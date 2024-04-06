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Фотосерия «В тревожном ожидании» в журнале Kinfolk

Журнал Kinfolk опубликовал серию фотографий под названием «В тревожном ожидании» (англ – In Anxious Anticipation). На них изображены композиции с предметами, что вот-вот случится что-то неприятное.

Фотосерия «В тревожном ожидании» в журнале Kinfolk

Фотосерия «В тревожном ожидании» в журнале Kinfolk

Фотосерия «В тревожном ожидании» в журнале Kinfolk

Фотосерия «В тревожном ожидании» в журнале Kinfolk

Фотосерия «В тревожном ожидании» в журнале Kinfolk

Фотосерия «В тревожном ожидании» в журнале Kinfolk

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