Эффективные методы борьбы с пылью

Как бы старательно и тщательно мы не убирали, под конец дня пыль вновь атакует, оседая на всевозможные поверхности. В итоге подобное противостояние выглядит бесконечным. Но прежде чем окончательно опустить руки, давайте выясним, откуда всё-таки берётся пыль и как с ней бороться в дальнейшем.







Главные причины появления пыли

1. Ковры, дорожки, текстиль

2. Милые безделушки

3. Животные

4. Визуальный шум

5. Техногенные факторы

Главные способы борьбы с пылью

1. Регулярная стирка, паровая чистка и уборка

2. Правильно подобранные моющие и чистящие средства

3. Тщательный уход за питомцами

4. Избавляемся от ненужных вещей

5. Запасаемся комнатными растениями

6. Дополнительные средства защиты

Ковры и текстиль — главные рассадники пыли.Ковры, дорожки и текстиль являются одним из основных источников пыли в доме, поэтому регулярная чистка и уход за этими поверхностями необходимы для поддержания хорошего качества воздуха и низкого уровня запылённости. Один из способов борьбы с пылью – использование пылесоса с HEPA-фильтром для всасывания частиц пыли до того, как они попадут в воздух. Чистку ковров, дорожек и текстильных покрытий следует проводить регулярно, чтобы уменьшить количество пыли, которая скапливается в волокнах. Главное правило — пылесосить ковры, дорожки и текстиль один раз в неделю с низким ворсом и гладким плетением и два раза в неделю со средним, высоким, пушистым и пористым ворсом\покрытием.Милые декоративные безделушки также любят притягивать пыль.Небольшие декоративные элементы, такие как статуэтки, картины, книги, свечи, вазы и прочие симпатичные безделушки не только украшают интерьер, а и притягивают пыль с удвоенной силой. Поэтому, чтобы уменьшить количество скапливаемой пыли, регулярно протирайте все поверхности, уделяя особое внимание не только внешним частям, а и внутренним (вазочки, подсвечники, ракушки и прочие мелочи).Домашние животные также способствуют повышенному пылеобразованию.Кошки и собаки не только скрасят серые унылые будни, а и станут главной причиной пыли в квартире. Шерсть, кожный покров, перхоть и другие предметы попадают в воздух, тем самыми повышая общий уровень запылённости в доме. Чтобы уменьшить количество пыли от домашних животных, желательно держать их подальше от мягкой мебели, кроватей и ковров, а также регулярно расчесывать и ухаживать за ними. Не стоит забывать и про частую уборку (два-три раза в неделю), в том числе и влажную.Визуальный шум также является причиной обильного скопления пыли.Вещи, развешанные на спинках стульев, аккуратно висящие на вешалке в прихожей, скромно стоящие в углу или красующиеся на видном месте также могут притягивать и накапливать пыль. И чем дольше всё это добро стоит без дела, тем сильнее процветает пыльный рассадник. Это могут быть не только книги, баночки с косметикой, цветы (в том числе и искусственные), а и пледы, декоративные подушки, обувь, одежда, детские игрушки, гаджеты и прочее.К сожалению, техногенные факторы также играют далеко не последнюю роль в скоплении пыли.Помимо природных и биологических источников пыли, существуют техногенные факторы, способствующие накоплению пыли в доме. К ним относятся: загрязнение воздуха, транспортные выхлопы, промышленные выбросы, а также проекты строительства или реконструкции. Загрязнение воздуха и выбросы могут привести к повышению уровня запылённости, в то время как при строительстве может образовываться пыль из-за используемых материалов и сбоев, связанных с процессом.Регулярная уборка — залог успеха.Регулярная уборка является наиболее эффективным решением для снижения уровня запылённости. Важно не только пылесосить все доступные и труднодоступные места, а и делать влажную уборку, протирая не только полы, а и все поверхности, в том числе и люстры, светильники, подоконники, батареи, выключатели, двери и дверные ручки, а также элементы декора.В помещениях, где уборка затруднена, использование воздухоочистителей, увлажнителей и фильтров поможет снизить содержание некоторых частиц пыли в воздухе.Регулярная стирка текстиля также сыграет вам на руку в попытках избавиться от пыли.Что же касается стирки и паровой чистки. То такая процедура помогает растворить и вытеснить частицы пыли, скопившиеся внутри волокон. Стирайте покрывала, чехлы для подушек и прочий декоративный текстиль хотя бы два-три раза в месяц. Так же можно использовать пароочиститель. Он идеально подойдёт для чистки штор, гардин, мебельной обивки и ковриков.Подбирайте специальные моющие и чистящие средства.Моющие и чистящие средства, безусловно, являются ключевыми факторами снижения уровня запылённости. Они не только обладают очищающим действием, помогая удалять частицы пыли с поверхностей, но и часто содержат антистатические добавки, которые подавляют или предотвращают скопление частиц пыли на поверхностях. Некоторые чистящие средства могут содержать антипылевые добавки, специально разработанные для связывания частиц пыли и помогающие уменьшить их присутствие и влияние на качество воздуха. Так что правильно подобранное моющее или чистящее средство способно существенно снизить уровень запылённости в доме.При правильном уходе за питомцем, можно сократить скопление пыли и грязи в квартире.Если вы счастливый обладатель четвероногого друга, то важно регулярно осматривать шерсть животного на предмет чрезмерной линьки или перхоти. Регулярный уход за шерстью и расчёсывание щёткой могут снизить потенциальную линьку, тем самым предотвращая чрезмерное накопление пыли. Также не стоит забывать и про гигиену после уличной прогулки. Кроме того, регулярная (в том числе и влажная) уборка удаляют свалявшийся мех и другие частицы, занесённые домашними животными в ваш дом.Наведите порядок и избавьтесь от всех ненужных вещей.Ещё один способ избавиться от чрезмерного рассадника пыли – это избавиться от всех ненужных вещей (в том числе на балконе, шкафах и кладовке). Важно помнить о том, что чем меньше бесполезного хлама, тем проще жить. Не щадите старую посуду, сувениры, книги, обувь, одежду, игрушки и многое другое. Если вам жалко выбросить какие-то вещи, то продайте их или раздайте нуждающимся. Так вы сможете не только избавиться от визуального шума, а и сократить скопление пыли.Комнатные растения в помощь.Правильно подобранные комнатные растения не только облагораживают интерьер, а и благоприятно влияют на здоровье, очищая и увлажняя воздух. Так что подумайте о том, чтобы обзавестись парой-тройкой вазонов полезных зелёных очистителей.Увлажнитель и очиститель воздуха — также не будут лишними в борьбе с пылью.Сетки на окнах, увлажнители и очистители воздуха – отличный вариант сделать помещение чище и свежее. Так вы не только сможете отрегулировать микроклимат в комнате и сократить скопление пыли на поверхностях предметов и мебели. Но не стоит забывать о том, что москитные сетки нужны тщательно мыть как минимум три-пять раз в год (в весенне-летний период чаще, чем в холодное время года). Фильтры в очистительных сооружениях также стоит регулярно менять.