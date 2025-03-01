Как быстро и легко вернуть белизну пластику

Белые выключатели, ПВХ подоконники, накладки на холодильнике, корпуса кондиционеров и прочие пластиковые части бытовой техники желтеют от ультрафиолета. Вода с моющими средствами этот налет не убирает. Вернуть белизну пластику поможет дешевое аптечное средство.







Что потребуется:



Димексид;



салфетки или ватные диски;



перчатки.







Процесс отбеливания пластика

Пожелтевший пластик необходимо отмыть от грязи и пыли.Затем на ватный диск или салфетку носится пара капель Димексида. Работать с ним нужно в перчатках. Необходимо растереть его по пожелтевшему пластику, и оставить на пару минут.После непродолжительной паузы протираем поверхность с небольшим нажатием. Она станет куда белее, чем раньше. В труднодоступных местах его можно наносить ватными палочками. Если желтизна стойкая, то процедуру нужно повторить несколько раз.Средство просто великолепно работает на розетках и выключателях.Выключатель стал такой белоснежный, что кажется, его заменили на новый, но это не так.