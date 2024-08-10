Места в доме, где хозяйки чаще всего забывают протереть пыль

Скорее протрите эти поверхности, пока пыль не начала превращаться в грязь.







Преимущественно пыль состоит из мертвых клеток кожи человека, и уже это хорошая мотивация пойти и вытереть ее прямо сейчас. При этом пыль также может содержать плесень, пылевых клещей и их помет, шерсть домашних животных и даже вирусы — именно поэтому пренебрегать вытиранием пыли вовсе не стоит.

10 мест, где вы забываете вытереть пыль

Потолки

Матрас и постельное белье

Светильники

Стены

Плинтусы

Полки

Область окон

Лежанки домашних животных

Душевые кабины

Комнатные растения

К сожалению хозяек, пробежаться тряпкой по самым видимым поверхностям недостаточно, поскольку с высокой вероятностью пыль только разнесется в воздухе и осядет в новых, более труднодоступных местах.Поверхность потолков зачастую неровная, поэтому на ней оседает огромное количество пыли и паутины, но большинство людей не уделяет этому пристальное внимание. Согласно социологическому опросу, проведенному среди 10 тысяч человек из 10 стран, две трети респондентов попросту забывают об этом месте во время уборки. Чтобы убрать пыль над головой, воспользуйтесь беспроводным пылесосом с мягкой насадкой-щеткой или натяните сухую (!) тряпку на швабру.По сути кровать, темное и теплое место, — идеальная среда для размножения пылевых клещей. Во избежание этого регулярно (хотя бы раз в месяц) пылесосьте матрас с обеих сторон, а постельное белье стирайте раз в неделю в теплой или горячей воде.Перед началом уборки выключите светильник и подождите, пока он полностью остынет. Используйте сухую ткань, чтобы стереть всю пыль с лампочек, а для тканевых абажуров лучше взять мягкую щетку пылесоса. Мало кто задумывается, но пыль быстро скапливается в светильниках и разносится повсюду из-за образования теплого воздуха вокруг горящих лампочек.Согласитесь, что возникновение плесени неминуемо в ванной комнате, где влажность всегда будет ожидаемо высокой. А плесень возникает как раз таки из малопримечательной пыли. Для стен ванной следует использовать швабру с нанизанной тканью, но прежде распылите на тряпку спрей для удаления пыли для дополнительной эффективности чистки.Главный пылесборник в любой квартире — именно плинтусы, которые по сравнению с полом чаще всего остаются нетронутыми уборкой. Чтобы очистить их, не наклоняясь, достаточно провести щеткой пылесоса по поверхности, и не забывать об этом каждое мытье полов.Для начала уберите с полок все, что помешает свободно двигаться вашей руке с тряпкой: книги, детские игрушки, коллекционные вещи, комнатные растения. В целях удаления аллергенов и пыли пройдитесь по полкам мягкой щеткой, затем — влажной тканью, и дайте им полностью высохнуть перед тем, как выставлять все вещи обратно. Если это возможно, отодвиньте стеллаж от стены и пропылесосьте заодно под ним.Помимо пыли, частицы резины и пыльца могут проникать в дом через окна и попадать на шторы и жалюзи. В качестве тряпки для жалюзи можно использовать старый чистый носок, который нужно смочить в щадящем мыльном растворе, в то время как стирать шторы необходимо в самой теплой воде, безопасной для ткани.Как и наши матрасы, кровати животных — удобное место для размножения пылевых клещей. Съемные чехлы с лежанок стирайте в горячей воде, поскольку только высокий температурный режим при стирке поможет смыть до конца перхоть и уничтожить клещей. Кроме того, можно использовать пылесос со специальной насадкой для сбора шерсти животных.Повышение уровня влажности в доме даже на полтора часа в день — отличное условие для выживания в пыли микроскопических клещей, которые поглощают влагу из воздуха. Чтобы этого не допустить, стоит включать вентилятор перед принятием душа, а также периодически мыть душевую кабину чистящим средством, не обходя стороной все выступы и углы.Наконец, даже, казалось бы, полезные в очищении воздуха комнатные растения могут стать рассадником пыли. Аккуратно протирайте листья влажной тканью или используйте мягкую щетку для удаления наростов. Ополаскивание растений в воде комнатной температуры — еще один способ избавить их от пыли и не допустить блокировки способности к фотосинтезу.