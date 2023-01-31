Что вкуснее всего получается из хурмы: 7 рецептов для всей семьи

Когда сезон хурмы в самом разгаре, стоит вспомнить, что этот питательный и полезный фрукт можно есть не только в сыром виде. С помощью хурмы можно приготовить как вкусную выпечку, так и салаты, а также аппетитное мясо. А нужные рецепты мы собрали в этой подборке.
1. Рулет с беконом
Мясной рулет с хурмой. \ Фото: google.com.
Самое вкусное сочетание – это пряно-терпкие фрукты и сочное, нежное мясо. Попробуйте приготовить рулет из сочной свинины, добавив к ней ломтики ароматной хурмы.
Ингредиенты:
• Лопатка – 1,5 кг;
• Хурма – 5 шт;
• Бекон – 75 г;
• Тимьян – 15 г;
• Чеснок – пара зубочков;
• Соль, перец;
• Подсолнечное масло.
Сочный и вкусный рулет с хурмой. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Духовку предварительно поставить на разогрев до двухсот градусов;
• Мясо промыть, обсушить;
• Зачистить от плёнок и жира;
• С одной стороны сделать ножом длинный разрез;
• Раскрыть мясную часть как книжку;
• Со второй половиной мяса повторить те же манипуляции;
• Развернуть мясо так, чтобы получился ровный прямоугольник;
• Накрыть пленкой;
• Тщательно отбить;
• Натереть специями с двух сторон;
• Поверх выложить кусочки бекона;
• Чеснок очистить и измельчить;
• Посыпать сверху;
• Хурму вымыть;
• Нарезать ровными кружками;
• Выложить поверх бекона;
• Свернуть рулетом;
• Закрепить с помощью зубочисток или нити;
• Форму предварительно смазать;
• Выложить мясо;
• Печь около полутора часов, периодически проверяя шпажкой на готовность;
• За полчаса до конца можно добавить остатки хурмы или продавить их на сок, поливая сверху.
2. Салат с курицей
Салат с хурмой. \ Фото: passmesometasty.com.
Салаты априори являются теми блюдами, которые приготовить проще всего. А если надоели привычные варианты в виде «Шубы» и «Оливье», то самое время вооружиться этим сочным и вкусным рецептом.
Ингредиенты:
• Филе куриное – 1 шт;
• Орехи – 100 г;
• Авокадо – 1 шт;
• Хурма – 2 шт;
• Фета – 75 г;
• Лук – 1 шт;
• Гранат зернами – 145 г;
• Листья салата – пучок;
• Сок граната – 145 мл;
•Уксус бальзамик – 27 мл;
• Мёд – 27 мл;
• Масло из оливок – 35 мл;
• Соль.
Куриный салат с хурмой. \ Фото: flavorthemoments.com.
Способ приготовления:
• Филе вымыть и отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• Дать остыть;
• Накрошить кубиком;
• Орехи переложить на сковородку;
• Прогреть до золотистости;
• Фрукты вымыть;
• Накрошить слайсами;
• Сыр измельчить;
• Лук очистить и нашинковать;
• Курицу выложить в миску;
• Сдобрить вымытыми салатными листьями;
• Добавить орехи с фруктами;
• Сдобрить зернышками граната, луком и сыром;
• Жидкие ингредиенты соединить в отдельной миске;
• Посолить и перемешать;
• Заправить как соусом перед подачей.
3. Печеная хурма с овсянкой
Фаршированная хурма. \ Фото: google.com.
Что может быть проще, чем фрукты, запеченные в духовке? Конечно же, сладкая и сочная хурма, наполненная овсяными хлопьями, которая получается с хрустящей и ароматной корочкой.
Ингредиенты:
• Хурма – 4 шт;
• Овсянка – 55 г;
• Мука – 6 ст.л;
• Масло сливочное – 55 г;
• Сахар – 25 г;
• Семечки без шелухи – 55 г;
• Орех мускатный и корица – по вкусу.
Запечённая хурма. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Хурму промыть под водой, промокнуть бумажными полотенцами;
• Разрезать на две части;
• Аккуратно выскрести большую часть мякоти, оставляя плотные стенки;
• Масло измельчить;
• Ввести сахар с мукой;
• Засыпать специями и семечками;
• Перемешать;
• Выложить на противень фольгу;
• Поверх неё выложить половинки хурмы;
• Начинить массой;
• Отправить печься на пятнадцать минут при 200 градусах.
4. Тарталетки
Тарталетки с хурмой. \ Фото: mrharga.com.
Хочется сладкого, но в магазине нет ничего вкусненького? Тогда вам идеально подойдет рецепт французских тарталеток, которые включают в себя не только нежную хурму, но и сыр.
Ингредиенты:
Для теста:
• Желток – 1 шт;
• Мука – 355 г;
• Масло сливочное – 1 уп;
• Сахар – 85 г;
• Вода – 25 мл.
Для крема:
• Молоко – 1,1 л;
• Ваниль – 1 палочка;
• Сахар – 230 г;
• Желтки – 10 шт;
• Сливочное масло – 65 г;
• Крахмал – 80 г.
Для украшения:
• Мёд – 45 г;
• Вода – 35 г;
• Имбирь – пара ломтиков;
• Хурма – 3 шт.
Ароматные тарталетки. \ Фото: wozzkitchencreations.com.
Способ приготовления:
• Масло заранее достать из холодильника;
• Перебить до однородности вместе с сахаром;
• Ввести один желток;
• Снова перебить;
• Добавить просеянную муку;
• Замесить однородное тесто;
• Сформировать из него шар;
• Завернуть и отправить в холодное место на час;
• Молоко прогреть, добавив палочку ванили;
• Довести до комнатной температуры;
• Всыпать около 85 г сахара;
• Довести до его растворения;
• Снять с огня, не доводя до кипения;
• Вытащить ваниль;
• В остатки сахара для крема ввести крахмал и желтки;
• Помешивая лопаткой, ввести горячее молоко к яйцам;
• Размесить, чтобы не было комков;
• Снова отправить на огонь;
• Взбивать венчиком до густоты;
• Затем убрать с огня и дать остыть;
• Тесто раскатать;
• Вырезать чашкой кружочки;
• Смазать формы для кексов маслом;
• Кружочки теста выложить, сформировав бортики;
• Слегка проколоть вилкой;
• Отправить в духовку на двадцать минут при 180 градусах до образования корочки;
• В прохладный по температуре крем ввести масло;
• Снова взбить;
• Натереть имбирь на тёрке;
• Добавить к нему мёд с водой;
• Томить на огне до уменьшения объема, после чего выбросить имбирь;
• Хурму промыть;
• Накрошить кубиком;
• На тесто вылить немного крема;
• Сверху выложить кусочек хурмы;
• Полить глазурью.
5. Джем
Джем из хурмы. \ Фото: pinterest.ie.
Если вам нравится джем, но надоели малиновые или клубничные варианты, доступные в магазине, самое время приготовить домашний из натуральной хурмы, который имеет неповторимый вкус и аромат.
Ингредиенты:
• Хурма – 7 шт;
• Сахар – 205 г;
• Крахмал – 25 г;
• Вода – 55 мл;
• Лимон – 1 шт.
Хлеб с джемом. \ Фото: cooking-therapy.com.
Способ приготовления:
• Хурму тщательно вымыть;
• Удалить шкурку;
• Накрошить;
• Засыпать в блендер и перебить до однородности;
• Пересыпать в кастрюлю;
• Ввести сахар;
• Сделав маленький огонь, варить около двадцати минут, не прекращая помешивать;
• Отдельно соединить крахмал и воду;
• Продавить лимон на сок, влить в пюре;
• Перемешать;
• Медленно ввести крахмал;
• Перемешать тщательно;
• Томить до тех пор, пока масса не станет густой;
• Переложить в стерилизованные банки.
6. Пудинг
Вкуснейший пудинг. \ Фото: assets.tmecosys.com.
Что приготовить вкусного и полезного на завтрак? Как насчет питательного пудинга с зернами чиа, который сочетается с кусочками слегка терпкой хурмы?
Ингредиенты:
• Чиа зернами – 80 г;
• Молоко – 235 мл;
• Мёд – 26 мл;
• Хурма – 3 шт;
• Хлопья – 55 г;
• Ягоды.
Пудинг из хурмы. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Чиа залить молоком с мёдом;
• Отправить в холодное место на пару часов;
• Промыть хурму;
• Очистить;
• Пюрировать блендером;
• В чистый стакан высыпать хлопья;
• Поверх добавить пудинг;
• Сверху всыпать хурму;
• Залить остатками молока;
• Украсить ягодами по вкусу.
7. Штрудель
Штрудель из хурмы. \ Фото: thingsaboutavegangirl.com.
Настоящая австрийская классика, штрудель может быть не только яблочный и не только с корицей. Предлагаем вам попробовать оригинальный вариант с кусочками нежной хурмы, изюмом и орехами.
Ингредиенты:
• Яблоко – 1 шт;
• Хурма – 3 шт;
• Лимон – половинка;
• Орехи – 65 г;
• Изюм – 55 г;
• Мука – 30 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Вода – 30 мл;
• Сахар – 30 г;
• Тесто слоеное без дрожжей – 1 уп.
Штрудель. \ Фото: crownjewelsproduce.com.
Способ приготовления:
• Духовку предварительно поставить на нагрев до 190 градусов;
• Противень застелить бумагой;
• Фрукты вымыть;
• Удалить шкурки и косточки;
• Накрошить;
• С лимона снять цедру с помощью тёрки;
• Орехи немного измельчить;
• Ввести фрукты, цедру, изюм;
• Добавить муку, а также сахар с корицей;
• Перемешать;
• Тесто предварительно разморозить;
• Раскатать;
• Немного отступая от края, выложить начинку;
• Завернуть в рулет;
• Защипнуть края;
• Смазать яйцом сверху;
• Печь около сорока пяти минут до хрустящей корочки.
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