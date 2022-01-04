«Я видела свою смерть!»: Таинственные лучи профессора Рентгена

Вильгельм Рентген просвечивает руку. | Фото: araceliregolodos.blogspot.com.

Фотография немецкого физика Вильгельма Конрада Рентгена. | Фото: wellcomeimages.org.

Схема получения первых рентгеновских снимков. | Фото: alamy.com.

Анна Рентген – супруга знаменитого немецкого физика. | Фото: radiovera.ru.

«Рука с кольцом» Анны Рентген: первый рентгеновский снимок человека, 1895 год. | Фото: wellcomeimages.org.

Вильгельм Рентген в лаборатории. | Фото: dw.com.

Снимок ступни актера, который загнал в ногу иголку. | Фото: en.wikipedia.org.

На рентгенограмме 1896 года видна лягушка со сросшейся сломанной костью (утолщение на задней лапке сверху). | Фото: wellcomeimages.org.

Нога шестилетнего Леонарда Шустера в 1896 году. | Фото: wellcomeimages.org.

Снимок пули в мозгу человека. | Фото: en.wikipedia.org.

Врач смотрит рентгенограмму грудной клетки пациента, начало ХХ века. | Фото: nlo-mir.ru.

Хронические язвы пациента, который подвергался чрезмерному воздействию рентгеновских лучей. Акварель 1908 года. | Фото: wellcomeimages.org.

Сертификат о вручении Нобелевской премии по физике Вильгельму Рентгену, 1901 год. | Фото: uni-wuerzburg.de.