Как правильно подобрать парфюм для мужчины: 5 секретов, которые стоит знать

Летние парфюмы

Летний аромат должен быть лёгким и ненавязчивым

Спортивные ароматы

Спортивные ароматы должны стимулировать и тонизировать

Парфюмы для офиса

Для офиса стоит выбирать еле уловимые ароматы

Универсальный вариант

Классика никогда не выйдет из моды

Духи для настоящих мачо

В таких духах обязательно должны присутствовать сладкие и терпкие нотки