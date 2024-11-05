Опасные тату: негативные последствия процедуры

Уже в 21 веке почти каждый 18-летний парень или девушка делают пирсинг или наносят на свое тело татуировку. При этом, если пирсинг – ношение временного украшения, так как серьгу можно снять и прокол заживет, то тату делается на всю жизнь. Правда, есть способы удаления рисунка с кожи, однако такие методы болезненные и не всегда безопасные.
Задумывались ли вы о последствиях, прежде чем идти в тату-салон? Большинство из нас на второй вопрос ответит «нет». Захотелось что-то необычное на плече, ноге и т.д., пошли и сделали. И только потом начинаем читать о возможных аллергиях, инфекциях, воспалениях. Чем же опасна такая процедура?
Аллергические реакции
Нравятся цветные рисунки на теле? Но за них можно долго расплачиваться. В зависимости от состава пигментов аллергия может проявиться сразу или со временем – спустя несколько месяцев и даже через пару лет. А знали ли вы, что вместе с красной краской в кожу поступает ртуть, с зеленой – хром, а с голубой – кобальт. В результате выходите из салона и вдруг начинает чесаться татуировка, краснеть. Всему виной пигмент, состоящий из солей металла. Кстати, именно кобальт, ртуть, хром и кадмий могут вызвать аллергическую реакцию спустя некоторое время, а вот титан, уголь, кислород и алюминий являются безопасными для человеческой кожи.
Воспаления и инфекции
Вы уверенны в профессионализме мастера и стерильности используемых агрегатов? Если нет, то стоит ли пользоваться такими услугами? Все потому, что есть риск подхватить инфекцию, в том числе ВИЧ, гепатит В, С, туберкулез и столбняк. Начался воспалительный процесс на месте рисунка? Тогда немедленно обратитесь к доктору за консультацией.
Осложнения при МРТ
У вас есть татуировка и понадобилось делать магнитно-резонансную томографию? Тогда приготовьтесь к негативным последствиям от этой процедуры. Из-за оксида железа в большом количестве рисунок может не только исказиться, но и стать причиной ожогов на теле. Однако врачи не запрещают делать МРТ при наличии тату.
Немедицинские последствия
Выходите из тату-салона, смотрите на работу мастера и радуетесь такой красоте. А потом проходит год-другой и понимаете, что такой рисунок вам совершенно не подходит, критика со стороны близких или от новой пассии обожания, да и на новой работе коллеги как-то косо посматривают, а начальник вообще не одобряет такой внешний вид, потому карьерного роста не прогнозирует.. Но как?
Удаление рисунка
В последнее время довольно популярным становится процедура удаления тату. Существует несколько таких способов:
• Дермабразия. Хирургический метод удаления картинки. Напоминает чистку кожи с помощью наждачной бумаги.
• Криотерапия. Избавление от татуировки с помощью жидкого азота.
• Лазерное удаление. Это наиболее распространенный способ. Однако если у вас проявилась аллергия на тату, во время лазерного избавления от нее пигмент может распространиться дальше по тканям и усилить аллергическую реакцию.
Нанесение татуировки на свое тело – дело очень серьезное, поэтому подходить к нему нужно серьезно и ответственно.
