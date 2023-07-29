Почему фильм «Барби» бьёт рекорды по кассовым сборам и чем он зацепил взрослых во всём мире

Вышедший на днях на экраны фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг стал сенсацией, причем не для детей, а для взрослых. За первые дни картина собрала 155 млн. долларов в Соединённых Штатах, 182 млн. – в Канаде, а во всем мире – 337 миллионов. И ведь это только начало проката. Такого поворота событий никто не ожидал. Побывав на премьере «Барби», мы попытались понять, чем же фильм, в котором взрослые дяди и тёти играют кукол, так зацепил дядь и тёть по всему миру.
Детский садизм и клуб знатоков
Фильм начинается в предисловия – с самого появления куклы Барби в жизни девочек на нашей планете, причем начало это довольно жесткое. Очаровательные малышки в платьицах сидят на унылой каменистой земле и играют пупсиками, но увидев перед собой гигантскую худую и длинноногую красавицу Барби, явившуюся им, словно мессия, впадают в такой восторг и такой гипноз, что начинают яростно швырять своих пупсиков о землю. Очень жестоко и странно
Барби явилась маленьким девочкам, и те возненавидели классических пупсов. Кадр из фильма.
Впрочем, это единственный момент в фильме, вызывающий недоумение. Сцена насилия над куклами прерывается мелодией, знакомой российскому зрителю по «Что? Где? Когда» (первые такты увертюры Штрауса «Так говорил Заратустра»), и унылая картина навсегда сменяется на розовую и непринужденную. Всё, про бедных пупсов забыли.
Барби и реальный мир
Сюжет фильма начинается с того, что Барби, которая живет в безоблачной кукольной стране с игрушечной едой, пластмассовыми волнами и душем без воды, и которая всегда счастлива, со всеми добра и всеми любима, однажды задумывается о смерти. Эта тема Барби цепляет, но потом сразу отпускает, однако на утро с героиней начали происходить шокирующие изменения. Ее ступни стали не изогнутыми под игрушечные туфли, а плоскими, а на ногах появился целлюлит.
Барби живёт в своей кукольной стране, но тут всё меняется.
Барби в ужасе, ее подружки-куклы в ужасе. Они отправляют ее на гору к «странной Барби» – всклокоченной кукле, которую когда-то испортили дети и которая теперь в Барби-ленде гуру. Она объясняет героине, что где-то в реальном мире людей, а точнее, в Лос-Анджелесе, есть девочка, которая играет ею, только в виде реальной куклы, и у этой девочки с живой Барби-героиней невидимая связь. Именно девочка задумалась о смерти и целлюлите, и это передалось Барби в кукольный мир. Теперь открылся некий портал, и единственный выход исправить ситуацию – это съездить в Лос-Анджелес, отыскать юную хозяйку куклы и помочь ей. И тогда все встанет на свои места: девочка будет счастлива, а Барби снова станет прежней.
Барбби покидает свою страну (слева) и оказывается в Лос-Анджелесе (справа).
Дальше – интенсивное развитие событий. Барби ищут компания Matell и ФБР (спецслужбы прекрасно знают о параллельном мире и они сразу узнали о побеге героини). При этом за Барби в Лос-Анджелес увязывается влюбленный в нее и при этом эгоистичный Кен. Он – изнеженный нарцисс, привыкший к кукольному и розовому «ми-ми-ми» и подколкам других Кенов, – приходит в восторг от мира, «в котором правят настоящие мужики», в котором есть лошади и в котором права женщин соблюдаются лишь формально. В общем, наша современная реальность, которая одинакова как в США, так и во многих других странах, для куклы-Кена – настоящее открытие.
Страна, где правят женщины в розовом, оказалась очень хрупка.
А тем временем Барби находит ту самую девочку, но оказывается, что это вполне себе взрослая женщина – замотанная и побитая жизнью мать девочки-подростка. И Барби берет эту женщину, а заодно и её дочь, в свою страну. Ведь надо же показать несчастной женщине эту прекрасную кукольную жизнь, где все друг другу улыбаются и ходят в розовом, где мужчины бегают перед слабым полом на задних лапках! Только вот там уже все иначе: Кен опередил Барби, вернулся домой и устроил переворот. Весь розовый мир превратил в брутальную и жесткую страну имени себя. С пивом, услужливыми женщинами-официантками, ковбойскими шляпами, грубоватыми рабочими и так понравившимися ему лошадьми.
Привычный уклад рушит Кен.
Барби нужно срочно всё исправить, но она и ее подружки-куклы слишком изнежены и инфантильны для того, чтобы вернуть власть, потому что их запрограммировали на подчинение мужикам. А вот мать-одиночка из реального мира – нет. Если уж она сумела спасти Барби от ФБР и всемогущего президента Mattel, то и вернуть добрый кукольный политический строй уж точно сможет. Чем все закончилось, рассказывать не будем, чтобы хоть немножко сохранить интригу.
Что же так зацепило
Итак, чем же «околдовал» взрослых людей во всем мире фильм на, казалось бы, детскую тему кукол Барби, которая по идее должна быть близка только маленьким девочкам?
Во-первых, игра актеров. Марго Робби на роль Барби, несмотря на свой не совсем юный возраст, подошла идеально и справилась отлично. Типичная инфантильная и слабая «я же девочка», которую мужчины в силу своей самонадеянности не оценили и в которой раскрывается внутренняя сила. Этакая «Блондинка в законе» на новый лад.
Марго Робби отлично вжилась в роль куклы.
Райан Гослинг, который только в силу своего послужного актерского списка не оставляет шансов не понравиться, тоже не подкачал. Слабый Кен-кукла, который разбивается на доске о пластмассовые волны и ноет, когда его везут на розовых носилочках в розовую карету скорой помощи: «Барби, не уходи, останься со мной», во второй части фильма молниеносно превращается в самодовольного и брутального ковбоя с пивом. Ему тоже веришь, и это тоже отличное попадание в плане подбора актеров.
Кены стали брутальными, а женщинам уготовили роль прислуги. Как в нашей жизни
Во-вторых, в фильме много легкого юмора, много того, что вызывает умиление. Сотрудники Mattel в строгих офисных пиджаках, во главе с президентом, очень смахивающим на американского, едут на роликах в кукольную страну... Актриса в роли Барби моется из душа без воды и пьет из чайника без чая. По-кукольному плачет от того, что её обозвали «фашисткой»... Куклы-Кены подтрунивают друг над другом, а в конце фильма поют песню под гитару – каждый перед своим костром и перед своей Барби. И очень забавно ревнуют друг к другу своих пассий…
В фильме есть над чем улыбнуться.
В фильме президент Mattel смахивает на типичного американского президента.
Когда в мире происходят такие шокирующие события, как пандемия, война, серьёзный финансовый кризис и природные катаклизмы, хочется перенестись в розовый мир Барби и посмеяться над их «кукольными» проблемами, через призму которых можно посмотреть и на собственные ¬– причем, не проходящие, а вечные. Например, задуматься о роли полов в обществе. Не меньшинств, а именно, роли классической женщины и классического мужчины.
Когда мать девочки-подростка в фильме прорывает, и она жалуется, что ей нужно быть и сильной, и слабой, и нежной одновременно, и красивой, и в то же время здоровой, всю жизнь пахать и при этом ничего не требовать, зрительницы в кинозале начинают утирать слёзы. «Да, да, это про меня!». Неслучайно режиссёр и сценарист кинокартины принадлежит к слабому полу: Грета Гервиг рассказала миру о наболевшем.
В финале фильма появляется ныне покойная создательница куклы Барби и благословляет героиню на то, чтобы стать человеком.
В-третьих, в фильме много неплохих песен, которые наверняка будут слушать еще долго после премьеры. Они легкие, простые, запоминающиеся и зажигательные. Общий налет мюзикла, который усиливается в конце фильма (например, сцена с танцующими и поющими в стиле Бродвея Кенами), кому-то может показаться лишним, но общего стиля он точно не портит.
В конце фильм стал всё больше напоминать мюзикл.
Кроме того, сам по себе этот фильм – новая жизнь культовой куклы Барби. Режиссёр вдохнула в эту заезженную и уже поднадоевшую тему что-то новое. Окружила куклу облаком таинственности, сакральности. Барби-мир – это чуть ли не религия, к которой хочется тоже прикоснуться. В неё тебя затягивают на протяжении двух часов просмотра, внушая, насколько это важно, и соскочить уже сложно. Между прочим, зрители по всему миру устроили фрешмоб и приходят на премьеру в розовой одежде – вот вам и новоиспеченный ритуал.
Зрители по всему миру приходят на фильм в розовом.
Уже понятно, что после проката дети во всем мире потянут родителей в магазины за Барби, а взрослые коллекционеры этой куклы с ещё большим интересом начнут изучать новинки. Mattel заработает новые миллионы, ну а киношники уже начали пожинать плоды «барбимании» прямо сейчас. Говорят, по кассовым сборам фильм про Барби уже обскакал картину о создателе ядерной бомбы «Оппенгеймер».
Текст: Анна Белова
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