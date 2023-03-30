10 уникальных полезных свойств, которыми обладают бананы

Для борьбы с судорогами
Бананы богаты магнием и калием, которые предотвращают мышечные спазмы. Именно поэтому многие спортсмены употребляют несколько бананов ежедневно.
Для профилактики рака
Чтобы избежать онкологических заболеваний, рекомендуется есть бананы, кожура которых потемнела или стала покрываться темно-коричневыми точками. Именно в таких фруктах начинает вырабатываться специфичный белок, предотвращающий развитие злокачественных опухолей.
Для стройной фигуры
Всё тот же резистентный крахмал эффективно расщепляет имеющийся жир, препятствуя его дальнейшему формированию. Стоит есть зелёные бананы, в них содержание этого крахмала достигает 12 грамм, в то время как в спелом — не больше 5 грамм.
Для укрепления сердечной мышцы
Если вы будете съедать два или три банана в день, то сможете уменьшить риск появления сердечных патологий на 26%. Особенно это актуально для людей, которые предрасположены к сердечным заболеваниям.
Для здоровья почек
Регулярное употребление бананов предотвращает появление камней в почках. Большое количество калия в этом фрукте на 40% снижает риск возникновения злокачественных образований в почках человека.
Для здоровых сосудов
Фитостеролы, содержащиеся в бананах, помогают избавиться от холестерина, оседающего на стенках сосудов. Поэтому употребление бананов полезно для людей, страдающих от атеросклероза или предрасположенных к нему.
Для получения энергии
Благодаря высокому содержанию минералов и витаминов эти фрукты являются отличным источником энергии. В случае необходимости одним бананом можно легко восполнить недостаток простых углеводов.
Для улучшения настроения
В бананах содержится дофамин — гормон радости, плюс в них есть витамины группы В, оказывающие положительное воздействие на нервную систему человека. Поэтому если вам стало грустно, то съешьте банан, и ваше настроение сразу же улучшиться.
Для нормального функционирования желудка
Бананы содержат ферменты, которые полезны для людей с желудочными язвами. Эти ферменты помогают желудку вырабатывать полезную слизь, защищающую его стенки.
Для борьбы с диабетом
Резистентный крахмал в бананах улучшает общее состояние организма человека, страдающего от диабета второго типа. Больше всего крахмала содержится именно в зелёных бананах.
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