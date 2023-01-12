Как появился походный рюкзак в СССР

Рюкзаки изначально создавались в военных целях – их предназначение заключалось в том, чтобы освободить обе руки марширующих солдат на случай внезапного нападения и облегчить транспортировку снаряжения в пеших переходах. Поэтому не так удивителен тот факт, что первые советские туристы и альпинисты использовали в своих походах именно военные заплечные мешки. С годами их конструкция изменялась, приспосабливаясь под мирные цели, породив целую серию легендарных рюкзаков для турпоходов. Их историю мы и расскажем в нашем сегодняшнем обзоре.
Колобок
Первые походные рюкзаки в СССР начали производить в промышленных масштабах в 30-х годах прошлого века, дав хоть какую-то альтернативу кустарным поделкам, изготавливаемым в ту пору. Округлые бесформенные мешки, прозванные в народе «колобками», претерпев незначительные изменения в конструкции, производятся и по сей день. Правда, пользуются ими все больше дачники, а не заядлые туристы, предпочитающие модели поудобнее и повместительнее.
Абалаковский рюкзак
Следующим витком в эволюции советских походных рюкзаков стала конструкция, созданная альпинистом Абалаковым – первым человеком, покорившим пик Коммунизма. Абалаков не стал изобретать велосипед, а просто перенял и использовал опыт европейских альпинистов, в довоенное время часто бывавших на Кавказе. Так или иначе, «абалаковская» модель, поставленная на широкое производство, довольно долго пользовалась популярностью у туристов.
Туристический рюкзак Ярова
Поистине легендарный походный рюкзак, названный в честь А. В. Ярова. Это была по сути уже довольно-таки современная конструкция с боковой шнуровкой и правильной системой лямок. Единственным минусом «яровского» рюкзака было отсутствие поясных ремней. Общим для всех вышеперечисленных моделей недостатком было то, что они были мягкими, бескаркасными, т.е. не имели никаких элементов жесткости.
Ермак
Поэтому, когда появился рюкзак, на уровень превосходивший своих предшественников, имевший раму из алюминиевых труб и поясной бандаж – это произвело фурор среди любителей пешего туризма. Но не обошлось и без проколов: при падении назад, турист рисковал сломать себе шею о верхнюю перекладину рамы «Ермака», что и происходило с удручающей регулярностью.
Американка
В 70-80-х годах небольшой ассортимент доступных в продаже моделей и недочеты в их конструкциях привели к тому, что каждый уважающий себя турист считал своим долгом создать собственную модель в домашних условиях. Что породило множество оригинальных дизайнерских и конструктивных нововведений. Самой знаменитой конструкцией того периода стала так называемая «американка». Главным ее плюсом и характерной чертой была специальная система лямок, не позволяющая полному рюкзаку оттягиваться от спины. Это обстоятельство, а также удобные широкие поясные ремни и возможность регулирования объема при помощи боковых стяжек сделали эту хэнд-мейд модель популярной среди опытных советских путешественников.
Индустрия самодельных рюкзаков
В «лихих» 90-х шившие рюкзаки на дому и под заказ мастера стали объединяться в кооперативы по производству и продаже туристического оборудования. Часто такие объединения становились успешными предприятиями, а производимую ими продукцию можно и сегодня найти в магазинах, специализирующихся на спортивных товарах.
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