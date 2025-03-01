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Как быстро и легко вернуть белизну пластику

Белые выключатели, ПВХ подоконники, накладки на холодильнике, корпуса кондиционеров и прочие пластиковые части бытовой техники желтеют от ультрафиолета. Вода с моющими средствами этот налет не убирает. Вернуть белизну пластику поможет дешевое аптечное средство.

Как быстро и легко вернуть белизну пластику

Что потребуется:

Димексид;

салфетки или ватные диски;

перчатки.

Как быстро и легко вернуть белизну пластику

Процесс отбеливания пластика



Пожелтевший пластик необходимо отмыть от грязи и пыли.

Как быстро и легко вернуть белизну пластику

Затем на ватный диск или салфетку носится пара капель Димексида. Работать с ним нужно в перчатках. Необходимо растереть его по пожелтевшему пластику, и оставить на пару минут.
После непродолжительной паузы протираем поверхность с небольшим нажатием. Она станет куда белее, чем раньше. В труднодоступных местах его можно наносить ватными палочками. Если желтизна стойкая, то процедуру нужно повторить несколько раз.

Как быстро и легко вернуть белизну пластику

Средство просто великолепно работает на розетках и выключателях.

Как быстро и легко вернуть белизну пластику

Выключатель стал такой белоснежный, что кажется, его заменили на новый, но это не так.

Как быстро и легко вернуть белизну пластику
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