логотипа был достаточно нелепым и сильно загромождённым разными деталями. В последующие 5 лет, художники его неоднократно перерабатывали. Наиболее значительные изменения с логотипом произошли в 1984 году. Надпись с названием стала длиннее, на заднем фоне появились облака, факел стал светить ровно, а сам образ женщины стал максимально простым.
Дженни Джозеф, самая обычная домохозяйка.
Нынешний вид логотип приобрел в 1993 году. Кстати, натурщицей для последней версии логотипа стала обычная домохозяйка Дженни Джозеф. Музыкальное сопровождение к логотипу было написано композитором Джонатаном Элисом.
4. Metro Goldwyn Mayer
Легендарный лев Лео.
Проект логотипа «Лев Лео» был создан в 1924 году поэтом-песенником Гарвардом Диетсом. За все годы существования студии в роли Лео побывало пять хищников. Первым из них был лев Слатс, который не издавал рыка, а просто украшал эмблему. Следующим львом был Джеки, который был первым львом, который зарычал на логотипе. Примечательно, что такой логотип был создан при помощи фонографа в те годы, когда кино во всем мире было еще немым! Трейтим львом был Таннер, а вот сведений о четвертом льве – нет. Известно только, что у него была шикарная грива. И вот, с 1957 года логотип «возглавил» лев по кличке Лео, известный сегодня каждому человеку с детства. И не верьте глупым слухам, в действительности при съемках логотипа ни одного льва не пострадало.
5. Walt Disney Company
Старый логотип.
Нынешний логотип студии.
Как известно, Disney была основана братьями Уолтером и Роем Диснеями в далеком 1932 году. Логотип студии знает каждый ребенок, однако далеко не каждый взрослый знает, что за замок на нем изображен. Никакого секрета здесь нет, ведь это замок Нойшванштайн или «Лебединый замок». Именно эта постройка стала прототипом символа одной из крупнейших киностудий мира. Однако, в таком виде логотип просуществовал до 2006 года, после чего его заменила 3D модель замка Золушки, прототипом которого стал французский замок Шато Дюссе.
Легендарный Нойшванштайн.
А это Шато Дюссе во Франции.
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