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Редкие фотографии из жизни гениального физика: Альберт Эйнштейн с друзьями и близкими



В Пристонском университете хранится архив фотографий Альберта Эйнштейна, который недавно был оцифрован и опубликован в Интернете. На этих фотографиях великий учёный запечатлён в неформальной обстановке – в кругу своих близких, друзей и коллег. Ценность фотографий – в деталях, ведь рассматривая их можно открыть для себя много нового и интересного.

1. Альберт Эйнштейн и Фриц Габер


Альберт Эйнштейн с нобелевским лауреатом по химии Фрицем Габером.

Альберт Эйнштейн с нобелевским лауреатом по химии Фрицем Габером.

 

2. Альберт Эйнштейн и Питер Зееман


Эйнштейн в лаборатории в Амстердаме, 1920 год.

Эйнштейн в лаборатории в Амстердаме, 1920 год.

 

3. Пикник в пригороде Осло


Редкая фотография из жизни Альберта Эйнштейна.

Редкая фотография из жизни Альберта Эйнштейна.

 

4. Перед началом экспедиции Артура Эддингтона


Британский ученый Артур Эддингтон и Альберт Эйнштейн.

Британский ученый Артур Эддингтон и Альберт Эйнштейн.

 

5. Эльза и Альберт Эйнштейн


Эйнштейн и его вторая жена Эльза.

Эйнштейн и его вторая жена Эльза.

 

6. Макс Планк и Альберт Эйнштейн


Вручение медали имени Макса Планка Эйнштейну, 1929 год.

Вручение медали имени Макса Планка Эйнштейну, 1929 год.

 

7. Эмиграция в Америку


Альберт Эйнштейн незадолго до прибытия в Америку из нацистской Германии в 1933 году.

Альберт Эйнштейн незадолго до прибытия в Америку из нацистской Германии в 1933 году.

 

8. Альберт и Черчилль


Альберт Эйнштейн и Уинстон Черчилль в саду, 1933 год.

Альберт Эйнштейн и Уинстон Черчилль в саду, 1933 год.

 

9. Лауреат Нобелевской премии с детьмиhttp://funhere.ru/?p=18034


Эйнштейн с еврейскими детьми. Принстон, 1941 год.

Эйнштейн с еврейскими детьми. Принстон, 1941 год.

 

10. Альберт Эйнштейн


Знаменитый физик-теоретик и общественный деятель.

Знаменитый физик-теоретик и общественный деятель.

 

11. Немецкий физик


Альберт Эйнштейн даёт интервью в Принстоне, 1950 год.

Альберт Эйнштейн даёт интервью в Принстоне, 1950 год.

 

12. Давид Бен-Гурион и Альберт Эйнштейн


Легендарный физик и премьер-министр Израиля.

Легендарный физик и премьер-министр Израиля.

 

13. Гений первой половины 20 века


Альберт Эйнштейн идёт на работу в Принстонский университет.

Альберт Эйнштейн идёт на работу в Принстонский университет.

 

14. Гениальный учёный


Один из основателей современной теоретической физики.

Один из основателей современной теоретической физики.

 

15. Альберт Эйнштейн


Выдающийся физик, который создал теорию относительности.

Выдающийся физик, который создал теорию относительности.

 

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