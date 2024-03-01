Красота норвежских фьордов в работах британского фотографа

Британский фотограф Пол Эдмунсон (Paul Edmundson) перебрался в Норвегию в возрасте 16 лет, влюбившись в красоты этой живописной северной страны. Его любовь воплотилась в прекрасных фотографиях, которые мы и предлагаем вам посмотреть.









Отвесный обрыв навевает чувство тревоги, которое сглаживается благодаря умиротворяющему спокойствию лазурных вод фьорда на заднем плане.

Закат над Аурландс-фьордом.Безупречная водная гладь Нерёй-фьорда . Люсе-фьорд с вертолёта.Пышная зелень над скалистыми ступенями водопада . Круизные суда и катера, курсирующие по рекам и озёрам Норвегии, это своеобразные «рабочие лошадки», рутинно перевозящие местных жителей и туристов с места на место.Зима пришла во Фломскую долину , но снег – не помеха для фотографа, который задался целью сфотографировать красоту Норвегии во все времена года.Умиротворяющие пейзажи Эдмундсона доказывают, что природа в Норвегии правит бал. Смельчаки взбираются на плато Плато Кьёраг, откуда открывается потрясающий вид на фьорды.Туристы любуются фьордом с утёса Прекестулен.Кажется, будто смотровая площадка Stegastein находится где-то посредине между туманом, который стелется над фьордом внизу, и облаками над головой.Фотограф применил свою фирменную технику долгой выдержки, чтобы передать всю красоту пейзажей в окрестностях городока Люсеботн.Город Ундредаль.Круизное судно.Круизное судно . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)