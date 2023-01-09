Женщины-воины: ярость персидских амазонок

В древности власть Персидской империи охватывала почти всю Азию. Соседним государствам было просто нечего противопоставить агрессивной политике Ахменидов, каждое свое слово подкреплявших огромной армией под командованием сильнейших военачальников. К удивлению археологов, ДНК-тесты погребенных воителей двухтысячелетней давности обнаружили, что уже в ту пору женщины упорно боролись за свои права, смело отстаивая позиции на поле боя с мечом в руке. Несмотря на то, что мало кто слышал об этих амазонках, их храбрость, интеллект и героизм вполне достоин отдельной легенды.









Томирис, королева-воительница

Бану, жена Бабака

Хавла бинт аль-Азвар

Апраник, воин Сасанидов

Самси, аравийская королева

Пантея, командир Бессмертных

Зенобия