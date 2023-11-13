Самый маленький автомобиль для езды по суше и по морю

Новый любительский вездеход-амфибия.
Машины-амфибии далеко не самый популярный вид транспорта. Исправить эту несправедливость решили французские конструкторы, которые смогли вернуть на рынок, некогда популярный пляжный автомобиль, способный двигаться не только по суше, но еще и по воде, неся при этом до двух человек.
Прекрасный пляжный транспорт.
Сегодня будет очень не просто встретить на широком, потребительском рынке автомобиль-амфибию. Безусловно, время от времени, изобретатели и конструкторы радуют приятными исключениями. Любопытно, что еще в начале второй половины XX века, создание потребительских авто-амфибий расценивалось, как одно из наиболее приоритетных направлений развития всей отрасли. С массовым производством так и не срослось, но это не значит, что в данном сегменте не появляется достойных машин. Одна такая, была показана совсем недавно и называется Mini Moke.
По воде пройдет без проблем.
На самом деле, Mini Moke – это вовсе не новый автомобиль, во всяком случае, не в полной мере. Этот пляжный багги был создан еще в 1964 году и выпускался вплоть до 1993 года, после чего производство было свернуто. Ныне, выпуском реплики некогда популярной амфибии занялась французская машиностроительная компания Lazareth.
Скромный дизайн.
Автомобиль совсем небольшой и рассчитан на двух человек. Как и оригинал, Mini Moke прост в эксплуатации и совсем не прихотлив. Не требует к себе повышенного внимания со стороны хозяина. Обслуживать машину также не очень трудно. Ездить на багги можно, как по суше, так и плавать по воде. Никаких проблем с движением, в том числе по мокрому песку у авто нет.
Весело кататься и плавать.
Работает Mini Moke на двигателе с четырьмя клапанами. Максимальная скорость движения по суше достигает 90 км\ч, в то время, как на воде амфибия разгоняется до 13 км\ч или 7 узлов. В движение на воде транспорт приводится благодаря встроенному винту. Переход между режимами суша-море осуществляется моментально.
Освежит досуг.
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