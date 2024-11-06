Секреты Гарри Гудини: как на самом деле проделывал свои трюки великий иллюзионист

Гарри Гудини | Фото: liveinternet.ru и kackad.com
26 августа 1907 г. знаменитый иллюзионист Гарри Гудини в очередной раз шокировал публику: закованного в цепи, его бросили в воду, а он смог выбраться за 57 секунд! Это были фирменные трюки Гудини: выбираться из запертых ящиков под водой и китайской водяной камеры пыток, проходить сквозь кирпичные стены, освобождаться из смирительной рубашки в подвешенном состоянии, выходить из запертой тюремной камеры, будучи в наручниках, и т. п. О разоблачении многих его секретов его последователи заявляли неоднократно, однако действительно ли все тайны Гудини раскрыты или это – очередная мистификация?
Один из самых известных фокусников начала ХХ в. | Фото: allday.in.ua
Настоящее имя Гарри Гудини – Эрик Вайс. Он утверждал, что родился в США, но на самом деле появился на свет в Венгрии, в семье раввина, а в США его семья эмигрировала, когда ему было 4 года. С юношества он увлекался сложными механизмами и устройством замков, к которым без труда подбирал отмычки. В 11 лет он бросил школу и поступил в слесарную мастерскую, где оттачивал свои навыки до уровня мастерства.
Великий иллюзионист Гарри Гудини | Фото: blog.trud.ru
Одним из первых номеров в его арсенале было «Освобождение от оков». Он прославился благодаря удачному рекламному ходу: пришел к шефу полицейских Чикаго и заявил, что в наручниках сможет выбраться из запертой тюремной камеры. Иллюзионист проделал этот трюк в присутствии репортеров в считаные минуты. Позже он повторил тот же фокус в главных тюрьмах Европы и США, а также в Бутырской тюрьме и Петропавловской крепости во время гастролей в России в 1903 г.
Гарри Гудини | Фото: aif.ru
В основе большинства трюков Гудини действительно лежало мастерство: он знал о замках, ключах и наручниках все, что можно было о них знать. Некоторые наручники открывались даже без ключа или проволочной петли – достаточно было постучать ими о твердую поверхность.
Великий иллюзионист Гарри Гудини | Фото: answcdn.com и fototelegraf.ru
Гудини умело обращался со своими мышцами: когда его сковывали цепями или надевали смирительную рубашку, он напрягал мышцы, а затем расслаблял их, в результате чего образовывались зазоры, и освобождение рук становилось делом техники. Иногда ему приходилось смещать кости в суставах. Из бидона с молоком он выбирался благодаря тому, что запоры, открыть которые снаружи было невозможно, изнутри легко выталкивались вместе с крышкой. Так же, как одна из боковых сторон ящика, в котором иллюзиониста опускали под воду: 2 нижние доски не были прибиты, и их можно было отодвинуть.
Один из самых известных фокусников начала ХХ в. | Фото: flytothesky.ru
Гарри Гудини выполняет один из самых известных трюков – освобождение из бидона с молоком | Фото: photobucket.com и liveinternet.ru
Впрочем, иногда Гудини не только демонстрировал мастерство, но и прибегал к различным хитростям. Так, например, во время фокуса с исчезновением слона в цирке использовалась оптическая иллюзия: слона накрывали белым покрывалом – и он исчезал. На самом деле под белым было еще одно покрывало – из черного бархата, идентичного задним шторам на сцене. На черном фоне ящик с черным покрывалом был незаметен. Появление ассистентки из огромной коробки радио – тоже нехитрый фокус: радио стояло на столе с двойной столешницей, внутри которой пряталась девушка. Когда Гудини настраивал радио на «нужную волну» – из коробки появлялась «девушка мечты».
Великий иллюзионист Гарри Гудини со своей ассистенткой | Фото: flytothesky.ru
Гарри Гудини проходит сквозь стену | Фото: flytothesky.ru
Прохождение через кирпичную стену тоже было всего лишь хитрым трюком: на сцене, прямо на ковре, рабочие на глазах у зрителей возводили 3-хметровую стену. Гудини приглашал из зала желающих убедиться в ее прочности. Стена стояла перпендикулярно зрителям, иллюзионист заходил с одной стороны, потом опускали занавес на минуту, а когда его поднимали, фокусник находился уже по другую сторону стены. Разгадка заключалась в том, что под ковром находился узкий лаз, проходящий под стеной.
Гарри Гудини | Фото: smartnews.ru
Великий маг никогда не раскрывал своих секретов. Однажды он пообещал это сделать в своем завещании, с условием, что его вскроют и обнародуют в день его столетия. В 1974 г. поднялся ажиотаж: все ждали обещанных признаний, но оказалось, что Гудини вновь обвел публику вокруг пальца: никаких разоблачений там не было. Журналисты назвали это «последним трюком гениального мистификатора». А свой главный секрет иллюзионист объяснял следующим образом: «Во всех случаях главное для меня – победить страх, … главное сохранять абсолютное спокойствие и самообладание. При этом приходится действовать почти молниеносно и с величайшей точностью. Если хоть на секунду поддаться панике, то гибель станет неизбежной».
Один из самых известных фокусников начала ХХ в. | Фото: smartnews.ru
