10 топ-моделей, которые не смогли стать кинозвездами

Талантливые люди талантливы во всем, а вот красивые люди – нет. Даже очень, очень красивые люди. Хотя у топ-моделей много общего с актрисами, между этими профессиями зияет пропасть, и лишь немногим моделям удалось ее преодолеть и стать уважаемыми кинозвездами. Кто провалился на этом пути? Мы вспомнили десять знаменитых моделей, которые попробовали себя в кино и потерпели неудачу.









Бруклин Декер

Эстелла Уоррен

Иман

Кэти Айрленд

Тайра Бэнкс

Паулина Поризкова

Эль МакФерсон

Жизель Бюндхен

Синди Кроуфорд

Клаудия Шиффер