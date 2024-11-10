7 ошибок в уходе за кожей, которые допускать – себе дороже

Несмотря на то, что уход за кожей для многих девушек является обычной бьюти-рутиной, все равно они умудряются допустить множество ошибок даже в базовых действиях. Проверьте себя по списку от Novate.ru, и прекращайте уже это делать. Кожа точно скажет спасибо!
Ошибка 1: Делать химический пилинг не в то время года
Химический пилинг лучше делать в салоне. / Фото: womanday.
Для очищения пор, регулировки работы сальных желез, борьбы с морщинами, рубцами, пигментными пятнами и прочими «кожными» проблемами косметологи рекомендуют делать химические пилинги. Однако отправляться на процедуру нужно в правильное время года. Оптимальный вариант – осень или зима, когда кожа менее подвержена влиянию солнечный лучей. Также не стоит забывать, что летом кожа выделяет больше себума, собирает много пыли и грязи, поэтому осенний пилинг станет прекрасным решением для устранения омертвевших клеток и обновления кожного покрова.
Как видите, недостаточно просто ухаживать за кожей – важно делать это правильно. Только в этом случае получится улучшить ее состояние, сделать гладкой, эластичной, предотвратить преждевременное старение, появление пигментных пятен и прочих проблем.
Ошибка 2: Пользоваться средствами с SPF только летом
Для лета нужен крем с SPF-50, для зимы – с SPF-30
Наивно полагать, что солнце агрессивно воздействует на кожу только летом. Даже в пасмурный день около 80% ультрафиолетовых лучей достигают поверхности земли, а еще они отражаются от воды, снега, облаков, металла, тем самым усиливая свое негативное воздействие на кожу. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы крем, сыворотка или другое средство с SPF-фильтром присутствовали в ежедневном уходе на постоянной основе.
Многие девушки пытаются убить двух зайцев одновременно, выбирая тональный крем с SPF. Однако, вынуждены вас расстроить – он не сможет защитить кожу от обоих видов ультрафиолетовых лучей. Конечно, если вы уезжаете на работу в офис рано утром, а возвращаетесь домой поздно вечером, подобное средство допустимо в вашем арсенале. Но в ином случае лучше использовать специальное средство, предназначенное для защиты от ультрафиолетовых лучей, с SPF не менее 30.
Обратите внимание: Средства с SPF нужно обязательно смывать перед сном, иначе есть риск перегрузить кожу дополнительными веществами. Кроме того, физические фильтры, создающие защитный экран, будут мешать компонентам из других уходовых средств (тоника, сыворотки, ночного крема) проникнуть в глубокие слои кожи.
Ошибка 3: Использовать полоски от черных точек
Полоски могут повредить кожу на носу. / Фото: overone.ru
В описании подобных полосок можно найти информацию о том, что они убирают грязь и жир с поверхности кожи, а также очищают поры на носу. Увы, на самом деле все не так радужно, ведь вместе с черными точками клеевые полоски удаляют и здоровые клетки кожи.
Кроме того, после их использования девушки часто наблюдают раздражение, покраснение, лопнувшие капилляры вокруг носа. Иногда даже случаются небольшие разрывы кожи, которые позже трансформируются в рубцы. Еще один недостаток полосок состоит в том, что поры становятся более восприимчивыми к инфекциям и бактериям, ведь защитного слоя больше нет. В результате черных точек становится еще больше, чем было вначале.
Специалисты советуют решать эту проблему с помощью специальных средств для борьбы с акне. А чтобы продукт точно подошел вашей коже, проконсультируйтесь с косметологом или дерматологом – они помогут подобрать средство, которое будет наиболее эффективным.
Ошибка 4: Применять один и тот же крем зимой и летом
Кожа нуждается в разных текстурах летом и зимой. / Фото: syl.ru
А вы знали, что крем нужно менять минимум два раза в год, ведь зимой и летом наша кожа нуждается в разных текстурах и уходовых компонентах? Нет? Тогда самое время пересмотреть свою косметичку. В холодное время года главными задачами уходовых средств становится снижение чувствительности, восстановление кожного барьера (актуально для всех типов кожи, даже жирного), предупреждение обострения дерматологических заболевания.
Зимой подбирайте более плотный и питательный крем, который создаст на коже защитный барьер и поможет удержать влагу. Идеально, если в составе средства будет глицерин или гликоль, которые не позволяют влаге испариться с поверхности кожи.
Ошибка 5: Наносить средство с SPF только на лицо
Фото женщины, которая 40 лет наносила SPF на лицо, но не шею. / Фото: leakshare.org
Наверняка вы выдели в интернете фотографию 92-летней женщины, которая на собственном примере показала отрицательное воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу. На протяжении 40 лет она наносила солнцезащитный крем только на лицо, и он действительно спас от пигментации и прочих проблем. А вот шея оставалась без защиты, и на фото видно, какая колоссальная разница в текстуре и тургоре кожи в обозначенных местах.
Случай этой женщины не единичный, и это лишнее напоминание о том, что необходимо защищать от негативного воздействия солнечных лучей не только лицо, но и тело. Дерматологи советуют наносить крем на те участки, которые чаще всего находятся под воздействием ультрафиолета. Речь идет про шею, руки и грудь. Можно, кстати, вспомнить еще про уши. И это не шутка. Не забывайте, что видимые признаки старения кожи вызваны именно УФ-лучами, поэтому следует позаботиться о правильном уходе за лицом и телом.
Ошибка 6: Постоянно пользоваться патчами для глаз
Патчи дают временный эффект. / Фото: beautyinsider.ru
В свое время патчи разрекламировали как чудо-продукт, способный за пять минут убрать отечность, темные круги под глазами, следы усталости и бессонной ночи. Девушки сразу клюнули на эту удочку, и стали начинать каждое свое утро с умывания и патчей.
В зависимости от того, какую проблему необходимо решить, следует подбирать средство с правильным составом. Так, например, для увлажнения идеально подходят патчи с гиалуроновой кислотой, для укрепления сосудов и уменьшения отечности – с кофеином, для лифтинг-эффекта – с ретинолом, витамином С, ниацинамидом.
Единственный минус этого распиаренного средства состоит в том, что его эффект недолговременный. Да, напитать и увлажнить нежную кожу вокруг глаз они способны, но уже через пару часов все вернется на круги своя. Для достижения полноценного результата лучше использовать специальные крема и сыворотки – тогда вы будете уверены в том, что морщинки действительно со временем разгладятся, а не вернутся на следующий день во всей красе. Кстати, если держать патчи на лице слишком долго, они приведут не к устранению морщинок, а к их появлению.
Ошибка 7: Долго держать глиняную маску на лице
Как только маска начала подсыхать, ее нужно смыть. / Фото: zdorovieinfo.ru
Раньше глиняные маски были едва ли не самым популярным средством для ухода за кожей. Сейчас, с появлением других, более «инновационных» средств, их актуальность немного уменьшилась, однако все равно есть девушки, которые регулярно делают себе такие маски. Вот только есть один нюанс: чтобы средство действительно улучшило состояние кожи, нельзя дожидаться полного высыхания – необходимо смыть его до того, как оно стянет кожу.
Если же не соблюдать это правило, можно спровоцировать хроническое обезвоживание кожи, которое приведет к потере упругости, эластичности и преждевременному старению. Хотите долго ходить с маской? Нанесите поверх пищевую пленку, которая не даст глине засохнуть, или периодически смачивайте ее водой (удобнее это делать из бутылочки с распылителем).
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