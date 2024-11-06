7 лучших английских детективных сериалов с тонкой интригой: От «Шерлока» до «Шетланда»

Английские детективы – это своеобразный знак качества, независимо от того, идёт речь о литературных произведениях или же творениях кинематографистов. Отличительными признаками английских детективов на протяжении вот уже многих лет остаются тонкая интрига, высокоинтеллектуальный сюжет, специфический юмор, а также проницательные герои-сыщики, способные вывести на чистую воду даже самого изощренного и умного преступника.
«Шерлок», 2010 – 2017 годы
«Шерлок». / Фото: www.kinopoisk.ru
Один из лучших детективных сериалов с давно знакомыми героями — Шерлоком и доктором Ватсоном. Правда, оба они живут в наши дни и очень отличаются от персонажей Артура Конан Дойля, однако от этого они только выиграли. Как и зрители, получившие прекрасную возможность насладиться увлекательными расследованиями и весьма неординарным ходом мыслей странного субъекта, которого называют гениальным сыщиком. А создатели сумели заинтриговать любителей детектива и заставили их на протяжении нескольких лет с особенным нетерпением ждать выхода очередного сезона.
«Инспектор Морс», 1987 – 2000 годыhttp://navote.ru/?p=32289
«Инспектор Морс». / Фото: www.kinopoisk.ru
Несмотря на то, что этому сериалу довольно много лет, и в нём отсутствуют уже ставшие привычными зрелищные спецэффекты, посмотреть его любителям классического детектива однозначно стоит. Главный герой здесь меньше всего похож на идеального полицейского, у него есть свои слабости и свои недостатки. Но при этом он каким-то восьмым чутьём узнаёт, за какую ниточку нужно потянуть, чтобы размотать запутанный клубок из лжи, интриг и тайн, чтобы раскрыть преступление. Правда, и на солнце есть пятна, а инспектор Морс вполне может допускать ошибки, но это вовсе не делает сериал менее увлекательным. Кстати, выходивший в 2012 – 2023 годах пиквел «Молодой Морс» оказался ещё популярнее оригинала.
«И никого не стало», 2015 год
«И никого не стало». / Фото: www.kinopoisk.ru
Этот мини-сериал был снят по мотивам романа Агаты Кристи «Десять негритят» и, в общем-то, сохранил, в отличие от других экранизаций, оригинальный, как в литературном произведении, финал. Однако веяния последнего времени заставили создателей сериала, в рамках демонстрируемой всему миру политкорректности, заменить негритят на солдатиков. Причём фигурка каждого из них похожа на своего живого (пока что) персонажа. В результате получился весьма увлекательный сериал, который держит зрителя в напряжении до самой последней минуты.
«Лютер», 2010 – 2019 годы
«Лютер». / Фото: www.kinopoisk.ru
Сценарист этого сериала Нил Кросс вдохновлялся двумя великими сыщиками, Шерлоком Холмсом и Коломбо, поэтому в «Лютере» выдающийся сыщик использует нестандартные методы раскрытия преступлений и свои весьма неординарные способности. При этом изначально известно, кто является преступником, но при этом неизвестно, как его разоблачить и в какой момент арестовать. Сериал получился очень качественный и захватывающий, особенно впечатляет продуманная и умная сюжетная линия, очень точно прописанные персонажи и тонкий психологизм.
«Вера», 2011 – настоящее время
«Вера». / Фото: www.kinopoisk.ru
Этот сериал не слишком известен, однако он, несомненно, заслуживает самого пристального внимания зрителей. Вот уже много сезонов подряд своё расследование ведёт очень неординарная женщина. Вера Стэнхоуп меньше всего похожа на блистательного детектива, щёлкающего самые сложные преступления, как орешки. Она немолода, не слишком опрятна, но при этом увлечена своей работой. К тому же Вера обладает цепким умом, видит малейшие неточности в расследовании и способна заметить такие детали, на которые мало кто вообще обращает внимание. Начальство то и дело пытается отправить детектива на пенсию, но она снова и снова ставит руководство в неловкое положение, раскрывая самые сложные преступления с ловкостью фокусника.
«Отец Браун», 2013 – настоящее время
«Отец Браун». / Фото: www.kinopoisk.ru
Может ли католический священник, живущий в самой обычной британской деревушке, быть похожим на знаменитого сыщика Шерлока Холмса? Конечно, может, если речь идёт о главном герое сериала «Отец Браун». Он умеет анализировать информацию, и для него красноречивее слов иногда бывает мимика и жесты человека, ведь именно благодаря им он способен безошибочно определить если не мысли человека, то его чувства, эмоции и страхи. Именно это и помогает неординарному детективу выявлять преступников и разоблачать тех, кто творит беззаконие.
«Шетланд», 2013 год
«Шетланд». / Фото: www.kinopoisk.ru
В этом сериале создателям удалось соединить английский детектив со скандинавским нуаром, чему немало способствует место, где развиваются события. Самая северная точка Великобритании – Шетландские острова – просто располагает к созданию детективов с мрачными убийствами и таинственными похищениями. Талантливому полицейскому Джимми Перезу предстоит не только расследовать все эти преступления, но ещё и объединить вокруг себя крепкую команду профессионалов, которые способны не упустить ни одной важной детали.
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