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Как быстро заправить газовый баллончик от большого пропанового баллона

Портативные горелки и таганки для кемпинга работают от небольшого одноразового газового баллона, стоимость которого явно завышенная, в сравнении с ценами пропана на обычных автозаправках. В связи с этим можно существенно сэкономить, заправляя такие баллончики от большого пропанового баллона через самодельный переходник.



Как быстро заправить газовый баллончик от большого пропанового баллона

Материалы:

штуцер на пропановый баллон;

шланг;

портативная газовая горелка на цанговом соединении без электроподжига;

2 хомута.

Как собрать и использовать адаптер для перезаправки баллона


На пропановый баллон устанавливается специализированная гайка с левой резьбой со штуцером под тонкий шланг. Эту деталь можно купить в хозяйственном магазине или выточить на токарном станке.

Как быстро заправить газовый баллончик от большого пропанового баллона

Далее на штуцер устанавливается короткий шланг с прикрепленной на втором конце частью от газовой горелки без электроподжига.

Как быстро заправить газовый баллончик от большого пропанового баллонаКак быстро заправить газовый баллончик от большого пропанового баллона

От нее используется только цанговое соединение для фиксации баллончика, краник и часть трубки газопровода. Само сопло отрезается. На шланг обязательно ставятся хомуты.
Чтобы заправить баллончик, нужно сначала полностью выпустить из него остатки газовой смеси.

Как быстро заправить газовый баллончик от большого пропанового баллона

Для этого достаточно прижать его штуцер отверткой. При этом нужно вовремя остановиться, как только газ перестанет выходить, чтобы внутрь не попал воздух.
Затем большой пропановый баллон, желательно перед этим прогретый под солнечными лучами для увеличения давления, укладывается лежа. В таком положении через переходник будет подаваться пропан в жидком, а не газообразном состоянии.
Перед заправкой нужно взвесить пустой баллончик и посмотреть на нем, на какой вес газа он рассчитан. Это позволит проконтролировать заправку, чтобы не переполнить его пропаном. Обычно баллончик вмещает 220 гр. газа. Его конечная масса после заправки должна равняться сумме фактического пустого веса плюс 220 гр. пропана.
На большом баллоне с установленным переходником открывается вентиль. Далее нужно приоткрыть на секунду краник на спиленной горелке, чтобы удалить из системы воздух. Поле этого на переходник устанавливается баллончик, и его вентиль уже открывается полностью.

Как быстро заправить газовый баллончик от большого пропанового баллона

Во время заправки баллончик лучше перевернуть штуцером вниз, в таком случае газ внутри него будет меньше испаряться и его поместится больше. Почувствовав, что баллон стал тяжелым нужно остановиться, отсоединить его и взвесить. Ориентируясь по массе можно понять, заполнен он на положенный максимум или еще нет.
Если баллончик неполный, то его следует охладить. В таком случае пропан внутри станет жидким и будет занимать меньше места, что позволит закачать еще. Для этого баллончик можно положить в холодильник или просто придавить его штуцер, чтобы спустить немного газа. При выходе тот охладит баллончик, и оставшийся внутри пропан станет жидким.

Как быстро заправить газовый баллончик от большого пропанового баллона
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