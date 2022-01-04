Как обустроить двор частного дома

Знакомство с хозяином дома начинается со двора, поэтому важно ответственно подойти к его планировке и обустройству. Облагораживание придомовой территории – процесс хоть и трудоемкий, но творческий. Понадобятся знания из области строительства, композиции, растениеводства.

Рассмотрим, на что обратить внимание, чтобы участок стал уютным и комфортным для жизни.





Зона отдыха

Цветочные клумбы

Газон

Альпийские горки

Садовые дорожки

Баня

Зона парковки

Игра со светом

Открытый бассейн

Летняя кухня

Игровая площадка

Компактный огород

Основное преимущество жизни в частном доме – возможность в любое время выйти в собственный дворик, чтобы насладиться природой или выпить чашку кофе. Для таких посиделок необходимо обустроить место отдыха. Минимальный набор для такого уголка – пара стульев и стол. Чтобы придать уюта, добавляют навесы, фонтаны и водоемы. Особый микроклимат создают гамак и небольшой очаг.При планировании участка под зону отдыха лучше отводить территорию на заднем дворе. Если соорудить навес с одной из сторон дома, получится создать уютное патио в испанском стиле.Наиболее быстрый и простой способ сделать участок привлекательным – разбить несколько цветников. Клумбами можно обрамить дорожки, украсить парадный вход или задний дворик. Бордюры из камня, прутьев, плитки придадут цветникам ухоженный вид. Необычные опоры в виде старых бочек, садовых тачек, ретро-велосипедов добавят оригинальности.Ухоженный двор сегодня сложно представить без зеленой лужайки. Газон служит фоном для цветников, помогает бороться с сорняками и пылью. Рулонный газон отличается простотой укладки и ухода. Достаточно выровнять грунт, уложить, прикатать и полить посадочный материал.Массивные камни, галька, несколько низкорослых хвойников и неприхотливые многолетники – атрибуты классической альпийской горки. Каменный сад неприхотлив в уходе и гармонично вписывается практически в любую задумку садовода. При создании альпинария важно соблюдать ярусность композиции.Сверху размещают солнцелюбивые и засухоустойчивые культуры. Для среднего яруса подойдут флоксы, обриетта, анафалис, требующие больше влаги. Подножие горки украшают растения, не боящиеся затенения.Без садовых тропинок не обходится ни один участок. Разделить пространство, обеспечить быстрое перемещение от одной зоны к другой, украсить территорию – основные функции дорожек.Чтобы они стали полноценным участником ландшафтного ансамбля, выбираем покрытие, гармонирующее с фасадом дома и ограждениями. Наиболее естественно смотрятся тропы из гравия, дерева, плитняка, бетонных плит в сочетании с газонной травой или мозаикой.Какой владелец частного дома не мечтает о собственной бане. Парную в целях пожарной безопасности лучше размещать отдельно или через теплый переход от дома. Для внешней отделки выбирают натуральные материалы.Дизайн бани должен гармонировать с остальными объектами на участке. Это может быть небольшой рубленый домик в русском стиле или лаконичное строение в стиле хай-тек.Обустройство подъезда – одна из первых задач, которая встает при покупке коттеджа. К парковке есть несколько требований.Машину лучше ставить у входной двери. Это экономит время и силы при выгрузке и погрузке.Стоянка должна иметь навес от дождя и снега.Чтобы предотвратить скопление воды важно приподнять стоянку над уровнем участка.В качестве покрытия подойдет тротуарная плитка, щебень, кирпич, бетон или природный камень.Правильно установленные фонари, прожекторы, светильники позволяют подчеркнуть достоинства ландшафтного дизайна и скрыть слабые стороны. Помимо декоративной функции, они должны обеспечить безопасное передвижение по участку в вечернее время.Для террас, пергол и арок выбирают подвесные светильники. Вдоль дорожек и рядом со ступенями устанавливают декоративные фонарные «столбики» или грунтовые лампы, встраиваемые в дорожное покрытие.Установка бассейна под открытым небом решает вопрос проведения досуга и для детей, и для взрослых. Наиболее простой способ организации пляжного уголка – покупка каркасного или надувного бассейна. Под такой бассейн отводят ровный участок на солнечной стороне двора.Установка стационарного бассейна потребует больше финансовых вложений и энергозатрат, однако, такой вариант более гармонично впишется в ландшафт. Дополнительно территорию мини-пляжа можно оборудовать летним душем и шезлонгами.Организовать кухню на открытом воздухе несложно. Понадобится стандартный набор оборудования и мебели:Печь;Мангал, гриль или казан;Рабочая поверхность;Мойка;Полки или шкафы для посуды;Обеденная зона.Кухню можно соорудить как отдельно стоящее строение или пристройку. Для летних посиделок лучше выбирать проекты открытого типа, для прохладной погоды – закрытого. Последние также могут использоваться в качестве гостевого домика.Если в доме есть подрастающее поколение, не обойтись без детской площадки. Обязательным атрибутами являются качели и батут. Малыши обрадуются песочнице, у ребят постарше особый восторг всегда вызывает сооруженный своими руками домик на дереве.При обустройстве площадки важно уделить внимание покрытию. Идеально подойдет травмобезопасная резиновая плитка или газон.Если на дачу получается выбираться нечасто, во дворе частного дома можно разбить несколько грядок. Зелень для салата и овощи всегда будут под рукой. Для обрамления гряды используют деревянные, каменные или металлические бортики, гармонирующие с материалом отделки хозяйственных построек и фасада.При обустройстве участка есть где разгуляться и проявить фантазию. Можно прибегнуть к помощи специалистов или заняться ландшафтным дизайном самостоятельно. В любом случае на первом месте должна быть не экономия, а комфорт. Тогда двор станет не только промежуточным звеном между улицей и домом, но и излюбленным местом посиделок и активного отдыха с домочадцами и друзьями.