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Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Талантливая и невероятно красивая Сетаре Хоссейни из Ирана создала новые образы для всех 12 знаков зодиака, выделив с помощью макияжа одну присущую каждому знаку черту. Девушка, которая сейчас живет и работает в Канаде, использовала свое лицо и тело в качестве холста.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными


Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Овен.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Телец.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Близнецы.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Рак.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Лев.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Дева.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Весы.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Скорпион.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Стрелец.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Козерог.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Водолей.

Иранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Рыбы.

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