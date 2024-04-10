Уникальная идея выращивания зелени

Взгляните, что можно построить из бутылок, сетки и чёрной плёнки! Это целая башня зелени с удобной системой полива. Совершенно не занимает место в огороде!

Уникальная идея из простых материалов, которые доступны каждому огороднику. Посмотрите, как выращивать много зелени вертикально!







Материалы:



пластиковая бутыль 19 л; металлическая сетка;



хомуты;



1,5 л пластиковая бутылка;



х/б ткань;



ПВХ труба (D = 28 мм);



чёрная непрозрачная плёнка;



рассада зелени.

Основа — башня

Посадка зелени

У пластиковой бутыли 19 л отрежьте нижнюю часть (дно). Верхняя в этом проекте не понадобится. По диаметру отрежьте достаточное количество металлической сетки. Скрутите и прикрепите к бутыли на хомуты (отверстия проделайте паяльником).Возьмите 1,5 л пластиковую бутылку. Сверху, около горлышка, проделайте несколько отверстий, куда вставьте полосы, нарезанные из х/б ткани. Внутрь вставьте ПВХ трубу подходящего диаметра (горлышко бутылки — 28 мм). Проделайте несколько отверстий на трубе.Сверху на трубу наденьте верхнюю часть с горлышком от второй пластиковой бутылки. Установите конструкцию внутрь бутыли с сеткой.Наконец, выстелите сетку внутри чёрной непрозрачной плёнкой. Можно также подобрать подходящего размера мусорный пакет, у которого обрезано дно.Заполните конструкцию питательным, рыхлым грунтом. Высадите рассаду зелени сверху. В плёнке/пакете сделайте отверстия в ячейках, также высадите зелень. Полейте вертикальную башню-грядку через систему из бутылок и трубы.Через некоторое время можно собирать урожай! Это так просто и увлекательно. А главное — в огороде совершенно не занимается место!Получается очень красивая зелёная башня, которая будет давать много урожая.Выращивайте зелень вертикально!