Там, где живет интернет

Когда заходите на сайт Google, вы попадаете в одну из самых мощных серверных сетей в известной Вселенной. Но как это выглядит изнутри? Посмотрим на эти дата-центры, где расположены сотни тысяч серверов, отвечающие за бесперебойную работу сервисов компании. Много дата-центров по всему миру являются единым организмом. Это место, где живет интернет.
Компания Google была зарегистрирована в 1998 году, но ее история началась немного раньше. Первый сервер будущего Google имел емкость целых 40 гигабайт. Сегодня компания «немного» подросла. Чтобы каждый мог в деталях и подробностях ознакомиться с работой дата-центров, взглянуть на это величие, Google создал специальную веб-страницу. Снимки сопровождаются различными пояснениями, рассказывающими о технологиях. Фотографии Конни Жу (Connie Zhou). 1. Дата-центр в Южной Каролине, США. «Если что-то произойдет с нашими данными, у нас всегда есть копии на лентах. Одно из мест, где мы осуществляем резервное копирование, находится здесь, в этой библиотеке. Роботизированные руки (видны в конце прохода), помогают нам с погрузкой и разгрузкой лент, когда к ним необходим доступ»: 2. Дата центр в Айова, США. «Наши дата-центры „разговаривают“ и общаются друг с другом. Для обмена информацией между серверами мы используем волоконно-оптические сети, позволяющие передавать данные в 200 000 раз быстрее, чем типичная скорость домашнего интернета. Вот эти кабели, в желтых лотках под потолком»: 3. Вид сверху на дата центр в Айова, США: 4. Дата центр в Айова, США. Системы охлаждения серверов выглядят грандиозно: 5. Айова, США. Тарелки сервиса Fiber TV — сотни каналов национального телевидения: 6. Дата-центр в Орегоне, США: 7. Дата-центр в Орегоне, США. «Эти разноцветные трубы — система охлаждения дата-центра. В синих трубах находится холодная вода, в красных — возвращающаяся обратно после охлаждения серверов теплая вода». 8. «Мы раскрасили трубы в яркие цвета, чтобы было веселее. Но каждый цвет еще несет и информацию. Например, ярко-розовые трубы идут от охладителей»: 9. Дата-центр в Оклахоме, США. «Вот что находится сзади наших серверов. Сотни вентиляторов гонят по тоннелю нагретый воздух в охлаждающее устройство»: 10. Дата-центр в Оклахоме, США: 11. Дата-центр в Оклахоме, США. Система охлаждения: 12. Технические работы в дата-центре в Северной Каролине, США: 13. Дата-центр в Орегоне, США. «Диагностика перегретых процессоров. За более чем 10 лет, мы создали самую эффективную систему серверов в мире»: 14. Дата-центр в штате Джорджия, США. Проверка системы охлаждения. Трубы идут внизу: 15. Центр мониторинга дата-центров, Оклахома, США: 16. Антенна для сверхскоростного интернета и сервиса Fiber TV. Доступ в домашний интернет может осуществляться на скорости 973 Мбит/с. Также доступен Google Fiber TV (более 160 каналов), внешний жесткий диск емкостью 2 ТБ, 1 ТБ для хранения видеофайлов в «облачном» сервисе Google Drive. Все это доступно пока для жителей Канзас-Сити (штат Канзас) и Канзас-Сити (штат Миссури): 17. Штат Айова. Пар над градирнями для охлаждения воды из системы охлаждения серверов: 18. Корпуса дата-центра в Джорджии, США: 19. Один из 3-х европейских дата-центров. Хамина, Финляндия: 20. Дата-центр в Финляндии. Голубые огоньки говорят, что все в порядке в серверной: 21. Дата-центр в Финляндии. Трубы охлаждающей системы: 22. Дата-центр в Айова, США: 23. Олени и дата-центр в Айове, США: 24. Дата-центр в Джорджии, США. «Наши сервера — самые эффективные в мире»: 25. Наверное, так и выглядит настоящая Матрица.
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