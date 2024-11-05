Почему в разных культурах некоторые продукты считают запретными? Почему индуистам запрещено есть говядину, а мусульманам и иудеям – свинину?
Мы решили выяснить, как формировались эти запреты, и что за ними стоит.
Кошер, копыта и моллюски
Кашрут или кошер – свод строгих пищевых ограничений, основанный на законах Торы и Талмуда.Кошер позволяет есть мясо только тех животных, которые являются одновременно и парнокопытными, и жвачными – от овец до жирафов.
Однако свинину и зайчатину кошер запрещает употреблять в пищу, ведь свиньи не жуют жвачку, а зайцы не имеют копыт. Существовало и объяснение поведения «полукошерных» животных: во сне свиньи, якобы, горделиво выставляют свои «правильные» копыта, но прячут морду, а зайцы – наоборот, поджимают из стыда лапки.
Мясо кошерных животных должно приготавливаться профессиональным мясником, шохетом, забивающим скот одним особым движением, ни в коем случае не прокалывая мяса и не задерживая ход ножа. Шохеты проходят долгое обучение перед тем, как приступить к выполнению обязанностей. Законов разделки мяса в иудейской традиции масса: важно не только участие шохета в забое скота, но и проверка животного на болезни, которую выполняет машгиах, и очистка менакером туши от сала и жил, запрещенных кошером. Употребление морепродуктов также строго регламентируется: у них обязательно должны быть чешуя и плавники, то есть, моллюсков и ракообразных есть строго запрещено. Каждая хозяйка обязана просеивать муку во избежание попадания в нее червей и внимательно осматривать овощи в фрукты в поиске личинок.
Запрет на поедание насекомых дает только одно исключение: можно есть саранчу (Лев. 11:22). Также кошер запрещает есть продукты, содержащие кровь (поэтому мясо при разделке посыпают солью, ее впитывающей), яйца птиц с одинаковыми, тупыми или острыми, концами (как правило, одинаковые концы бывают у яиц хищных птиц), и алкоголь, который не сделан религиозными евреями с соблюдением множества специальных правил. Строго запрещено «варить козленка в молоке матери», смешивать молоко с мясом за один прием пищи. Впрочем, проверить кошерность уже готовой еды едва ли представляется возможным формальными методами, и потому это право обычно предоставляется раввину.
Халяль
Гастрономические предпочтения мусульман также сильно ограничены. Вся пища в исламе подразделяется на три группы: халяль, макрух и харам, которые соотносятся с индийскими саттва, раджас и тамас, и из них лишь халяль полностью позволен к употреблению. Коран, как и Тора – в первую очередь свод законов, определяющий быт мусульман. Коран запрещает поедание свинины, мертвечины, неверно забитого домашнего скота (без упоминания имени Аллаха) и крови (5:3).
Впрочем, нарушение запрета, как это часто особо указывается в Коране, возможно в крайних случаях: «Если же кто-либо, страдая от голода, а не из склонности к греху, вынужден будет съесть запретное, то ведь Аллах — прощающий, милостивый». Кроме того, в исламе запрещается убивать животных без причины, а некоторые мусульманские теологи считают, что профессия забойщика скота является греховной. Правила халяля менее строгие, чем законы кошера: у мусульман нет специального человека, который забивает скот, и сами правила убоя также немного отличаются от иудейских. С другой стороны, ислам запрещает разрешенные кошером спиртные напитки.
Не хлебом единым
Для христианства табуирование пищи является менее распространенным и строгим, однако сакрализация еды тоже является типичной. Запрещено поедание «идоложертвенного», то есть, принесенного язычниками в жертву богам, скверноядие, а также – во время поста – мяса, молока, яиц, масла, рыбы и некоторых других продуктов.
Отсутствие значимых пищевых табу связано с тем, что Новый завет отменил те запрещения, что были прописаны в Ветхом, и совпадали с уже перечисленными иудейскими законами. Согласно учению Христа, пища не может осквернить духовного человека: «Всё, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести; ибо Господня земля, и что наполняет её» (1 Кор. 10:25-27).
Ахимса
Для индуизма характерен отказ от говядины, в связи с тем, что корова является священным животным. Многие последователи этой религии придерживаются ахимсы – учения, проповедующего ненасилие, и, соответственно, специальной вегетарианской диеты.
Последователи джайнизма, еще одной религии Индии, даже надевают на рот особые повязки и подметают дорогу перед собой веником для того, чтобы не убить случайно живых существ. Стоит ли говорить, что они не употребляют их в пищу ни в каком виде. Индуисты стараются не есть раджасную пищу – обладающую слишком ярко выраженными вкусовыми качествами, например, кофе или чай, и тамасную – «безвкусную, вонючую, выдохшуюся», такую как мясо, чеснок или яйца.
Откуда запреты?
Истоки возникновения кошера могут таиться в моральных заповедях. При правильном забое скота животное умирает почти безболезненно. Табу на употребление в пищу крови также может быть связано с соображениями гуманности и нежеланием проливать кровь как символ души божьих созданий. Запрет на поедание хищной птицы и их яиц связан с боязнью того, что агрессивность хищников передастся людям. Тора даже говорит о том, что до великого потопа все люди были вегетарианцами, однако после господь отдал им в пищу животных.
Интересно также и возможная интерпретация запрета на смешение молока и мяса, которое, впоследствии, эволюционировало до табу на их поедание за один прием пищи: мясо, как символ смерти и убийства, не должно смешиваться с символической новой жизнью, то есть молоком матери, способствующим росту детенышей. Возможно, что в этом табу отразились также ранние религиозные представления о запрете на кипячение молока, так как в них молоко имело магическую связь со своим источником, то есть, являлось частью целого – коровы или козы. Соответственно, кипячение молока уподоблялось его кипячению в вымени, что должно было навредить животному и лишить людей удоя. К тому же многие африканские племена до сих пор имеют запреты на любое смешение молока и мяса, в том числе, и в животе человека, что может быть объяснено боязнью за здоровье коровы – ведь одна ее мертвая часть, мясо, смешивается с живой, молоком, и корова символически поедает саму себя, вследствие чего ее молоко оскверняется.
Вероятно, что в запрете на смешение молока и мяса проявилось отчуждение двух типов культур – земледельческой и скотоводческой, конкурировавших друг с другом. Запрещение поедать свинину в исламе и иудаизме являлось, скорее всего, превентивной санитарно-гигиенической мерой, ведь быстро портящаяся свинина, в условиях древнего мира, лишенного холодильников и современной медицины, могла стать смертельным яством. К тому же свинья с ее беспорядочными половыми и пищевыми пристрастиями и очевидной любовью к грязи, порождала символическое отождествление с грязными, неряшливыми и сексуально распущенными людьми. Соответственно, употребление ее мяса в пищу могло сулить приобретение человеком всех вышеперечисленных качеств. Иногда негативное отношение к свиньям порождало курьезные случаи: в XVIII веке некоторые раввины считали помидор свиным плодом и запрещали его употребление в пищу.
А индийский запрет поедания говядины может быть тесно связан с экономическими причинами: в Индии навоз коров применялся в строительных и отопительных целях, они использовались как тягловый скот и давали молоко, что делало их более ценными, чем какие-либо другие животные. Так образ коровы-кормилицы стал сакрализироваться, и в IV веке н.э. запрет на убийство коров и быков стал официальным законом. Запрет хлеба и вина, приготовленных не евреями, отсылает к стремлению иудеев консолидировать единоверцев и не допустить ассимиляции других народов. Соответственно, на любом празднестве, устроенном представителями иных религий, еврею будет очень сложно соблюсти кошер. В современных культурах подобные социально-обусловленные причины запрещения пищи в иудаизме или исламе играют важнейшую роль для религиозного единения.
