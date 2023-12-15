Почему кастильскую королеву прозвали Безумной, или Любовь после гроба

Любовь справедливо считается самым прекрасным из всех чувств, на какие только способен человек. Вот только некоторых она превращает в настоящих безумцев. Яркий тому пример – история королевы Хуаны, прозванной Безумной. Любовь кастильской правительницы к собственному мужу перешла границы разумного, доведя женщину до умопомешательства. Конечно, историки все еще спорят, не было ли все происходящее сознательной выдумкой окружавших ее близких. Потому как сумасшествие королевы было выгодно многим, в том числе ее отцу и супругу.
Строгое воспитание фанатичных католиков
Хуана воспитывалась крайней пуританкой. /Фото: i.pinimg.com
Хуана I воспитывалась в набожной королевской семье 15 века. Крепкий союз Фердинанда Арагонского с Изабеллой Кастильской начал объединение Испании в одну державу. Родители девочки искренне проповедовали основополагающую роль католицизма в объединенном государстве. А в наставниках Изабеллы и вовсе ходил известный в Европе инквизитор Торквемада, запытавший десятки тысяч испанцев до смерти.
Родители воспитываться Хуану в строгости, оберегали от всяческих соблазнов и не давали поводов пресыщаться роскошью. Как только Хуане исполнилось 17, ей представили будущего мужа. Бургундский правитель Филипп I считался очень привлекательным внешне мужчиной, за что и получил прозвище «Красивый». Попав во владения супруга, Хуана поразилась свободе нравов, царящих при дворе. А сам Филипп не стеснялся в проявлениях слабостей по отношению к женщинам, остальное время проводя на охоте. Брак Хуаны носил исключительно политический характер и был выгоден обеим сторонам. Но так уж вышло, что неискушенная девушка влюбилась с первого взгляда - Филипп стал для нее всем.
Неожиданная наследница кастильского престола
Ревность доводила Хуану до исступления (кадры из фильма «Безумие любви»).
Правда, с появлением молодой супруги бургундский властитель не планировал менять свои давние привычки. Получив удовольствие от медового месяца, он стал направо и налево крутить романы с фрейлинами. А вот Хуана, начавшая демонстрировать ревность, оказалась Филиппу в тягость. Ситуацию усугубляло одиночество девушки: придворные смотрели на нее враждебно, а помощниц больше интересовал ее супруг. Неожиданно скончался Хуан Астурийский - старший брат Хуаны и будущий король Кастилии. Наследницей назначили следующую по старшинству принцессу Изабеллу, но через год в родах умерла и она. Не дожил и до года новорожденный сын Изабеллы – наследник трех корон. Единственной претенденткой на корону осталась принцесса Хуана. На тот момент она уже была дважды матерью, так что в родные пенаты привезла родителям внуков. Мать с отцом сразу заметили фанатичную страсть Хуаны к Филиппу. Даже зная об уготованной ей роли, она не интересовалась ни властью, ни правлением. Все, что ей было нужно – иметь в поле зрения обожаемого мужчину.
Филипп Красивый, как крайне амбициозный человек, принял весть о будущем жены с неготовностью занимать при ней положение консорта. Так что в Кастилию он прибыл добиваться личной власти. Родители Хуаны раскусили властолюбивые замыслы зятя, тогда как их дочь все больше истощали постоянные роды. Королева Изабелла решает внести в завещание поправки, полностью исключая Филиппа из права наследования. Оскорбленный Филипп объявляет Хуане, что уезжает домой. Обезумевшая женщина на сносях умоляет мужа остаться, но Изабелла уговаривает её ждать родов, потом лета, обещая отпустить дочь к Филиппу позже. Вскоре Хуана понимает, что все было ложью и стремлением родителей сознательно отдалить ее от супруга. Хуану заперли в неприступном замке, и депрессия принцессы перешла в буйство. К слову, подобными проявлениями страдала бабка Хуаны, большую часть взрослой жизни проведшая в психических расстройствах. Тогда-то мечущуюся по королевскому двору наследницу кастильской короны и нарекли La Loka - безумной... Филипп же, нарезвившись с фрейлинами, задумал новый план и потребовал вернуть ему супругу. Изабелла и Фердинанд решились отпустить Хуану в Нидерланды спустя полтора года заточения.
По возвращении в замок мужа Хуана быстро убедилась в его изменах. Филипп же окончательно погрузился в развлечения на стороне, не обращая внимания на истерики жены. Она снова оказалась запертой в своих покоях, издавая истошные вопли на весь замок. Состояние доведённой до отчаяния и явно нездоровой женщины фиксировалось в специальном журнале, а выписки Филипп отправлял родителям жены в Испанию. Вскоре пришло известие о кончине королевы Изабеллы, и супруги отправились в Кастилию вступать в правление королевством. На торжествах зять с тестем готовы вцепиться друг другу в глотки. Их обоюдная цель - регентство. Противостояние Филиппа с Фердинандом закончилось неожиданно: соперники заключают Вильяфафильский договор, лишая Хуану власти с назначением королём Кастилии Филиппа. Фердинанду же отходит половина всех доходов страны.
Свидания с покойником
Карл Штейбен. Хуана Безумная возле тела мужа. /Фото: worldofhistory.ru
25 сентября 1506-го Фердинанду доложили, что его ненавистный зять скончался при странных обстоятельствах. Какое-то время обезумевшая Хуана не позволяет предавать тело супруга земле, после чего отдает приказ бальзамировать Филиппа Красивого. Есть отрывистые сведения, что 8 месяцев она практически не отходила от покойника, продолжая болезненно ревновать и запрещая приближаться к телу всем женщинам. Ходили даже слухи, что периодически она запиралась в комнате, осыпала мертвого Филиппа поцелуями и засыпала, заключая его в объятиях. В какой-то момент Фердинанд силой увёз Хуану в замок Тордесильяс, потому как в случае признания дочери недееспособной законно наследовал престол. Хуана вновь оказалась в подвале вместе с новорожденной дочерью. Ее королевский удел ограничивался возможностью мыться и скромно питаться.
О Хуане вспомнили лишь когда после смерти Фердинанда на трон взошел ее сын Карл. Но мать новоиспеченного короля оказалась в слишком плачевном состоянии, чтоб выйти в люди. Из заточения освободили лишь жившую с Хуаной дочь. А безумная женщина уже до последнего вздоха не увидела ничего, кроме стен своего подвала.
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