Чем знаменит шотландский монумент Уоллеса, и почему там хранится костюм Мэла Гибсона

В этом году исполняется 150 лет одной из самых узнаваемых достопримечательностей Шотландии – Башне Уоллеса. Благодаря голливудскому фильму «Храброе сердце», имя этого национального героя известно сегодня во всем мире не только знатокам истории Англии. Всего в Шотландии установлено больше 20 памятников и мемориалов, посвященных Уильяму Уоллесу и борьбе за независимость.
Мемориал Уоллеса, построенный в 1869 году, что с точки зрения исторической перспективы не так уж и давно, относит нас к событиям конца XIII века. Современный политический климат Соединенного Королевства, кстати, до сих пор хранит отголоски той давней борьбы за независимость Шотландии. Поэтому для многих местных жителей Уильям Уоллес – вечно живой символ их идеалов.
Изображения Уильяма Уоллеса на гравюрах разных эпох
Знаменитый герой Шотландии прожил всего 35 лет, но успел оставить о себе серьезную историческую память – он был одним из военачальников в Войне за независимость от Англии и провозглашенным Хранителем Шотландии (регентом). В 1927 году Уоллес сумел «не числом, но умением» выиграть важную битву при Стерлинге, после чего почти вся Шотландия была освобождена от англичан. Правда, закончилось все это для героя плохо - после предательского пленения он был предан смерти в Лондоне. Как известно, казни в те времена выполняли важные функции устрашения и одновременно народного развлечения, так что после показательного уничтожения такого важного для английского престола врага, части его тела еще долго были выставлены на всеобщее обозрение в крупнейших городах Шотландии. Однако всенародная память стала наградой герою. Огромное количество его памятников и мемориалов – тому живое доказательство.
Одна из важнейших вех в истории Шотландии – Битва на Стерлингском мосту. Рисунок XIX века
В конце XIX века, через пять столетий после гибели народного героя, шотландцы решили построить для него настоящий замок. Место для мемориала было выбрано историческое – то самое селение Стерлинг, недалеко от моста, обрушившегося под армией англичан, на вершине холма, где Уоллес занял позицию в начале битвы.
Место Стерлингской битвы в наше время. Каменный мост сегодня заменил старый деревянный. На заднем плане видна башня-монумент в честь Уоллеса, воздвигнутая в 1869 году.
Башня Уоллеса – одна из главных достопримечательностей Шотландии
Невероятно красивая башня в готическом стиле выиграла конкурс, победив 105 конкурентных проектов. Деньги на памятник-мемориал собирали по всей Шотландии. Строили это чудо почти десять лет, открыли музей в 1869 году. Постепенно здесь стали собирать память обо всех шотландцах, оставивших след в истории страны. Так, в Зале героев сегодня демонстрируются бюсты и рассказывается история 30 мужчин и женщин. Первый был установлен здесь в 1886 году, последний – в 2019-м.
Зал героев – внутреннее помещение Башни Уоллеса
Витражи монумента Уоллеса
Монумент Уоллеса построен в неоготическом стиле и рассказывает о славном прошлом Шотландии
Сегодня музей, хоть и был построен 150 лет назад, предлагает посетителям ряд самых современных презентаций – виртуальные путешествия в прошлое, исторические реконструкции и обширнейшие сведения о борьбе Шотландии за независимость. Хотя, конечно, самым зрелищным шоу остается подъем на верхнюю площадку. Смотровая башня мемориала называется «Корона», и экскурсия на нее не рекомендуется людям, страдающим от страха высоты.
Монумент Уоллеса построен рядом с местом исторической битвы на Стерлингском мосту
С вершины башни открывается невероятной красоты вид на окрестности
Исторические реконструкции – часть развлекательной программы музея
Что же касается оскароносного фильма с Мэлом Гибсоном в главной роли, то смотрители музея его не очень любят из-за огромного количества исторических недостоверностей. То, что их национальный герой был выходцем из народа, носил килт и раскрашивал лицо перед боем синей краской – это все домыслы голливудских режиссеров. Но, тем не менее, одного факта отрицать экскурсоводы не могут – после выхода всемирно-известной исторической драмы в 1995 году количество посетителей Мемориала Уоллеса увеличилось втрое, да и узнаваемость этого образа среди молодежи повысилась многократно. Так что свою популяризаторскую функцию лента выполнила, даже несмотря на несколько вольную интерпретацию истории. Возможно поэтому настоящий костюм Мэла Гибсона, в котором он играл роль Уильяма Уоллеса, теперь является частью экспозиции музея.
Мэл Гибсон в фильме «Храброе сердце» (1995 год)
Башня Уоллеса – предмет гордости шотландцев
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