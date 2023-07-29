10 дешевых продуктов, богатых белком, которые способны заменить мясо

Мясо содержит в себе большое количество белка – незаменимого элемента для правильного функционирования организма. Протеин является главным строительным материалом для тканей и клеток, основным источником мышечного роста, а также способствует быстрому усвоению пищи. Однако далеко не все люди могут употреблять мясо. Novate.ru предлагает ознакомиться со списком продуктов, которые содержат не меньше белка, чем мясо (а в некоторых случаях даже больше).
На сегодняшний день многие люди предпочитают становиться вегетарианцами и отказываться от мяса. Кто-то принимает такое решение из-за личных убеждений, кто-то – по состоянию здоровья, ведь полезным является далеко не все мясо, которое мы употребляем. Например, жареная курица или свинина не только содержит много калорий.вредного холестерина в крови, который забивает сосуды.
Однако не стоит расстраиваться: существует много продуктов, которые смогут компенсировать недостаток белка в организме, если вы решите отказаться от мяса.
1. Яйца
Полезнее всего вареные яйца. / Фото: allforchildren.ru
В яйцах содержится больше белка, чем в любом из известных нам продуктов. Их главный плюс состоит в том, что протеин и другие полезные вещества, которые входят в состав, очень быстро усваиваются организмом. Именно поэтому яйца становятся одним из самых важных продуктов в жизни спортсменов, особенно бодибилдеров, которым необходимо наращивать массу. Лучше всего включать в своей рацион не жареные яйца, а сваренные всмятку – врачи уверены, что в таком виде они приносят максимум пользы.
Яйца можно употреблять как соло, так и в сочетании с другими продуктами. Их можно добавлять в салаты, сэндвичи, делать на яичной основе воздушное суфле и так далее.
Обратите внимание: В сыром виде яйца лучше не употреблять, так как есть риск заразиться сальмонеллезом – острой кишечной инфекцией.
2. Кисломолочные продукты
Нужно выбирать менее жирные кисломолочные продукты. / Фото: hyser.com.ua
Кефир, творог, ряженка, сыр – все эти продукты включают в состав не только белок, но и кальций, который участвует в формировании костной ткани, отвечает за рост и здоровье волос, зубов, ногтей. Именно поэтому очень важно включать кисломолочку в свой ежедневный рацион. Продукты отлично подходят для дневного и вечернего перекуса, содержат небольшое количество калорий. Однако при покупке обязательно следует обращать внимание на показатель жирности – чем он меньше, тем больше в составе творога или кефира протеина. А вот продукты с высокой жирностью будут менее полезны для здоровья.
3. Бобовые культуры
Бобовые культуры легко усваиваются. / Фото: Fb.ru
Если говорить о растительном белке, то бобовые здесь являются лидерами. Например, на 100 граммов фасоли приходится от 6 до 10 граммов белка. Главная польза бобовых состоит в том, что протеины, входящие в их состав, очень легко усваиваются организмом (более, чем на 80%), и при этом не содержат жира. Чтобы улучшить и ускорить процесс усвоения данных продуктов, необходимо употреблять их с овощами, которые были обработаны термическим способом.
Отдельно следует упомянуть сою, в которой содержится более 37% белка. Врачи советуют обратить на нее внимание тем людям, которые страдают от аллергии или непереносимостью лактозы.
4. Киноа
Киноа напоминает по вкусу необработанный рис. / Фото: eco-recept.ru
Злаковая культура, по вкусу напоминающая необработанный рис, входит в ТОП-20 самых полезных продуктов в мире, и является очень популярной за границей. У нас, к сожалению, киноа не так сильно востребован, однако все равно многие повара начинают постепенно включать его в свое меню. Главным преимуществом злаковой культуры является большое количество витаминов и минеральных веществ, входящих в состав. Что касается белка, то его также немало – на 100 граммов сухой крупы приходится 15 граммов протеина.
5. Рыба
Рыбу можно пожарить либо запечь. / Фото: artfile.me
Если вы нуждаетесь в легкоусвояемом белке, обратите внимание на рыбу и морепродукты. Главная причина, по которой вы должны включить ее в свой рацион вместо мяса, состоит в том, что «рыбный» белок содержит в своем составе не меньше полезных веществ и аминокислот, чем та же курица или говядина. Кроме того, рыба оказывает положительное воздействие на состояние кожи и волос, так как включает в себя витамины D и Е.
6. Орехи
Орехи - высококалорийный продукт. / Фото: medaboutme.ru
Еще одна альтернатива мясному белку – орехи. Лидерами по количеству протеина в составе является арахис (25 граммов белка на 100 граммов продукта) и миндаль (21 грамм белка на 100 граммов продукта). Неоспоримое преимущество орехов заключается в том, что у них низкий гликемический индекс, а это значит, что их могут без опаски употреблять люди, страдающие сахарным диабетом.
Чтобы добиться желаемого эффекта, орехи необходимо употреблять ежедневно. Однако старайтесь не перебарщивать – если кушать больше пяти штук в день, можно набрать лишние килограммы, так как орехи являются весьма калорийным продуктом.
7. Грибы
Грибы долго перевариваются. / Фото: wikihow.com
Несмотря на то, что грибы являются полезным источником белка, их нужно употреблять с осторожностью. Во-первых, они очень долго перевариваются и являются достаточно тяжелыми. Во-вторых, необходимо придерживаться всех норм и правил во время их приготовления, так как существует риск отравиться.
Больше всего белка содержится в вешенках (3,31 гр.) и белых грибах (3,01 граммов). Меньше всего – в лисичках (1,5 гр.), сыроежках (1,7 гр.) и рыжиках (1,9 гр.). Этот продукт является настоящим спасение для людей, которые сидят на диете, так как он низкокалорийный. Вы можете употреблять его в жареном, вареном, маринованном виде – это не принципиально.
8. Крупы
В крупах много белка, витаминов, микроэлементов. / Фото: vplate.ru
Не стоит забывать о крупах – они обязательно должны присутствовать в рационе, так как содержат много белка, витаминов, микроэлементов и других полезных веществ. В приоритете находится гречка, поскольку практически 12% ее состава – это протеины. Особенно важно включать ее в детское меню, а также в меню беременных женщин.
9. Семена подсолнечника
Максимум можно употребить 100 граммов семечек в день. / Фото: vrn-agro.ru
Семечки могут похвастаться не только приятным вкусом, но и огромной пользой для организма. В их состав входит каротин, белок, аминокислоты, витамины В и С. Однако важно знать меру – человеческий организм может усвоить не более 100 граммов семечек в сутки, поэтому не стоит увлекаться.
10. Спирулина
Zen.yandex.com
Спирулина является известной морской водорослью, в составе которой содержится 65% белка. Главное преимущество этого протеина состоит в том, что он легко усваивается, дает заряд энергии и бодрости на весь день. Однако вкус спирулины достаточно своеобразный и нравится далеко не всем. Единственный выход из ситуации – приобрести ее в виде БАДов.
Также белок содержится в макаронах из твердых зерновых сортов. Еще запасы протеина можно пополнить, если ежедневно кушать ржаной или пшеничный хлеб. Что касается овощей, то в их составе очень мало протеина. Однако он все же содержится в брюссельской капусте, картофеле. Следует учитывать и тот факт, что лучше всего белок усваивается после термической обработки.
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