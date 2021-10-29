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Запретная любовь: шекспировская история со счастливым концом

Афганистан — одно из немногих мест на планете, где убийство за честь семьи до сих пор считается приемлемым. Даже сегодня афганским женщинам под страхом смерти нельзя смотреть на незнакомых мужчин или находиться в их обществе.

Когда Закия влюбилась в человека другой религии и национальности и собиралась выйти за него замуж вопреки воле отца, члены ее семьи поклялись убить девушку и ее избранника. По мнению большинства жителей Афганистана, такое предательство на самом деле заслуживает смерти.

Запретная любовь: шекспировская история со счастливым концом

К счастью, Закия и Али сумели избежать этой участи.
Их история начинается здесь, под пристальным взглядом Бамианского Будды.

Запретная любовь: шекспировская история со счастливым концом

Бамианская долина, снятая из ниши, где когда-то возвышалась одна из Бамианских статуй Будды

Морозным вечером, незадолго до полуночи и наступления 1393 года по персидскому календарю, Закия лежит на тоненьком матрасе — единственном, что спасает ее от холода бетонного пола. Она думает о поступке, который собирается совершить. На ней надета вся ее одежда: длинное платье, узкие штаны, рваный розовый свитер и длинный яркий платок. Куртки у Закии нет.

Перелезть через стену и убежать в горы — не самый гениальный план. Откровенно говоря, совсем глупый, учитывая то, что одежда Закии совсем не была приспособлена для холодных ночей в горах.

Но что поделаешь — скоро должна была состояться ее свадьба и она хотела выглядеть красиво.

Тогда, в ночь на 20 марта 2014 года, Закия не первый раз размышляла о побеге из Бамианского женского приюта. Он был ее убежищем и ее тюрьмой с того самого дня, когда она решилась сбежать из дома в надежде выйти замуж за Али. В приюте она провела уже шесть месяцев. До сих пор мужество подводило ее. Две другие девушки, с которыми Закия делила комнату, тоже не спали. Она знала, что они не двинутся, пока она не скажет. И хотя девушка была в ужасе и не знала, хватит ли ей смелости уйти, она понимала, что шансов и времени у нее все меньше и меньше.

Запретная любовь: шекспировская история со счастливым концом

Февраль 2014 года. Закия в Бамианском приюте

Девушка понимала всю гнетущую серьезность положения. Да, ей уже исполнилось 18, и по закону она считалась взрослой, находилась в приюте добровольно, а не по принуждению, и могла идти куда ей заблагорассудится. Но то, что Закия собиралась сделать, изменило бы не только ее судьбу и жизнь Али, который ждал сигнала на другой стороне долины. Поступок девушки коснулся бы всех, кто ее знал.

Ее отец Заман и ее мать Сабза, все ее родные и двоюродные братья — они должны были бы бросить свои земли и фермы и посвятить свои жизни охоте на Закию и Али, публично клянясь убить их за предательство. Другие тоже пострадали бы. Раввин из Нью-Джерси, который едва знал, как правильно произносится ее имя, подвергал свою жизнь опасности, представляя интересы девушки в правительстве США. Фатиму Казими, возглавляющую министерство по делам женщин в Бамиане, могли отстранить и сослать в Африку за то, что она помогла Закии избежать смерти от рук собственного отца.

Запретная любовь: шекспировская история со счастливым концом

Фатима Казими, глава министерства по делам женщин в Бамиане. Она помогает влюбленным спастись от семейной мести, покинуть Афганистан и получить убежище

Эта история сделала безграмотную бедную девушку, которая едва умела считать до десяти и никогда не видела телевизора, самой узнаваемой женщиной в стране. Сотрудники правоохранительных служб обязаны были задержать Закию, если та появится в аэропорту. Молодые афганские девушки считали ее героем, а взрослые и пожилые афганцы — падшей женщиной, которая нарушает общественный порядок и священные законы.

Бамианская долина располагается в центральной части Афганистана в 200 км от Кабула, между непроходимыми горами Гиндукуш. Город Бамиан — столица одноименной афганской провинции — занимает две небольшие равнины на южной стороне долины. Нижняя равнина забита низкими глиняными домами. Они мало чем отличаются от тех, что строили здесь 3 тысячи лет назад. Вперемешку с ними несколько новых бетонных построек, магазины и рынки. Южнее — широкое плоскогорье, на котором находится местный аэропорт. Его построили то ли японские, то ли китайские инженеры и окружили целой вереницей асфальтовых дорог, в сущности ведущих в никуда. Среди терминалов и каменных зданий аэропорта расположился приют, который Закия собирается покинуть.

В лучшие дни Бамиан получал 4 часа электричества в день. В тот поздний час все электричество отключили — город был погружен в кромешную тьму.

Запретная любовь: шекспировская история со счастливым концом

Село Чиндавул неподалеку от Кабула. Здесь пара скрывалась до того, как Али арестовали. Бледно-желтое здание на переднем плане — кинотеатр «Памир». Али был задержан поблизости

В скале зияют две черные ниши, настолько большие и глубокие, что выделяются даже в кромешной уличной тьме. Бамианские статуи Будды, стоявшие на этом месте до 2001 года, были поистине огромны: в Восточную нишу с легкостью бы поместилась статуя генерала Нельсона с Трафальгарской площади, а Западная запросто скрыла бы статую Свободы. Древние мастера высекали углубления молотками и кирками на протяжении нескольких поколений. В 2001 году лидер талибов мулла Мухаммед Омар приказал уничтожить статуи.

Запретная любовь: шекспировская история со счастливым концом

Ниши, где раньше возвышались Бамианские статуи Будды

Все это больше, чем просто лирическое отступление в истории Закии и Али, которые, будучи совсем детьми, сбежали в горы вместе со своими семьями, когда талибы пришли в долину. «Талибан» изменил их судьбу тогда, продолжая менять жизнь молодых людей даже после того, как они повзрослели. Без талибов не было бы западного вмешательства, а без этой интервенции история Закии и Али стала бы короткой сказкой с кровавым концом. Наибольшее влияние на права афганских женщин оказали первые годы после падения «Талибана». Закия получила право самой выбрать себе мужа. К сожалению, сегодня интервенция сходит на нет и афганские женщины, которые дерзнули сами решать свою судьбу, оказываются в затруднительном положении и подвергаются гонениям со стороны местных жителей и властей.

Запретная любовь: шекспировская история со счастливым концом

Заман, отец Закии, с тремя младшими детьми в родной деревне. Фото сделано до того, как Заман переехал в Кабул, чтобы выследить собственную дочь

Закия — таджикская девушка, Али — хазареец; она — суннитка, а ее избранник — шиит. Семья Закии была категорически против их брака по культурным, этническим и религиозным причинам. Теперь, когда Закия сбежала, она нарушила еще одно табу. Афганская культура считает жену имуществом мужа, дочь — собственностью отца. Мужчина решает в жизни женщины все и считается ее хозяином. Сбежав с Али, Закия не просто ослушалась отца, а лишила его и своих братьев собственности.

Али ждал за земляной стеной, которая окружала низкие постройки его семейной фермы, находящейся на дальней от приюта стороне долины. Проход через деревушку Сурх-дар, где жил Али с семьей, был единственным шансом для влюбленных.

Запретная любовь: шекспировская история со счастливым концом

Родители Али, Анвар и Чаман, вместе со своей новорожденной внучкой Ракией. Сентябрь 2015 года

Тогда Али исполнился 21 год. Он был на три года старше Закии. 20 марта 2014 года он тоже был одет в свои лучшие вещи, ожидая девушку, которую надеялся вскоре назвать своей женой. Али не мог стоять спокойно: на улице было холодно, он волновался, да и, как человека, привыкшего к постоянному физическому труду, любое продолжительное бездействие раздражало его. Думать он мог лишь о предстоящей встрече с Закией — первой за последние несколько месяцев, не считая скандалов в Бамианском провинциальном суде.

Назовет ли она его по имени или произнесет традиционное дарийское «вы» (дари — один из двух государственных языков Афганистана. — Прим. ред.)? Закия — единственная девушка, не считая матери и сестры, от которой он слышал свое имя. Три часа назад она позвонила и сказала, что этой ночью ей удастся сбежать, чтобы тайно обвенчаться с ним. Но так она говорила не первый раз. Закия обещала позвонить, когда будет около стены.

Время близилось к полуночи, звонка не было. Али начинал терять надежду.

«Я боялся, что она играет со мной, просто шутит. И совсем не собирается бежать», — рассказывает Али. Он пытался дозвониться до Закии несколько раз, но телефон бы вне зоны доступа. Молодой человек положил свой мобильник в высокое углубление в стене, чтобы сигнал был лучше. Затем он отправился обратно в дом и лег на свой матрас, оставив окно открытым нараспашку, несмотря на холод. Али не хотел пропустить звонок.

Запретная любовь: шекспировская история со счастливым концом

Али в родительском доме в Сурх-дар в 2015 году. Он по-прежнему скрывался от семьи Закии

Запретная любовь: шекспировская история со счастливым концом

Вооруженный Али работает в поле. Февраль 2015 года

Запретная любовь: шекспировская история со счастливым концом

Вооруженный Али работает в поле. Февраль 2015 года

Когда Али отправился домой, Закия все еще оставалась в комнате со своими соседками. Они втроем собирались вылезти из кроватей незадолго до полуночи и ждать за главной дверью большого дома, пока охранник заснет. Зафура, соседка Закии, моложе ее на несколько лет, обещала помочь ей и третьей девушке, Абиде, сбежать из приюта.

Женский приют в Бамиане находится в ведении ООН. Сюда приходят за помощью и убежищем девушки, которые по местным законам считаются падшими: сами выбирающие мужа, бежавшие из семьи или изнасилованные. Главное условие пребывания — девушке предоставляют убежище, но она не должна покидать территорию приюта, пока ее дело находится на рассмотрении.

Запретная любовь: шекспировская история со счастливым концом

Отец Али, Мохаммед Анвар

Запретная любовь: шекспировская история со счастливым концом

Отец Али, Анвар, на мосту через реку Кабул на следующий день после ареста сына. Он не знает, что делать, и ему абсолютно некуда идти

Закия была твердо намерена сама решать свою судьбу. Вместе с другими девушками они взяли матрасы и потащили их к стене, чтобы сделать возвышение, которое помогло бы Закии забраться на высокую ограду. Сверху девушка протянула руку, чтобы помочь Абиде подняться наверх, но та была слишком тяжелой, и Закия ничем не смогла ей помочь. Абиде пришлось остаться в приюте. Позже Закия будет настаивать на том, что сбежала сама, без чьей-либо помощи.

Закия спрыгнула со стены. Преследуемая лаем собак, она побежала в сторону буддийских ниш. По пути она остановилась, чтобы накормить собак куском хлеба и тем самым заставить их замолчать. После она сразу же позвонила Али.

Запретная любовь: шекспировская история со счастливым концом

Закия и Ракия. Сентябрь 2015 года

Али услышал звонок и выскочил из комнаты. К тому моменту, когда он взял телефон, вызов прекратился. Он перезвонил, и Закия ответила. Девушка была в опасности. В час ночи, одна на улицах города, где изнасилование одинокой женщины не считается преступлением. Любой проходящий мимо человек мог позволить себе сделать с ней все что угодно. Али разбудил отца и сказал, что Закии удалось сбежать. Тогда они позвонили другу семьи Рахматуллу, который согласился помочь влюбленным и обещал укрыть их в деревне высоко в горах.

Закия была в 15 минутах езды от Али. Когда машина Рахматулла подъехала к ней, собаки снова подняли лай. Али вышел, чтобы помочь будущей жене, и они назвали друг друга по имени. Это тихое приветствие было сродни настоящему бунту против местных традиций. Во многих местных семьях муж никогда в жизни не называет жену по имени.

Запретная любовь: шекспировская история со счастливым концом

Дом Захры и Хаджи Абдул Хамида, где Закия и Али дважды скрывались

Запретная любовь: шекспировская история со счастливым концом

Этот снимок Али и Закии в бегах стал культовым. Впервые он был опубликован в The New York Times. Многие афганские художники рисуют картины, вдохновляясь этой фотографией

Запретная любовь: шекспировская история со счастливым концом

Мужа и жену, держащихся за руки, нечасто встретишь в Афганистане. Особенно в публичных местах

Закия и Али были влюблены в течение многих лет. Сначала тайно, но затем их странные для нашего понимания, но искренние отношения стали достоянием общественности. Они никогда не оставались наедине в помещении, а теперь сидели вдвоем на заднем сиденье автомобиля. Сперва им удавалось видеться по несколько минут на улице, в полях между фермами их семей. Потом были бесчисленные, но короткие разговоры по телефону. С тех пор как Закия попала в приют, они виделись с Али лишь раз, на суде, в присутствии сопровождающих.

Теперь они держались за руки.

Это может показаться мелочью. Но в Афганистане ухаживания даже среди помолвленных пар запрещены, и для человека, который ни разу не слышал, как отец называет мать по имени, держать девушку за руку — жест из другого мира. Важное событие новой счастливой жизни.

Али и Закии удалось обвенчаться, и несколько следующих месяцев они были в бегах, скрываясь в маленьких горных селах. Они попали в Кабул незадолго до того, как Али арестовали по обвинению в похищении. Тогда Закия снова оказалась в женском приюте, где дождалась освобождения мужа. Там, в приюте, она узнала, что беременна. Сейчас молодая семья пытается получить статус беженцев и визу, чтобы покинуть Афганистан и отправиться в Европу. Им все еще приходится скрываться от семьи Закии, но оба надеются на лучшее.

Запретная любовь: шекспировская история со счастливым концом

Чаман, Закия с двухмесячной дочерью и Али. Февраль 2015 года

Запретная любовь: шекспировская история со счастливым концом

Али со своей дочерью Ракией в доме отца, в деревне Сурх-дар. Сентябрь 2015 года

Запретная любовь: шекспировская история со счастливым концом

Закия и Ракия в доме Али, спустя 18 месяцев после венчания

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