Как избавиться от проволочника на картофеле

Скорее всего, проволочника, т. е. личинок жука-щелкуна, вы занесли в огород со свежим навозом.







Конечно, удобрения такого плана пользуются сейчас очень большой популярностью, но необходимо знать некоторые критерии выбора: навоз не должен быть исключительно свежим.

Свежий навоз вообще нельзя использовать в растениеводстве! Если вы приобрели навоз в начале огородного сезона, пусть он перепреет до конца лета либо внесите его в почву, которая на протяжении сезона будет у вас «под паром». Совершенно недопустимо вносить навоз в лунки при посадке картофеля! Это прямой путь заражения клубней проволочником.



Что же делать, если проволочник уже появился на участке? Здесь несколько вариантов.



Попробуйте устроить ему ловушки. Для этого как раз свежий навоз уложите в ямки за границей основных насаждений. Не поленитесь проверить: личинки проволочника можно увидеть при неглубоком рыхлении. Нашли — немедленно уничтожайте всю закладку!

Ещё один нехитрый способ. Перед посадкой картофеля вскопайте почву на штык лопаты и пролейте раствором марганцовокислого калия (10 граммов кристаллов на ведро воды). Если есть возможность, прикройте участок старой плёнкой, кусками шифера, рубероидом. Почва таким образом сожжёт все имеющиеся кладки яиц жука-щелкуна.

Можно воспользоваться и таким способом: у старого картофеля вырезаете глазки, чтобы не пошёл в рост, и закапываете на примерную глубину посадки основного посадочного материала. Можно просто насадить картофель на палочки и воткнуть в борозды. Обычно хватает 2 недель, чтобы проволочники сползлись к приманке.Очень хорошо избавляет от личинок жука-щелкуна посеянная после уборки урожая и перекопки горчица белая.Также советую в лунки между картофельными грядками посеять обычный листовой салат. Корни салата более нежные, и проволочник с удовольствием предпочтёт их картофелю.В целом же борьба с проволочником достаточно трудоёмкое занятие, потому что, как правило, он захватывает довольно обширные участки. Появились в одном месте — могут перейти на другое. Поэтому посоветуйтесь со своими соседями и выработайте общую стратегию и тактику борьбы с этим вредителем. Но повторяю: процесс-этот не сиюминутный, и ваш урожай зависит целиком отвашего терпения.Ещё один совет: сразу после уборки урожая картофеля ни в коем случае не собирайте ботву в кучки. Либо закладывайте в компостные ямы, либо перенесите на неудобицы и непременно сожгите. В этом случае будет даже двойная польза: вы уничтожите и возможно сохранившиеся окуклившиеся особи колорадского жука.Сама по себе картофельная ботва не представляет никакой ценности, поэтому лучше от неё избавляться.И последнее: не сажайте картофель на одном месте! Устройте «чересполосицу», меняйте места посадки бобовых, лука, моркови, тыквенных и даже цветочных культур. Этим вы оградите себя от истощения почвы, избавитесь от вредителей. Не бойтесь спрашивать совета у огородников со стажем: обычно это люди, знающие такие секреты урожаев, что ни в одних научных книгах не найти!Препараты от проволочника.В век технологий нельзя умолчать о специальных хим. препаратах от проволочника. Их много, они работают. Какие то вносят в почву, некоторыми нужно обработать посевной материал (картошку).Препарат гранулированный «Форс» (000 «Сингента») — вносится в почву и растворяется влагой, образует газообразный реагент, от которого заполняются поры почвы и вредители гибнут. Безопасен для культуры.Хлористый калий, внесенный по осени в почву с перекопкой, поможет уничтожить проволочника за 2-3 годаПрепараты «Почин», «Базудин» — применять при посадке картофеля, вносится горсть в каждую лунку.Препараты «Землин», «Капкан», «Гром-2», «Почин», «Провотокс» и др. (применяйте строго по инструкции!)Разрекламированный «Престиж» — обработка клубня, к сожалению, дачники не хвалят. Не удалось ему сработать от проволочника эффективно.«Тирана» стоит в три раза меньше, чем «Престиж», а оказался эффективнее. Препарат нового поколения, обладающий инсекто-фунгицидным действием. Надежно защищает посадки картофеля от колорадского жука, почвенных вредителей и широкого спектра болезней. Рабочий раствор: 50 мл препарата развести в 1-1,5 л воды, хорошо перемешать и равномерно нанести на 70 кг посадочного материала картофеля. Высадку картофеля необходимо производить сразу же после высыхания обработанного посадочного материала.