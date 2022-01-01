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Книги-перевертыши: Старинные издания, которые можно читать с разных сторон


Старинная книга «дозадо». | Фото: amusingplanet.com.

Старинная книга «дозадо». | Фото: amusingplanet.com.

В те времена, когда еще целая библиотека не могла уместиться внутри крохотного гаджета люди брали с собой в дорогу небольшие книжицы. Они легко умещались в мешке на поясе или же в складках платья. А для большего удобства мастера изготавливали книги «дозадо», т. е. в одном переплете объединялись два произведения, которые можно было читать сразу с двух сторон.

Миниатюрная книга «дозадо» XVI-XVII веков. | Фото: amusingplanet.com.

Миниатюрная книга «дозадо» XVI-XVII веков. | Фото: amusingplanet.com.

 

Книги «дозадо» (фр. «dos-à-dos» - «спина к спине») стали популярными в XVI-XVII веках. Как правило, это были произведения религиозного содержания. Гораздо удобнее было при себе иметь Новый Завет и Ветхий Завет.
Уникальная старинная книга, которую можно читать с двух сторон. | Фото: amusingplanet.com.

Уникальная старинная книга, которую можно читать с двух сторон. | Фото: amusingplanet.com.

 
Книга из шести частей. | Фото: amusingplanet.com.

Книга из шести частей. | Фото: amusingplanet.com.

 

«Дозадо» - уже само по себе явление уникальное для своего времени, но некоторые мастера шли еще дальше и создавали более сложные вариации изданий. Так, например, в Германии в XVI веке была изготовлена книга, которую можно читать с шести разных сторон! На издании сделано несколько зажимов, которые позволяют раскрывать именно ту часть, которую необходимо. Внутри находятся тексты религиозного содержания, в том числе и «Малый катехизис» авторства Мартина Лютера.
Сегодня этот уникальный экземпляр хранится в Национальной Библиотеке Швеции.
Книга-перевертыш XVI века. | Фото: amusingplanet.com.

Книга-перевертыш XVI века. | Фото: amusingplanet.com.

 
Несколько книг в одной. | Фото: amusingplanet.com.

Несколько книг в одной. | Фото: amusingplanet.com.

 

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Книги-перевертыши: Старинные издания, которые можно читать с разных сторон

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Книги-перевертыши: Старинные издания, которые можно читать с разных сторонПодписаться на мой Instagram
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