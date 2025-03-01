«Победившая» водную стихию: женщина, сумевшая выжить после падения в водопад

Человек всегда хотел победить силы природы. Каждый делал это по-своему: один мастерил крылья, другой спускался в земные недра, а третий покорял водную стихию. Так, в начале ХХ века отчаянные смельчаки отправлялись к Ниагарскому водопаду, чтобы спуститься в бочке по воде с высоты 53 метров. Первым человеком, «победившим» водопад, стал не какой-нибудь сорвиголова, а овдовевшая 63-летняя учительница Энни Эдсон Тейлор.

На такой отчаянный поступок женщина решилась не от большой смелости, а от отчаяния. После того , как Энни Эдсон Тейлор (Аnnie Edson Taylor) потеряла мужа, она перебивалась случайными заработками, которые позволяли ей едва сводить концы с концами. В 1901 году она прочитала в газете статью о людях, совершающих опасные трюки на потеху публике. Женщина поняла, что это ее последний шанс поправить свое материальное положение.Энни выбрала спуск по Ниагарскому водопаду в бочке. Для этого она нашла агента Фрэнка Рассела, с которым заключила договор на подготовку задуманного. Затем нужно было долго ждать разрешения на спуск у местных властей, ведь все предыдущие желающие погибли во время исполнения трюка.В конце концов бочку протестировали на кошке . Во время падения животное выжило, получив незначительные ушибы головы. 24 октября 1901 года, в день рождения Энни настала ее очередь.Женщину поместили в дубовую бочку размером 1,4 х 1 м. Внутри было несколько подушек. Затем бочку загерметизировали, закачали туда воздух и на шлюпке отправили вверх по течению.Несколько сотен людей следило за падением огромной бочки. Когда она появилась из пучины водопада, спасатели тут же бросились ее вылавливать. В общей сложности пребывание в воде Энни Эдсон Тейлор длилось 20 минут.Еще столько же понадобилось для того, чтобы ее выловить и достать женщину из бочки.Пока женщина приходила в себя и давала интервью журналистам, ее агент сбежал вместе с бочкой и всеми контрактами, по которым Энни Эдсон Тейлор должны были выплатить финансовое вознаграждение.На вопрос журналистов, решилась бы Энни еще раз на такую авантюру, женщина ответила: лучше бы ей подойти к дулу пушки, зная, что ее разорвет на куски , нежели еще раз испытать падение в водопад.Открытка с изображением события падения Энни Эдсон Тейлор с Ниагарского водопада в бочке.Как бы там ни было, но Энни Эдсон Тейлор вошла в историю как первый человек, который выжил после падения в бочке в Ниагарский водопад. Поступок отважной женщины повлек за собой десятки последователей. Но только единицы сумели выжить.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)