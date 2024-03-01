Редкие фотографии из жизни гениального физика: Альберт Эйнштейн с друзьями и близкими

В Пристонском университете хранится архив фотографий Альберта Эйнштейна, который недавно был оцифрован и опубликован в Интернете. На этих фотографиях великий учёный запечатлён в неформальной обстановке – в кругу своих близких, друзей и коллег. Ценность фотографий – в деталях, ведь рассматривая их можно открыть для себя много нового и интересного.
1. Альберт Эйнштейн и Фриц Габер
Альберт Эйнштейн с нобелевским лауреатом по химии Фрицем Габером.
2. Альберт Эйнштейн и Питер Зееман
Эйнштейн в лаборатории в Амстердаме, 1920 год.
3. Пикник в пригороде Осло
Редкая фотография из жизни Альберта Эйнштейна.
4. Перед началом экспедиции Артура Эддингтона
Британский ученый Артур Эддингтон и Альберт Эйнштейн.
5. Эльза и Альберт Эйнштейн
Эйнштейн и его вторая жена Эльза.
6. Макс Планк и Альберт Эйнштейн
Вручение медали имени Макса Планка Эйнштейну, 1929 год.
7. Эмиграция в Америку
Альберт Эйнштейн незадолго до прибытия в Америку из нацистской Германии в 1933 году.
8. Альберт и Черчилль
Альберт Эйнштейн и Уинстон Черчилль в саду, 1933 год.
9. Лауреат Нобелевской премии с детьмиhttp://funhere.ru/?p=18034
Эйнштейн с еврейскими детьми. Принстон, 1941 год.
10. Альберт Эйнштейн
Знаменитый физик-теоретик и общественный деятель.
11. Немецкий физик
Альберт Эйнштейн даёт интервью в Принстоне, 1950 год.
12. Давид Бен-Гурион и Альберт Эйнштейн
Легендарный физик и премьер-министр Израиля.
13. Гений первой половины 20 века
Альберт Эйнштейн идёт на работу в Принстонский университет.
14. Гениальный учёный
Один из основателей современной теоретической физики.
15. Альберт Эйнштейн
Выдающийся физик, который создал теорию относительности.
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