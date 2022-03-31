Идеальная кожа за 10 шагов или секрет «вечной» молодости кореянок

Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок
Моде покорны все возрасты. Да и вообще подвластны все и вся. Даже косметика и ритуалы красоты. Ещё вчера все желали наполнить косметичку французскими кремами и помадами, а сегодня пик популярности сместился в сторону Азии. На гребне модной косметической волны – Южная Корея. И не зря: кореянки выглядят молодо до самой пенсии, а их кожа буквально светится изнутри. И заслугой тому не только тонны ВВ-крема и чудеса пластической хирургии, но и продуманный до мелочей уход. Корейская «система красоты» покорила интернет и женские сердца во всем мире. И сегодня мы расскажем, как приблизить кожу к идеалу за 10 (ежедневных) шагов. Начнём?
Корейские красотки…
… и их типичный «арсенал»
У каждого народа свои идеалы и стандарты красоты. И если на Западе (да и в наших краях) всё ещё доминирует Барби-типаж, то азиатам, корейцам в частности, по душе другой, куда более милый тип кукольности. Тут превыше всего чтят молодость и свежесть. Женщины стараются выглядеть девчонками до самой пенсии. А залог тому – красивая кожа. Именно о ней, ровной, светлой и бархатистой мечтают все кореянки. И в борьбе за вечную юность изобрели если не волшебный эликсир, то эффективную систему ежедневного ухода. Предупреждаем: это долго, кропотливо и не всегда бюджетно. Но эффект стоит того, чтобы попробовать. Так что запасайтесь терпением и средствами, чтобы день изо дня совершать 10 шагов навстречу красоте.
Шаг 1: очищение
Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок
Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок
Вечером, когда вы вернулись домой после долгого дня, а в отдельных случаях и утром (в зависимости от типа кожи), драгоценное лицо нуждается в очищении. Спать с макияжем строго не рекомендует ни одна косметическая «религия». Но у кореянок есть особое средство для процедуры умывания – гидрофильное масло. Его наносят на сухую кожу, массируют сухими же руками несколько минут, а затем смывают водой. При контакте с жидкостью масло начинает пениться и эффективно удаляет любую косметику, даже водостойкую. А заодно совсем не сушит кожу. Даже наоборот: эффект увлажнения на лицо. И даже чёрные точки становятся светлее.
Правда, если вы не любите эффект маслянистости или обладаете жирным типом кожи, после чудо-«гидрофилки» лучше закончить водные процедуры другим средством. Но о нём – в следующем пункте.
Шаг 2: повторное очищение
Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок
Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок
Нет, одним маслом, даже гидрофильным, сыт не будешь. Во всяком случае, не в борьбе за красоту. Поэтому после умывания столь непривычным для нас средством кореянки умываются ещё раз. Теперь уже пенкой. Или специальным гелем, который они сбивают в пену при помощи мочалки-сетки. Поры остаются чистыми, а даже жирная кожа – матовой. Вот уж точно очищение «до скрипа».
Шаг 3: пилинг
Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок
Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок
Кореянки убеждены: чтобы замедлить процесс старения, нужно постоянно «обновлять» кожу, избавляясь от омертвевших клеток. И многие западные косметологи в этом очень даже солидарны. Потому незаменимым звеном ухода по-корейски стали скрабы, пилинги с фруктовыми кислотами или так называемые «скатки». Последний тип наиболее щадящий и любопытный в использовании: вы наносите на лицо крем, распределяете по массажными линиями, а он прямо в процессе начинает скатываться, превращаясь в крупные крошки или «катышки». Которые эффективно абсорбируют всю грязь и шелушения. Правда, каждый день увлекаться процедурой, как многие кореянки, лучше не стоит. Парочки раз в неделю вполне хватит для свежего вида и здорового румянца.
Шаг 4: тонер
Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок
После умывания нужно восстановить естественный рН кожи. И сделать это в срочном порядке. Желательно, за 10 секунд. А в противном случае кожа начнёт буквально иссыхать на глазах. Такое странное правило на скорость вывели корейские косметологи (или маркетологи). Но кореянки не спорят и послушно выполняют. Потому наносят на ещё слегка влажную кожу тонер. Он удерживает влагу и подготавливает лицо к последующим этапам ухода.
Шаг 5: эссенция
Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок
Не знаете, что такое эссенция? Вы не одиноки. К примеру, в ассортименте большинства американских брендов ухаживающей косметики такое средство отсутствует в принципе. Зато оно очень популярно в Азии. Эссенция гуще тонера, консистенцией нередко напоминает плохо застывшее желе. Её главная функция – восстановить баланс влаги в коже после умывания. Золотая середина корейского ухода.
Шаг 6 и 7: сыворотка или серум
Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок
Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок
Будем кратки: главная задача этого средства – подготовить кожу к следующему этапу, будь то крем или маска (спойлер). Главное правило: сыворотку нужно тщательно подбирать под свой тип кожи и исходя из свойств крема. Увлажняющий серум работает в тандеме с увлажняющим кремом, серум для сужения пор – с матирующим кремом для жирной кожи и т.д. А распознать диковинное средство совсем не сложно: видите корейскую бутылочку с пипеткой – с наибольшей вероятностью, это он. Хватайте и используйте после эссенции. Ну или хотя бы тонера.
Шаг 8: тканевая маска
Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок
Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок
Вы будете удивлены, но кореянки пользуются масками даже с большим удовольствием, чем привычными для нас кремами. Потому что верят в их эффективность. И не удивительно: тканевая маска хоть и выглядит странно, зато насквозь пропитана увлажняющими и питательными ингредиентами. Которые легко проникают в подготовленную предыдущими средствами кожу. Всего 10-20 минут утром или вечером и лицо буквально сияет. Секрет, как корейские куколки всегда умудряются выглядеть отдохнувшими.
Шаг 9: крем
Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок
Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок
Ну хоть что-то привычное нашему глазу. Но и тут не обошлось без корейских фокусов. Во-первых, наиболее частая консистенция корейского крема – гель. Что легко понять: после такого слоеного пирога на коже родной и знакомый нам крем-«сметанка» наверняка будет too much. Во-вторых, очень популярный компонент корейских кремов – это слизь улитки. И тут тоже не стоит морщиться: муцин (основной «ингредиент» слизи) обладает высокими регенерирующими свойствами, заживляет рубцы, шрамы от акне и сокращает морщинки. Ну а в-третьих, кореянки точно не забудут о креме для кожи вокруг глаз. Ведь она стареет первой. Есть, чему поучиться.
Шаг 10: ночная маска
Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок
Уход за кожей в 10 шагов или в чём секрет «вечной» молодости кореянок
Она же sleeping pack. Наверное, самое популярное средство из корейского ассортимента красоты сегодня. Ночные маски обладают консистенцией густого геля и наносятся на ночь после основного (читай, всего, перечисленного в 9 пунктах выше) ухода. И да, смывать их нужно только утром. Зато пока вы спите, маска активно питает кожу, помогает естественным процессам регенерации, которые запускаются ночью, и, что самое главное, надёжно удерживает все предыдущие слои косметического пирога. Такой себе суперзаменитель ночного крема. В итоге утром кожа выглядит напитанной и помолодевшей. Во всяком случае, кореянкам нравится.
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