Почему Мертвое море сотни лет притягивает людей: Загадки происхождения и другие малоизвестные факты

Возраст, месторасположение и особенность Мертвого моря

Мертвое море – самый соленый водоем в мире. / Фото: yana.kiev.ua

Мертвое море расположено в Иорданской долине на территории трех государств.

Мертвое море из-за огромного количества соли удерживает на поверхности человека.

Легенды и истории о Мертвом море, гипотезы возникновения





Это озеро упоминается в одной из библейских историй. Авраам и Лот отправились на поиски Земли обетованной по велению Господа. Путешествие сильно затянулось, и у каждого из них были уже семьи и много скотины. Чтобы не возникло конфликтов между ними,



Это озеро упоминается в одной из библейских историй. Авраам и Лот отправились на поиски Земли обетованной по велению Господа. Путешествие сильно затянулось, и у каждого из них были уже семьи и много скотины. Чтобы не возникло конфликтов между ними, пришлось разойтись жить в разные места. Лот поселился в Содоме, расположенном в практически безжизненной Иорданской долине. Авраам обосновался на земле Ханаанской.

Господь уничтожил Содом и Гоморру, предупредив Лота и его семью. / Фото:stihi.ru

Образование Мертвого моря спровоцировало землетрясение. / Фото:ru.esosedi.org

Чудеса исцеления и омоложения Мертвого моря

Не только вода обладает лечебным эффектом, но и грязи.

Соляные ванны лечат от многих болезней. / Фото: ozi.pp.ua

Какой смысл заложен в Мертвом море по Библии

В Мертвом море заложен Божественный смысл.