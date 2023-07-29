Почему фильм «Барби» бьёт рекорды по кассовым сборам и чем он зацепил взрослых во всём мире

Детский садизм и клуб знатоков

Барби явилась маленьким девочкам, и те возненавидели классических пупсов. Кадр из фильма.

Барби и реальный мир

Барби живёт в своей кукольной стране, но тут всё меняется.

Барбби покидает свою страну (слева) и оказывается в Лос-Анджелесе (справа).

Страна, где правят женщины в розовом, оказалась очень хрупка.

Привычный уклад рушит Кен.

Что же так зацепило

Марго Робби отлично вжилась в роль куклы.

Кены стали брутальными, а женщинам уготовили роль прислуги. Как в нашей жизни

В фильме есть над чем улыбнуться.

В фильме президент Mattel смахивает на типичного американского президента.

В финале фильма появляется ныне покойная создательница куклы Барби и благословляет героиню на то, чтобы стать человеком.

В конце фильм стал всё больше напоминать мюзикл.

Зрители по всему миру приходят на фильм в розовом.