Хитрая подвязка томатов

Удивительно просто, быстро, надёжно! Подвяжите помидоры без особых усилий, боли в спине и изрезанных рук. Опора получается очень крепкая — спокойно выдержит растение с плодами.







Хитрая опора для томатовДля повторения этой идеи вам понадобится ПВХ труба, шпагат (шнур/верёвка) и колья. Вбейте колья на расстоянии 1,5-2 м на грядке с помидорами.







Шпагат проденьте через трубу. Конец завяжите на колышке. Теперь пройдите вдоль гряди, натягивая шпагат с помощью трубы.







Заведите трубу вокруг колья и натяните. Шпагат будет как струна! Руками этого сделать не получится. К тому же, есть высокая вероятность изрезать руки.







Когда пройдёте всю грядку, вернитесь к началу, также оборачивая ПВХ трубой каждый кол. Получится два ряда шпагата, которые будут держать созревшие плоды.







Конец шпагата отрежьте и завяжите. По необходимости его можно подтянуть повыше. Вот так легко и просто натянуть шпагат, как струну, для опоры томатов!

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