История жизни американца, перенесшего более 170 укусов змей

Укусы ядовитых змей смертельно опасны, однако есть люди, которые на собственном примере доказывают, что у каждого правила есть исключения. Американец Билл Хааст прославился тем, что открыл собственный серпентарий в Майами, где держал гремучих змей. От своих подопечных он перенес за жизнь более 170 укусов, однако умер в возрасте 100 лет.

Серпентарий Хааста – едва не самая известная достопримечательность во Флориде. Ежегодно представления Хааста посещало более 50 тысяч туристов, они с замиранием сердца смотрели на то, что серпентолог голыми руками брал своих подопечных, не боясь укусов, и начинал доить их.На протяжении многих лет Хааст пытался доказать, что, выработав иммунитет к змеиному яду и употребляя его в качестве лекарства, можно излечиться от различных болезней, в том числе от рассеянного склероза и волчанки, артрита и болезни Паркинсона. Хааст предлагал использовать «коктейль» из яда пяти змей – кобры, водяного щитомордника, крайты, мамбы и гремучей змеи. Стоит ли говорить, что такие эксперименты не одобрил бы ни один государственный орган.Чтобы выработать иммунитет, Билл Хааст регулярно делал инъекции, содержащие змеиный яд, постепенно он увеличивал дозу. Билл всю свою сознательную жизнь возился со змеями, поэтому доить их было делом привычным. Собирать змей он начал в 16 лет, как только окончил школу, к 19 годам он уже делал это вполне профессионально. В годы войны Билл служил в авиации, он побывал в Южной Америке, Африке и Индии и, пользуясь случаем, привез в Америку несколько змей, в том числе и свою первую кобру. В те годы закон еще не запрещал транспортировку змей в самолете, правда, члены экипажа совсем не обрадовались соседству с пресмыкающимися.Серпентарий был основан в 1947 году. В первые пять лет им занималась только семья Хааста – он сам, его жена и малолетний сын. Билл-младший четыре раза становился жертвой змей и вскоре окончательно потерял интерес к бизнесу отца. Сам же Хааст поставил рекорд, попавший в Книгу Гиннесса: к середине 2008 года он получил уже 172 укуса. Об этом напоминало отсутствие нескольких пальцев на руках. Критическим оказался один из укусов кобры, который Хааст получил в 1950-е годы. Тогда он попал в больницу, для него заказали сильнейшую вакцину из Индии, однако серпентолог отказался ее применять и вскоре сам выздоровел.Хааст часто выступал донором крови в тех случаях, когда нужно было срочно спасать пациентов от змеиных укусов. Всего благодаря ему было спасено около 20 жизней. В 1950-е годы Хааст сдавал кровь для исследователей из университета Майами для разработки вакцины от полиомиелита.В серпентарии Хааста каждый желающий мог поближе пообщаться со змеями. Стоит отметить, что жесткие правила безопасности были введены после того, как в 1977 году в яму к 12-фунтовому крокодилу по кличке Печенюшка упал шестилетний ребенок. Инцидент закончился смертью ребенка, хотя до этого на протяжении 20 лет крокодил ничем не запятнал своей репутации. Случившееся так потрясло Хааста, что на следующий день он застрелил питомца.После инцидента Хааст официально отстранился от дел серпентария, хотя фактически туристы приезжали сюда до 1984 года.Слева – сцеживание змеиного яда; справа – выступление перед публикой.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)