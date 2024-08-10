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Великолепная Шэрон Джонс: от охранника банка до популярной соул-певицы


Великолепная Шэрон Джонс.

Великолепная Шэрон Джонс.

Шэрон Джонс (Sharon Lafaye Jones) родилась 4 мая 1956, а на профессиональную сцену попала уже в зрелом возрасте – в 40 лет. До того, как основать и возглавить джаз-бэнд Sharon Jones & The Dap-Kings («Шэрон Джонс и подобные королям») в нью-йоркском Бруклине, Джонс исполняла госпел в местной церкви, работала в тюрьме Рикерс-Айленд и вооруженным охранником в банке Wells Fargo.



Её нередко называли «Джеймсом Брауном в женском обличье». Любовь публики, успешные концертные гастроли, выпуск дисков, номинация на «Грэмми». Шэрон Джонс – не только талантливая певица, но и мужественная женщина. Летом 2013 года у Джонс диагностировали рак. В результате химиотерапии Шэрон Джонс потеряла все волосы, но отказалась от ношения париков. Она борется со страшной болезнью, черпая силы в музыке и любви своих поклоников.

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