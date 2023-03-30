Что общего между кукурузой, архитектурой инков и картинами Поллока

Человеческий глаз «любит» математику, автоматически записывает в категорию прекрасного то, что подчинено определенным законам. Для современной цивилизации это все еще новое, в чем-то даже революционное знание. Оно приподняло завесу над причинами популярности и даже бессмертия некоторых произведений искусства – просто их создавали, вероятнее всего, интуитивно, в соответствии с определенными формулами или закономерностями. Но вот мастера древнего мира, похоже, применяли эти знания вполне осмысленно. А если и нет, почему бы не пофантазировать на эту тему?
Фракталы в искусстве
Гипнотическое воздействие на зрителей картин Джексона Поллока, возможно, связан с тем, что на них вовсю используется эффект фрактала
Взглянув на одну картину, зритель заскучает и пойдет дальше, увидев другую – застынет в восхищении. Дело тут не в точности или «похожести» изображенного на холсте, а скорее, в «подобии», причем подобии математическом. Про эффект золотого сечения, соотношения двух частей одного целого, известно – его использовал в своих картинах еще Леонардо да Винчи. Благодаря последовательности Фибоначчи цветок розы или морская раковина выглядят безупречно прекрасными. А еще в восприятии произведения искусства важен момент узнавания части в целом, самоподобие. Это делает образ по меньшей мере гармоничным, а в лучшем случае – идеальным.
Раковина красива потому, что соответствует математическим правилам?
Да, приходится признать: мы любим не столько хаос, сколько закономерности в искусстве, осознаем это или нет. Разглядывать снежинку, ее фрагменты можно довольно долго – она кажется идеальной. Как и пчелиные соты, как и морские кораллы, или даже облака. Это не случайно – так природа демонстрирует глазам человека красоту фракталов.
Фрактал – термин математический, но это не мешает ему описывать и далекие от абстракций явления и предметы. Так называют объекты, в которых части похожи на целое. В природе встречается немало таких фракталов, но интересно то, что довольно часто примеры этих подобий можно увидеть в творениях человеческих рук, причем в творениях многовековой давности.
Фракталы довольно часто встречаются в природе
Возможно, ученым все видится в другом свете, где таинственного в следах ушедших цивилизацией не так много, но для дилетанта, для человека, интересующегося историей на уровне хобби, довольно очевидно: древние люди как-то чрезмерно активно применяли математику, причем удивительнее всего то, что они же ушли в небытие, так и не придумав, например, колесо, или не догадавшись о существовании бактерий. Как тут винить создателей эзотерических теорий о сверхцивилизациях гигантов и атлантов?
Боги, земледелие и архитектура
Мачу-Пикчу - город инков в горах. Название, данное инками, как и период основания, неизвестны
Немало загадок оставили цивилизации Северной и Южной Америки. Получится ли их разгадать – вопрос непростой. Сложность заключается, например, в том, что в империи инков, крупнейшем из государств Южной Америки, не знали письменности. Вообще говоря, довольно многое осталось недоступным для инков – все то же пресловутое колесо. Но при этом племенам, жившим на территории нынешнего Перу, были известны уникальные технологии – данные, как верили инки, богами.
Одной из них стало земледелие. Ничего похожего на славянские подсечно-огневые методы обработки земли. Инки выращивали урожаи на склонах гор. Там строили террасы, использовали каменные блоки, делали дренаж, приносили – вручную – плодородную почву из долин. Тяглового скота не было – землю обрабатывали примитивными орудиями, вроде мотыги. Для орошения сооружали каналы, вода в них поступала из горных рек.
Земледелие индейцев Южной Америки было развито: успех связывали с милостью Солнечного божества
Такая технология была исключительно эффективна – выращенного с избытком хватало на все население империи. Инки возделывали до сотни культур, включая картофель, табак, хлопчатник, кукурузу. Интересно, что возраст той кукурузы, что культивируется человеком, составляет, по некоторым данным, несколько тысяч лет – она была выведена из растения, которое мало похоже на привычный сейчас продукт – плодами были маленькие початки не больше четырех сантиметров в длину.
Кукуруза вдохновила южноамериканские цивилизации и на создание уникальных в своем роде архитектурных шедевров, построенных без использования цементного раствора, но при этом переживших столетия (а может, и больше). Речь о полигональной кладке, которую тоже, как гласили легенды, инки переняли у богов.
Кориканча - Храм Солнца, разрушенный европейскими колонистами
Математика на службе индейцам
Полигональная кладка предполагает использование камней разного размера, когда обработке подвергается только поверхность стыков. Камни укладываются в такие прочные конструкции, что не требуют дополнительных скрепляющих материалов. Взять город Тиуанако – который поражает воображение даже без обращения к типу кладки. Когда был построен город – точно не известно, самые смелые предположения относят начало возведения отдельных объектов к столетиям до новой эры. Тиуанако имел большое значение для мифологии инков.
Полигональная кладка - камни неправильной формы и разного размера
Храм Кориканча, таинственный Мачу-Пикчу, вообще множество сооружений доколумбовых цивилизаций язык не повернется назвать примитивными. Одна их способность противостоять времени вызывает восхищение, но, кроме этого – еще и удивительная гармоничность отдельных элементов и целого. И, как ни крути, а полигональная кладка уж слишком напоминает расположение зерен кукурузы – и от этого только выигрывает в эстетическом смысле.
И то, что могло вдохновить древних строителей на технологию - зерна кукурузы
Империя инков существовала около четырех веков, опиралась на оставленные не то богами, не то предшествующими цивилизациями технологии. В XVI веке, с приходом европейцев, государство прекратило свое существование, оставив после себя огромное количество тайн и легенд – в том числе и о мифическом городе Пайтити, скрывающем, по легенде, золото инков.
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