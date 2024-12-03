Медицина XIX века: электрические пояса, которыми «лечили» мужские недуги

Электропатический вибрационный пояс, который якобы лечил импотенцию.
Викторианскую эпоху еще называют «электрической эрой». Когда в XIX веке электричество стало «внедряться в массы», люди считали его чуть ли не жизненной энергией и поэтому использовали где только возможно, в том числе и в медицине. Током «лечили» мигрени, зрение, суставные боли и импотенцию. В 1880-х годах были безумно популярными электрические вибрационные пояса, которые, как считалось, могли вернуть джентльменам их мужскую силу.
Электрический пояс - популярное приспособление в конце XIX века.
Электрические (электропатические) пояса были настолько популярными, что их реклама занимала более 25 процентов всех объявлений в газетах 1880-х годов. Пояс представлял собой несколько цинковых пластин, покрытых серебром. Они соединялись между собой медными проводами, которые выводились к необходимым участкам тела.
Электрический пояс XIX века, которым мужчины старались «подзарядить» причинные места.
Ремни с электродами надевались на бедра. Причинные места пытались в прямом смысле «подзарядить» посредством направления слабых токов. Некоторые фирмы-производители рекомендовали мужчинам заниматься любовью, не снимая поясов.
Популярная реклама 1880-х годов - «Пояс доктора Маклафлина.»
Очень популярной была реклама «Поясов доктора Маклафлина», которая гласила: «Наше устройство с переменным током достигает нервные окончания и восстанавливает работу слабых частей тела».
Вместе с пестрыми объявлениями о чудо-поясе печатались и опровержения от имени медицинских институтов. Доктора называли производителей этих электрических приспособлений шарлатанами. Но желающих приобрести пояс от импотенции не уменьшалось.
Яркая реклама чудо-пояса от импотенции.
Со временем исследования показали, токи были настолько минимальны, что не имели никакого воздействия на организм. Цинковые пластинки, в свою очередь, только приводили к раздражению кожи от частого ношения. Производители стали рекомендовать клиентам носить пояса на тонкой одежде, чтобы избежать появления ран. К 1895 году электропатические пояса были признаны настолько бесполезными устройствами, что аптекам пришлось уменьшить цену на них на 75 процентов.
В XIX веке почти все болезни лечили электричеством.
