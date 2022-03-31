С нами не соскучишься!

8 246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    в фильме "Люди в черном": "...не знала, что сахар взрывается.." - ЕЩЕ КАК!!! Особенно сахарная пудра. Взрывается очен...Взорваться может ...
  • Борис Виленский
    К концу статьи у автора взорвались мозги, т.к. по законам жанра статья не закончена.Взорваться может ...
  • Россиянин
    Да, снежная королева образ сложный. Никто сней не спит. Есть от чего с катушек слететь. Ну это так, к слову... Мнение...Почему сказка «Сн...

Как вырастить баклажаны на балконе

Очень оригинальный способ выращивания баклажанов в бутылках позволит сэкономить место на огороде или же выращивать овощи прямо на балконе, если есть такое желание!

Как вырастить баклажаны на балконе

У бутылок 5 л (лучше 10 л) отрежьте дно. Возле горлышка на бутылке сделайте отверстия паяльником или горячим гвоздём для оттока лишней воды.

Как вырастить баклажаны на балконе

Подвесьте бутылки на проволоку вверх дном.

Как вырастить баклажаны на балконе

Высадите подросшую рассаду баклажанов в горлышко (на рассаде должно быть хотя бы по 4-5 настоящих листочков). Сверху засыпьте питательный грунт.

Как вырастить баклажаны на балконе

Примерно через 2 месяца растения подрастут и будут тянуться наверх.

Как вырастить баклажаны на балконе

И в конце концов дадут урожай!

Как вырастить баклажаны на балконе
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
выращиваниеБаклажаны

Картина дня

наверх