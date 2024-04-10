Какие решения при ремонте кухни следует избегать, чтобы не заработать себе лишнюю головную боль

При обустройстве кухни главный акцент нужно делать на практичность и функциональность. Конечно, очень хочется воплотить в жизнь фотографию из интерьерного блога, чтобы комната выглядела, как работа профессионального дизайнера, но будет ли вам удобно на такой кухне?







Рассказываем, каких решений при ремонте следует избегать, чтобы не заработать себе лишнюю головную боль.



1. Черная плитка на полу

2. Открытые полки

3. Темные глянцевые фасады

4. Мойка у окна

5. Отсутствие дверей

6. Стеклянный обеденный стол

7. Черная мойка из гранита

Выбирайте светлую плитку, вместо чернойВещи черного цвета в интерьере выглядят очень стильно и эффектно, и плитка не является исключением. Один раз увидев такое дизайнерское решение в чьей-то квартире или на фотографии в интернете, сразу хочется воплотить его на своей кухне. Но не стоит торопиться. Черная плитка очень маркая, как бы странно и нелогично это ни звучало.Дело в том, что на темной поверхности – вне зависимости от того, глянцевая она или матовая – хорошо заметны любые загрязнения: пыль, шерсть, капли, крошки, разводы, пятна и пр. Они очень сильно бросаются в глаза, поэтому хозяйкам приходится чуть ли не каждый день тщательно протирать полы, чтобы сохранить хотя бы видимость чистоты. Увы, надолго их усилий все равно не хватает – проходит несколько часов, и плитка вновь становится грязной.Стеклянные дверцы тоже выглядят легко и воздушноКогда на кухне мало места, дизайнеры рекомендуют отказываться от навесных шкафчиков с глухими фасадами в пользу открытых полок. Они более легкие, воздушные, зрительно не перегружают пространство, делают его более свободным. Но у такого решения есть один существенный минус – содержимое полок ежедневно покрывается пылью, каплями воды, жирными пятнами…А ведь еще нужно тщательно продумать, что именно там хранить и в каких емкостях, ведь все это будет на виду. Просто поставить заводские упаковки с крупами, разноцветные кружки, пестрые тарелки – не вариант, это будет выглядеть некрасиво и создаст визуальный шум.Надо тщательно продумывать композицию, покупать емкости для хранения в едином стиле. Если вы готовы настолько сильно заморачиваться с оформлением кухни, и каждый день протирать полки вместе с их содержимым, тогда возьмите на заметку это решение. Если же нет – купите шкафчики со стеклянными дверцами. Они тоже выглядят воздушно, но при этом надежно защищают посуду от пыли.Замените глянцевые фасады матовымиЭто просто микс неудачных решений. Да, глянцевые поверхности зрительно расширяют пространство и выглядят очень стильно, но о практичности говорить не приходится. Если выбор светлых фасадов еще можно как-то оправдать (они идеально подходят для маленькой кухни), то с темными так не получится. На них очень заметны царапины, отпечатки пальцев и, конечно, пыль. Не готовы ежедневно полировать поверхности? Тогда отдайте предпочтение светлым матовым вариантам – с ними будет гораздо меньше головной боли.Расположите мойку сбоку от окнаТакое, весьма оригинальное расположение мойки, имеет как преимущества, так и недостатки. Во-первых, эта зона хорошо освещается естественным образом, поэтому даже вечером нет необходимости включать свет на кухне. Во-вторых, во время мытья посуды вы можете наслаждаться прекрасным видом из окна. В-третьих, это прекрасное решение для экономии места на кухне.Переходим к минусам. Самый главный из них – постоянно грязные стекла. Даже если вы максимально аккуратно моете посуду, на окнах все равно будут появляться потеки от воды, и вам придется вытирать брызги по несколько раз в день. А с учетом того, что к окну нет нормального подхода, выполнять эти действия будет достаточно проблематично.Идем дальше. Обычно сушилку для посуды располагают над раковиной. Но если мойка находится у окна, то свободного места здесь нет, и сушилку придется ставить на стол. Хорошо, если на рабочей поверхности есть свободное место, а если нет? Придется занимать ту часть столешницы, которую вы могли бы использовать, например, для размещения бытовой техники.Третий минус – мусорное ведро. Практически каждая хозяйка ставит его под раковину, но теперь там будут радиаторы отопления. А теперь представьте, какой ужасный запах будет разноситься по кухне, если мусор станет нагреваться от батареи. И последний нюанс – нужно очень тщательно подбирать смеситель. Если купить на рынке первый попавшийся, он может мешать беспрепятственному открыванию окна, что добавит вам головной боли.С дверью будет лучшеСейчас в моде квартиры-студии, в которых кухня объединена с гостиной. Такое помещение выглядит светло, просторно, в квартире сразу становится легче дышать, потому что перестают давить стены. Если же у вас кухня – это отдельная комната, не пытайтесь делать ее похожей на «студийный вариант». Не снимайте дверь.Да, помещение визуально станет выглядеть больше, однако запахи будут разноситься по всей квартире, не спасет даже мощная вытяжка. Также с кухни постоянно будет доноситься звон посуды и прочие звуки, а если у членов семьи разные режимы дня (кому-то на работу к 8:00, а кому-то к 11:00), тихо приготовить себе завтрак, чтобы никого не разбудить, точно не получится. И не стоит забывать про зимний период – если на кухне не будет двери, вам будет гораздо сложнее ее обогреть.Стеклянная столешница непрактичнаяОчень стильное, изысканное, элегантное решение. Но только если наслаждаться его видом со стороны. Такой стол оказывается очень непрактичным в ходе эксплуатации. Все начинается со звона посуды – стоит лишь поставить чашку на столешницу, как по всей квартире разносится неприятный гул.Далее царапины – они неизменно появятся на столе по истечении нескольких месяцев, даже если вы будете очень бережно с ним обращаться. Кроме того, на кромках стекла могут образоваться сколы, например, если вы ударите мебель о стену, когда будете переносить в другую комнату.Сложность в уходе – еще один минус. После каждого использования вам нужно будет тщательно протирать поверхность, чтобы добиться идеальной чистоты и презентабельного внешнего вида. И нет никакой гарантии, что на столе не останутся разводы. С деревянными изделиями, а также моделями из МДФ, ДСП, гораздо проще находить «общий язык».На заметку: Известны случаи, когда при контакте с горячей водой стекло взрывалось, несмотря на то, что было закаленное. Поэтому некачественно сделанная мебель может быть не только неудобной в эксплуатации, но также опасной для здоровья.На мойке из нержавейки незаметны загрязненияЕще один предмет, который выглядит очень изысканно, дорого и стильно, отражает хороший вкус владельца квартиры. Однако, как и все темные вещи, о которых мы упоминали в этой статье, черная мойка непрактичная. На ней хорошо видны разводы, капли от воды, а иногда и следы от чистящих средств. Если же у воды в вашем регионе высокий уровень жесткости воды, будьте готовы к тому, что на поверхности постоянно будет «жить» известковый налет. Со стороны это будет выглядеть некрасиво, и гости сразу заподозрят в вас неряху.Наиболее практичный вариант для кухни – мойки из нержавеющей стали. Возможно, они выглядят не так эффектно, как гранитные, зато такие раковины невероятно практичные и легкие в уходе. Даже если на поверхности появятся царапины, вы их не заметите.