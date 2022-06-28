История турецкого народа

Территория современной Турции в средние века стала настоящим плавильным котлом для десятков кочевых народов. Кроме того, сюда же волею случая попадали армяне, греки, ассирийцы и даже евреи. Как из всего этого получились турки? Кто они вообще такие, современные жители Турции?









Сельджуки

Развитие империи

Падение Средней Азии

Оседлая жизнь

Формирование народности

Генетический анализ