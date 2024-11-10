7 ошибок в уходе за кожей, которые допускать – себе дороже

Ошибка 1: Делать химический пилинг не в то время года

Новости СМИ2 Химический пилинг лучше делать в салоне. / Фото: womanday.top

Ошибка 2: Пользоваться средствами с SPF только летом

Для лета нужен крем с SPF-50, для зимы – с SPF-30

Ошибка 3: Использовать полоски от черных точек

Полоски могут повредить кожу на носу. / Фото: overone.ru

Ошибка 4: Применять один и тот же крем зимой и летом

Кожа нуждается в разных текстурах летом и зимой. / Фото: syl.ru

Ошибка 5: Наносить средство с SPF только на лицо

Фото женщины, которая 40 лет наносила SPF на лицо, но не шею. / Фото: leakshare.org

Ошибка 6: Постоянно пользоваться патчами для глаз

Патчи дают временный эффект. / Фото: beautyinsider.ru

Ошибка 7: Долго держать глиняную маску на лице

Как только маска начала подсыхать, ее нужно смыть. / Фото: zdorovieinfo.ru