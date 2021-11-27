Красивые мусульманские невесты в хиджабе

Мусульманские девушки в день свадьбы выглядят очень нарядно, но при этом свадебный хиджаб должен оставаться хиджабом – открыты могут быть только кисти рук и лицо. Предплечья, шея, уши обязательно должны быть закрыты.
Ткань наряда мусульманской невесты не должна быть прозрачной и не обязательно белой, а сам хиджаб должен быть достаточно свободным. Впрочем, кажется эти ограничения ничуть не портят красоту очаровательных девушек.
1. Великолепная пара
Подготовка перед самым важным событием в жизни
2. Объятия хной
Специальные свадебные рисунки хной на руках и ногах невесты
3. Танец горам и ветру
Счастье невозможно описать словами, про него может рассказать танец
4. Цвет совершенства
В платье лавандового цвета нет ни одного изъяна
5. Золотые украшения
Чем больше невеста надевала украшений, тем она становилась красивее
6. Цвет страсти и огня
Колоритная пара, где девушка одета в красный хиджаб
7. Гармония белых линий
Сочетание белого цвета и современного покроя
8. Свадебный букет
Простой букет из белых роз придает образу невесты невинности
9. Шлейф свадебного платья
Подол свадебного хиджаба дополняет образ невесты
10. Счастливая новобрачная
Через несколько минут в объятиях законного мужа
11. Темный михенди
Украшения и яркий макияж дополняют стиль восточного платья
12. Традиционный белый цвет
Спускающийся до пола и стелющийся по его поверхности шлейф белого платья
13. Бирюза
Небесно-голубой убор таинственной незнакомки
14. Нежный облик
Девушка в белом одеянии
15. Восточная роскошь
Россыпи камней по всей одежде нареченой
16. Золотом по синему
Искусственные цветы с камнями и темно-синий струящийся наряд
17. Африканская свадьба
Невеста в окружении дружек
18. Роза
Хиджаб в темно-розовых тонах
19. Молодожены
Для создания крепкой семьи требуется два любящих сердца
20. Почти готова
Девушка, покрытая с ног до головы бордовым одеянием
21. Хиджаб
В некоторых странах этот наряд является традиционным
22. Взгляд из под покрывала
Глаза могут рассказать очень много о человеке
23. Мактуб
Так было предначертано
24. Задумчивый образ
Хиджаб позволяет открывать кисти рук и ног
25. Жемчужная невеста
Традиционно украшали вышивкой с добавлением жемчужин
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