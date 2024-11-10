История китайской куртизанки, ставшей самой опасной пираткой в истории

Китаянка Чжэн Ши – гроза китайских морей. | Фото: vsluh.net.
Чжэн Ши - известная китайская куртизанка - сумела стать грозой морей, возглавив флот из 1800 кораблей и 80 000 человек. Она руководила крупнейшей в истории пиратской организацией, побеждая в противостояниях с великими державами. За считанные годы эта женщина добилась могущества и вышла замуж за своего сына.
Чжэн Ши (справа) в бою. | Фото: atlasobscura.com.
В 1801 году китайская проститутка «Мадам Цзин» стала женой Чжэн И - грозного пирата, который промышлял в Южно-Китайском море.
История гласит, что он взял себе такую невесту из-за ее репутации проницательного дельца. Чжэн Ши, пользуясь привилегиями своей профессии, получала ценную информацию, с помощью которой имела контроль над богатенькими клиентами и политиками. Финансовая и деловая смекалка молодой китаянки, безусловно, стала большим подспорьем в ее дальнейшей пиратской карьере.
Вид на китайский город Кантон в 1800 году, где жила Чжэн Ши. | Фото: atlasobscura.com.
С помощью жены, грозный Чжэн И объединил под своим контролем множество пиратов и держал в страхе все китайское побережье. Около 400 кораблей – джонок слушались его приказов. И самое непосредственное участие в «бизнесе» принимали его жена и приемный сын.
После шести лет в браке, Чжэн И погиб в море. Его смерть оставила вдову, Чжэн Ши, в сложном положении. Однако ей удалось еще больше увеличить свои силы. Через несколько лет она командовала флотом в 1800 пиратских кораблей и примерно 80000 человек. Для сравнения, знаменитый пират Эдвард Тич по прозвищу Черная Борода командовал 4 кораблями и 300 пиратами.
В результате, Чжэн Ши известна как наиболее успешный пират в истории.
Женщина-пират Чжэн Ши. | Фото: vdvgazeta.ru.
Держать в узде такое количество своенравного народа было непросто. Чжэн Ши объединила свой огромный флот пиратов с помощью кодекса законов. Законы были строгими. Любой пират, не выполнивший приказ, обезглавливался на месте. Особенно необычными были правила в отношении пленных женщин. Если пират насиловал пленницу, его казнили. Если секс между ними был по обоюдному согласию, казнили обоих.
Фотография джонок в Кантоне, около 1880 г. Считается, что Чжэн Ши командовала около 1800 таких пиратских кораблей. | Фото: atlasobscura.com.
В браке у Чжэн И и Чжэн Ши не было детей и они усыновили 15-летнего мальчика. Для главы семейства он стал не только сыном, но и любовником. После гибели Чжен И, бывшая проститутка сожительствовала с приемным сыном, а затем вышла за него замуж. Для Китая тех лет это считалось нормой.
Кадр из фильма про Чжэн Ши. | Фото: polzam.ru.
Контроль пиратами морского побережья, грабежи проходящих торговых кораблей, взимание дани с поселений вынудили китайское правительство решительно реагировать. Все попытки разгромить пиратов как своими силами, так и с помощью португальского флота и Ост-Индской компании закончились неудачно.
Пиратская джонка. | Фото: weaponhistory.com.
Но пиратский флот под командованием Чжэн Ши был непобедим. После трех лет владычества на открытом море, Чжэн Ши, наконец, вышла в отставку в 1810 году, приняв предложение китайского правительства об амнистии для себя и всех пиратов.
Это решение было вызвано назревающими конфликтами между лидерами пиратов. Вероятно, Чжен Ши поняла, что пришло время отказаться от пиратства.
Художественный образ великой китаянки: госпожа Цзин в фильме «Пираты Карибского моря: На краю Света». | Фото: vdvgazeta.ru.
Мало известно о жизни Чжэн Ши после выхода на пенсию. Известно, что она держала свою гостиницу с игорным домом и борделем и умерла в преклонном возрасте 69 лет, оставив после себя след в истории и в массовой культуре. В ее честь создан персонаж влиятельной Госпожи Цзин - один из девяти пиратских лордов в фильме «Пираты Карибского моря».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии