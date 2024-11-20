Мебель на дачу из поддонов: стиль, экологичность и, главное, доступность

Мебель из поддонов, которые также называются палетами, становится все более популярной среди дачников и любителей вещей из доступных материалов. Она не только экономична, но и придает индивидуальность загородному участку. Главное не бояться экспериментировать и воплощать свои креативные задумки, ведь дача – это тоже отражение стиля и вкуса.
Можно создать что-то грандиозное /Фото:ru.pinterest.com
Плюсы мебели из поддонов — Экономия средств, ведь поддоны часто можно найти бесплатно или по низкой цене. Это актуальный и экономичный материал, преобразование поддонов в мебель обходится гораздо дешевле, чем покупка готовых изделий в магазине. Также использование палетов для создания мебели — это отличный способ переработки древесины.
Такая мебель позволяет создавать уникальные предметы интерьера, которые сложно найти в магазинах. И отлично вписывается в дачные пейзажи и образуя атмосферу уюта и домашнего тепла. Сильные руки и немного воображения — все, что нужно для создания своей мебели. Существуют множество мастер-классов и инструкций, которые помогут вам создать что-то уникальное.
Идеи для мебели из поддонов
Кофейный столик из поддонов /Фото:mebel-gu.ru
1. Диван. Его довольно легко собрать из нескольких поддонов, скрепить их, а затем добавить мягкие подушки для комфорта. Такой диван станет отличным местом для отдыха и общения.
2. Столик для кофе. Низкий столик можно сделать из одного или нескольких поддонов. Покрасить его в яркий цвет или обработать лаком, чтобы создать стильный акцент на террасе или во дворе. Стол для пикника тоже возможный вариант, и используется лишь несколько поддонов.
3. Кровать. Для создания кровати нужно просто уложить поддоны в желаемой форме и высоте. Сверху можно добавить матрас, а по бокам украсить текстилем.
Немного фантазии и будет дизайнерское спальное место /Фото:b-online.ru
4. Стеллажи и полки. Использовать поддоны для создания стеллажей или открытых полок ещё проще. Это отличный способ организовать пространство и разместить декоративные элементы.
5. Садовые грядки. Поддоны можно использовать для создания многоярусных садовых грядок. Их можно устанавливать горизонтально для выращивания овощей или цветов. Для этого просто заполнить поддоны землей и посадить растения. Поддоны можно закрепить на стене для создания вертикального сада. На них можно разместить горшки с цветами или травами, что не только экономит место, но и позволяет создать красивый зеленый уголок.
6. Качели. Поддоны можно переработать в стильные качели или уютные лавочки. Их можно покрасить и обить мягкой тканью для создания более комфортного места для отдыха.
Прекрасные цветочные грядки /Фото:greensector.ru
7. Крытые зоны отдыха. С помощью нескольких поддонов можно построить простой навес или беседку. Это будет отличное укрытие от солнца или дождя, где можно удобно проводить время с семьей и друзьями.
8. Хранение инструментов. Поддоны отлично подходят для создания систем хранения. Их можно перевернуть и использовать как полки или стоечки для различных садовых инструментов.
Что вообще такое поддоны и откуда их получить
Палеты нужны для транспортировки грузов /Фото:burobiz.ru
Поддоны - это крупные деревянные платформы, которые используются для удобного хранения и транспортировки товаров на складах. Благодаря поддонам погрузчики могут легко поднимать любую продукцию, перемещать ее на другие стеллажи и загружать в автомобили для доставки в магазины. В магазинах обычно накапливается большое количество поддонов, некоторые торговые точки возвращают их на склад, другие продают, а третьи передают палеты нуждающимся.
Если не удалось найти бесплатные поддоны, их всегда можно купить. Цена невысокая, начинается от 200 рублей. Укрепленные палеты стоят дороже, но их приобретение не всегда оправдано, даже самые легкие модели весят всего 7 кг, и после превращения в диван могут выдержать двух человек. А вот покупка поддонов оптом обойдется дешевле. Так что стоит задуматься, нужны ли к дивану и столу барная стойка, стеллажи, настил для веранды или детский уголок.
Создать диван очень просто /Фото:dzen.ru
Для различной мебели необходимо разное количество поддонов. Например, для создания дивана может потребоваться от трех до шести поддонов, для журнального столика минимум два, а для кровати от трех. Для создания барной стойки от четырех до десяти поддонов. Для самого простого дивана потребуется всего три поддона: два для основания и один для спинки
Для создания дивана и стола понадобятся сами деревянные поддоны, дрель или шуруповерт, саморезы, наждачная бумага, краска или лак по дереву (по желанию), мягкие подушки для сидений (по желанию)
Как сделать мебель из поддонов
Можно даже ножки прикрепить /Фото:pkgreenwood.ru
Для начала нужно найти качественные поддоны, без плесени и повреждений. Лучше всего выбирать поддоны стандартных размеров, чтобы удобнее было планировать конструкции. Затем следует промыть поддоны, убрать весь мусор и пыль. Можно обработать их антисептиком или специальными средствами для защиты от насекомых.
Затем следует использовать наждачную бумагу для шлифовки поверхности палетов, чтобы избежать заноз и шероховатостей. После этого обязательно нужно обработать древесину раствором для борьбы с плесенью. По желанию, на этом этапе можно нанести лак или покраску, но есть возможность оставить это на будущее.
Далее пришло время приступить к сборке. Для базы дивана нужно установить два палета горизонтально, а поверх них — один или два палета для спинки. Это обеспечит комфортную высоту сидения. Для тех кто хочет более высокие диваны, следует добавить еще один поддон в основание. Закрепить палеты между собой с помощью саморезов. Убедиться, что конструкция устойчивая и не шатается
Процесс довольно интересный и простой /Фото:шин-эксперт.рф
Если диван предназначен для улицы и будет стоять на траве, не обязательно крепить колеса, а для создания ножек можно использовать остатки поддонов или купить готовые ножки в магазине. Однако, если он предназначен для дома или просторной веранды, стоит подумать о прикреплении к нему мебельных колес. Это сделает процесс перемещения дивана в тень от палящего солнца достаточно простым. Для улучшения комфорта добавить мягкие подушки на сидение и спинку.
Для изготовления стола достаточно соединить поддоны, расположив их один на другим. В результате получится низкий столик, идеально подходящий для чаепитий или занятий в дружеской компании.
Найти подходящую уличную модель барной стойки в магазине может оказаться непростой задачей, а цена таких изделий зачастую значительно превышает бюджет. В зависимости от замысла может понадобиться от четырех до десяти палет. Нужно разрезать палеты вдоль и аккуратно сложить их друг на друга. Для формирования П-образной конструкции использовать строительные уголки.
Покраска обязательна для продления срока службы /Фото:Pinterest
При создании цветочного стеллажа можно не переживать о состоянии поддона, подойдет как вариант с корой, так и со сколами. Напротив, такой небрежный вид может добавить уникальности. Самый легкий метод — установить маленький поддон в вертикальном положении и прикрепить по одной доске к каждой из трех его ножек. Эти доски станут основаниями для трёх клумб.
Уход за мебелью
Может получиться действительно уютный уголок /Фото:kherada.com
Мебель из поддонов — стильное, но и экологичное решение для интерьера, но чтобы она служила долго и радовала глаз, за необходим правильный уход. Мебель из поддонов подвержена воздействию влаги, что может привести к гниению, особенно если она будет установлена на улице. Для её защиты нужно изначально использовать акриловые лаки или специальные воски, чтобы защитить поверхность от влаги. Также использовать тенты или ставить поддоны под навесом.
Регулярная чистка — ключ к долголетию мебели, для очистки подойдут мягкие моющие средства и теплая вода. Агрессивные химикаты могут повредить отделку. Несмотря на долговечность, мебель из палетов может потерять свой первоначальный вид, потому нужно регулярно обновлять отделку, если будут видны потёртости или выцветание.
Также важна обработка от вредителей, ведь деревянная мебель может привлечь насекомых. Для защиты от них можно использовать натуральные средства, такие как масла, или специальные составы для защиты древесины.
А почему бы не сделать шезлонги /Фото:cherdak-masterskaya.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии