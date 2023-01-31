Почему Мертвое море сотни лет притягивает людей: Загадки происхождения и другие малоизвестные факты

Мертвое море считается одним из самых древних и соленых водоемов на Земле. Оно появилось около 4 тыс. лет назад в результате землетрясения. Его вода и грязи обладают уникальным лечебным и омолаживающим эффектом. Сюда приезжают люди с заболеваниями кожи, дыхательной и эндокринной системы. Согласно библейской истории, Бог разрушил Содом и Гоморру, а на их месте образовалось Мертвое море, способное исцелять. Наш мир тоже может стать Мертвым морем, а люди будут наказаны Богом за равнодушие, гордыню и жадность.
Возраст, месторасположение и особенность Мертвого моря
Мертвое море – самый соленый водоем в мире. / Фото: yana.kiev.ua
На планете Земля существует много необыкновенных и таинственных мест, которые считают настоящими загадками природы. Одно из них Мертвое море. Название для водоема весьма странное, но пошло оно еще с древних времен. Во II столетии до н. э. его впервые удалось исследовать древнегреческому ученому Павсанию. Оказалось, что из-за высокого содержания соли в воде там не может выживать большинство форм жизни. Ионы соли провоцируют движение воды внутри клетки, что приводит к их разрушению. Однако все равно в такой жесткой среде удалось приспособиться к жизни некоторым видам грибов, бактерий и археев.
Мертвое море расположено в Иорданской долине на территории трех государств.
Этот уникальный водоем еще называют «море Лота» (по библейской легенде), «Асфальтовое море». Из глубин на поверхность воды извергается природный асфальт. Он выглядит как черная галька. Его даже использовали в Древнем Египте для мумификации. На самом деле этот водоем не является морем, а озером. В озеро впадает несколько горных речушек, в том числе Иордан, но ни одна река из него не вытекает.
Мертвое море расположено в Иорданской долине на территории трех государств:
• в Палестине – северная его часть;
• в Израиле находится западный берег моря;
• восточное побережье – в Королевстве Иордании.
Мертвое море из-за огромного количества соли удерживает на поверхности человека.
Интересно, что Мертвое озеро расположено на 430 метров ниже относительно уровня моря. Поэтому его называют самой низшей точкой на планете. Длина составляет около 72 км, а глубина от 2 до 500 метров. Уже доказано, что вода обладает выраженным омолаживающим и лечебным эффектом. В состав воды входят не только соли натрия, но и большой состав минеральных веществ. В его водах находится около 300 грамм соли на 1 литр жидкости, что в 9 раз больше, чем в океане. Из-за такой концентрации солей человек не может утонуть. Вода его хорошо удерживает на своей поверхности.
Легенды и истории о Мертвом море, гипотезы возникновения
Это озеро упоминается в одной из библейских историй. Авраам и Лот отправились на поиски Земли обетованной по велению Господа. Путешествие сильно затянулось, и у каждого из них были уже семьи и много скотины. Чтобы не возникло конфликтов между ними, пришлось разойтись жить в разные места. Лот поселился в Содоме, расположенном в практически безжизненной Иорданской долине. Авраам обосновался на земле Ханаанской.
Господь уничтожил Содом и Гоморру, предупредив Лота и его семью. / Фото:stihi.ru
Господь решил разрушить Содом и Гоммору, поскольку люди совсем забыли о Боге. Они стали злыми, горделивыми и жадными. Посланники Бога предупредили Лота и его семью, но подчеркнули, что оглядываться на город и озеро нельзя. Все так и сделали, но жена Лота не выдержала и оглянулась. Она так привязалась к этому месту, что не хотела покидать его. В тот же час женщина превратилась в соляной столб. А Лот с дочерьми направились в небольшой город Сигор. По легенде на месте Содома и Гоморры возникло соленое море – Мертвое. Воды его обладали лечебным и омолаживающим действием. Эти места порока теперь стали приносить исцеление людям. Данную библейскую историю некоторые эксперты считают одной из гипотез возникновения Мертвого моря.
Образование Мертвого моря спровоцировало землетрясение. / Фото:ru.esosedi.org
Существует и научная версия возникновения этого водоема. Около 10 млн лет территория Африки и Евразии были целым куском суши. В результате сейсмической активности началось движение литосферных плит, образуя тектонический разлом. Земля раскололась на 2 материка, а впадину залило морской водой. Спустя 6 млн лет назад произошло сильное вулканическое извержение. Поэтому вода перестала поступать к заливу, что привело к частичному высыханию и образованию двух озер. Одним из них было Мертвое море (озеро). На протяжении миллионов лет этому водоему удалось сохраниться, поскольку воду ему доставляла река Иордан.
Чудеса исцеления и омоложения Мертвого моря
Действительно, вода в Мертвом море обладает мощным исцеляющим и омолаживающим эффектом. Конечно, это не значит, что она поможет скинуть несколько десятков лет, но эффект преображения реально будет заметен. Дело в том, что только здесь есть ионы 25 видов солей, причем 12 из них уникальные в своем роде. Они встречаются только здесь. В водах присутствует высокий уровень солей натрия, магния, калия, кальция, йода, брома. Это оказывает очищающее, успокаивающее и тонизирующее действие. Кроме того, усиливаются метаболические процессы и сохраняется оптимальное количество влаги в коже.
Не только вода обладает лечебным эффектом, но и грязи.
Сюда приезжают те, у кого есть кожные и ревматические заболевания, эндокринологические патологии и сбои в работе половой системы. Здесь расположено множество спа-курортов, предлагающие своим клиентам эффективные программы омоложения и лечения. Основой служит не только соль, но и грязи Мертвого моря. Те, кто страдает заболеваниями дыхательной системы и ЛОР-органов, тоже могут получить лечебный эффект от пребывания на берегу Мертвого моря.
Соляные ванны лечат от многих болезней. / Фото: ozi.pp.ua
Все благодаря дополнительному количеству в воздухе брома и кислорода. Это оказывает расслабляющий эффект. Мертвое море считают самым насыщенным кислородом и сухим местом на планете. Интересно, что благодаря уникальному климату здесь можно спокойно загорать долгое время и не навредить своему здоровью. Получить солнечный ожог здесь невозможно. А вот людям с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы не совсем подходит это место.
Какой смысл заложен в Мертвом море по Библии
Во многих религиях мира есть упоминания о Мертвом море. История его появления связана с городами Содомом и Гоморрой, которые уничтожил Бог. Правда, в разных религиях имена главных героев и городов отличаются названиями, но суть остается неизменной. Также существует пророчество Иезекииля о Мертвом море, которое пришло ему как видение. Суть его была в том, что из-под порога божьего храма текла вода на восток. Она сойдет на безжизненную равнину и станет морем. Его воды будут приносить исцеление каждому, кто в этом нуждается. Эта вода будет давать жизнь всем, кто в нее войдет.
В Мертвом море заложен Божественный смысл.
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