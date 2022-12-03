Самые экстремальные и угрожающие мосты мира

Слишком старые, слишком узкие или слишком высокие – сегодня они являются достопримечательностями мирового значения и привлекают внимание тысяч путешественников. Для многих из них прогулка по самым опасным мостам становится любимым развлечением, и если для местных жителей переход по ветхому и раскачивающемуся мосту является вынужденной необходимостью, то для азартных туристов – лучшим способом получить заряд адреналина. Самыми опасными уже много сотен лет остаются веревочные и подвесные мосты, один лишь внешний вид которых способен вселить ужас. Именно о таких мостах и пойдет речь в этом обзоре.



Мост Трифт, Швейцария

Мост Хуссаини, Пакистан

Мост Каррик-а-Рид, Северная Ирландия

Мост Капилано, Канада

Мост Охуэла, Мексика

Обезьяньи мосты, Вьетнам

Мост U Pain, Мьянма

Мост Гхаса, Непал

Мосты Рут-Бриджс, Индия

Мост Котмэйл Оя, Шри Ланка

Мост Саравак, Малайзия

Мост Кешва Чака, Перу

Мост Королевского ущелья, США