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Эротические ландшафты женского тела

Во все времена художники и фотографы не переставали восхищаться женским телом. Его красота вдохновляла поэтов и писателей, скульпторов и музыкантов. Американский психолог и фотограф Аллан Тегер представил свое видение красоты женского тела. Он уже давно создает пейзажи на женских телах. Вашему вниманию сегодня серия фотографий Bodyscapes Аллана Тегера (от англ. body — «тело» и landscapes — «ландшафты»), работа над которой была начата еще в 1976 году.

Эротические ландшафты женского тела

Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).

Эротические ландшафты женского тела

Эротические ландшафты женского тела

Эротические ландшафты женского тела

Эротические ландшафты женского тела

Эротические ландшафты женского тела

Эротические ландшафты женского тела

Эротические ландшафты женского тела

Эротические ландшафты женского тела

Эротические ландшафты женского тела

Эротические ландшафты женского тела

Эротические ландшафты женского тела

Эротические ландшафты женского тела

Эротические ландшафты женского тела

Эротические ландшафты женского тела

Эротические ландшафты женского тела

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